Немного об истории Армхи

Курорт Армхи является гордостью Республики Ингушетия и его визитной карточкой, и с этим никто не поспорит. Расположен он в Джейрахском ущелье, в окружении горных склонов, поросших соснами. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией Summa. Хотя предыстория курорта начинается с конца 20-х годов прошлого столетия, когда была образована Ингушская автономная область. На Джейрахское ущелье, а точнее на Солнечную долину, окружённую цепью горных вершин, сосновыми лесами с чистым горным воздухом, обратил внимание заведующий отделом здравоохранения Ингушетии Абдул-Хамид Тангиев. Он приложил немало сил и добился строительства курорта, а было ему на тот момент всего 22 года. По его настоянию в 1925 году в село Армхи, которое в те годы называлось Мохкате, приехала московская делегация — профессора медицины, физики, климатологи, которые дали заключение на организацию высокогорной климатической станции, где будут лечиться от легочного, костного и детского туберкулеза. В 1926 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко вручил в Москве Абдул-Хамиду Тангиеву ассигнационный лист на 100 тысяч рублей, а также выделил группу медработников и медицинское оборудование.

Строительство курорта возглавил подрядчик Амирхан Льянов. Проект составил инженер Ибрагим Базоркин. Основной стройматериал брали из местной сосны. Дорогу длиной 7 км прокладывали через скалы. Работа шла днем и ночью. В начале 1927 года был готов санаторий из четырех корпусов, в центре которого возвышалась башня — корпус-дача М. Калинина (здесь Идрис Базоркин написал свой знаменитый роман «Из тьмы веков»). Через реку Терек был построен железобетонный арочный мост, а через реку Армхи — два деревянных моста.

15 июня 1928 года курорт «Армхи» был открыт. Эта была первая ингушская горная здравница. Весь народ съехался на праздник: кто пешком, кто верхом, кто на арбах. На открытие приехали гости из Москвы и всех соседних республик Кавказа и Закавказья. Возглавил курорт И. Мальсагов, а Абдул-Хамид Тангиев уехал учиться в Ленинградский институт гражданских инженеров.

Курорт Армхи пережил и депортацию народа, когда его переименовали в «Дарьял» и передали Грузинской АССР, период упадка в советские годы, когда на его развитие не выделись средства. Но настали и лучшие времена, когда у ингушей появилась своя государственность.

В 1998 году правительство решило создать лечебно-оздоровительный комплекс с названием «Джейрах». Семиэтажное здание гостиничного комплекса построили на склоне горы. Оно стало достопримечательностью и гордостью республики. В 1999 году ЛОК «Джейрах» принял первых отдыхающих. В 2008 году курорту вернули старое название «Армхи». В 2011 году Ингушетия была включена в федеральный проект по развитию курортов Северного Кавказа. С этого момента началась новая история Армхи. В 2012 году в рамках проекта по созданию туристического кластера, в Армхи был построен горнолыжный курорт. Рядом с лечебно-оздоровительным комплексом появились горнолыжная трасса длиной 1200 метров, а также 600-метровая канатная дорога и бассейн под открытым небом.

Сегодня благодаря современной рекреационной инфраструктуре отдыхающие и зимой и летом находят здесь развлечения по душе. В отеле можно снять номера по вкусу и бюджету, от экономного одноместного номера, до люксового и президентского, с изумительными видами на горы и с чистой родниковой водой из-под крана. Есть здесь и конференц-зал, где часто проходят различного рода деловые мероприятия всероссийского и международного масштаба. Приятно удивит гостей кухня — домашняя сметана, творог, сыр — всё свежее.

Горный воздух, прекрасные пейзажи и большое разнообразие велотрасс привлекает в Армхи любителей велоспорта не только из региона, но и со всей страны и зарубежья.

Для молодёжи здесь есть верёвочный городок, «улицы» которого проходят по лесу на разной высоте. Есть и отличная пейнтбольная площадка, очень популярная у местной молодёжи. Они играют командами с применением пневматических пушек, стреляющих шариками с пищевой краской, разбивающимися при ударе. Экипировку для этой игры и всё остальное за определённую плату предоставит инвентарная комната. А ещё можно арендовать лук со стрелами и поупражняться в меткости глаза.

Для поклонников зимних видов спорта на курорте оборудованы горнолыжные трассы различной сложности. Наверх лыжников и бордистов за считанные минуты доставят два подъемника.

На канатной дороге

Кто не любит прокатиться на качелях, да ещё и любоваться сверху прекрасными видами природы и самого санатория! Тем более, когда инструктора следят за тем, чтобы посетители соблюдали правила безопасности, правильно усаживаясь в кресла, и не забывают пожелать доброго пути.

И вот под нами курортная зона: внизу гостевые дома, расположенные на лесистом склоне горы. Мы осведомлены, что они отвечают европейскому уровню и современным требованиям: кухня для самостоятельного приготовления блюд, санузел и отдельная парковка. Здесь хорошо можно отдохнуть группой или семьёй.

Открытый бассейн с вышками и трамплинами водноспортивного комплекса «Чайка». Рядом двухэтажное здание, гостиница, где часто отдыхает и тренируется сборная России по плаванию, арендовав бассейн на весь летний сезон, так как подобные климатические условия повышают выносливость организма и к тому же открытые бассейны наполняются чистейшей родниковой водой.

Далее мы проезжаем над крытым бассейном с подогревом — комплексом «Дельфин», где имеется фитнес-зал со всеми составляющими.

Мы видим и двухэтажные комфортные коттедж-бани, где тоже есть кухня, посуда, система отопления для проживания в любое время года, и, разумеется, просторная душевая. На втором этаже спальная зона и зона отдыха. Рядом с домом мангал.

Есть на территории курорта и домик на дереве, где за определённую сумму можно отдохнуть посреди сосновых веток. Удобства, правда, в 30 метрах от бунгало (так называется домик). Но рядом расположены беседки и мангал. «Отключите свои гаджеты, дистанцируйтесь от ежедневной рутины и наслаждайтесь омолаживающей природой и энергией, — призывает реклама в домик на дереве. — Просыпаясь рано утром, вы получите совершенно новые ощущения недвижимости времени и регенеративности природы».

На протяжении всей канатной дороги вьётся деревянная лестница, так называемая «лестница здоровья», состоящая из 1780 ступенек, по которым можно подняться на верхний кластер, куда мы и добираемся на «канатке».

И вот она — площадка, перед нами захватывающий вид на Джейрахское ущелье, оттуда же видна и горнолыжная трасса для зимнего отдыха. На этой высоте располагается и ресторан «Эрзи», выполненный в традиционном стиле местной архитектуры. Он расположен на высоте более 1500 метров. Можно посидеть и на площадке, откуда видны Столовая гора и едва заметной точкой святилище Мят-Сели. В самом здании тоже красивый дизайн, очень уютно, есть столы в зале и закрытые отсеки на втором этаже с панорамным видом на горы. Здесь вам предложат самую изысканную национальную ингушскую, узбекскую, русскую и кавказскую кухню, а также прохладительные напитки и, наконец, чай из горных трав. Ресторан работает и после девяти вечера, хотя канатная дорога закрывается, но администратор предоставит вам машину туда и обратно, что входит в услуги гостиницы.

Если вы решили провести выходные с детьми в Армхи, то на первом этаже ЛОКа оборудована уютная детская комната, где на время вашего похода можно оставить детей под присмотром. И во дворе прекрасная детская площадка.

Хотите поправить здоровье — можно заглянуть в медицинскую клинику на втором этаже. Здесь принимают врачи международного медцентра «Синай». Представлен широкий спектр медико-оздоровительных процедур. Отдыхающие могут побаловать себя массажами, грязелечением, лечебными душами и спа-процедурами

Туристические маршруты

Можно пройтись и насладиться природой на территории курорта. Если подниматься по лестнице здоровья, о которой мы говорили, то между подъёмами есть благоустроенные прогулочные дорожки, под многолетними соснами, посидеть на скамейках, поговорить, подышать воздухом, наполненным хвоей, да и просто любоваться тишиной.

Но как не посмотреть достопримечательности горной Ингушетии? За определённую сумму вам предлагают несколько вариантов туристических маршрутов. Например, на Ляжгинский водопад, который считается достоянием республики. Этот удивительный водопад каскадного типа, расположенный на высоте более 1300 м над уровнем моря — шириной около 5 метров и высотой до двух десятков. Удивительно, но несмотря на быстрое течение ледяной воды, зимой он замерзает и становится ещё красивее и загадочнее, поблескивая голубоватыми оттенками хрустальных сталактитов.

Маршрут по Джейрахскому ущелью — больше нигде на Кавказе вы не найдёте такого скопления башен, причем многие из них в очень хорошем состоянии. Это как боевые башни, так и жилые и полубоевые. Мало кто знает, что древнейший в России христианский храм Тхаба-Ерды расположен именно в Джейрахском ущелье. На одном из его камней стоит дата 830 г.

Маршрут на Вовнушки. История башенного комплекса восходит к 14-му веку нашей эры. Вовнушки находятся в Гулойхийском ущелье, по-другому называемом Озди-Чож. Комплекс состоит из двух башен, которые стоят на огромной скале, а третий боевой бастион находится напротив. Кроме них, на территории расположен уникальный мавзолей в виде огромного ядра. Башни защищали и свое селение, и служили своеобразными сигнальными факелами для соседних аулов. Возведен он на дороге, по которой проходил легендарный Шёлковый путь. Высота башенного комплекса над уровнем моря составляет 1250 метров. Помимо бастионов и мавзолея, на территории археологами обнаружено шесть склепов и одно небольшое святилище. По словам историков и старожилов, последнее возвели в честь одного из ингушских героев, некогда проживающих в данном селении.

Не удивительно, что Вовнушки — одно из семи чудес России. Почётный титул ингушскому башенному ансамблю был присвоен в 2008 году в рамках одноименного конкурса. После этого появилась монета с изображением комплекса Вовнушки номиналом 3 рубля, а также почтовая марка.

А башенный комплекс Эгикал — древний каменный город с жилыми и боевыми башнями, святилищами и могильниками. Постройки которых датируются X-XV веками, здесь сохранились и остатки циклопических сооружений, и могильники, датируемые II тысячелетием до нашей эры. В общем, здесь что ни камень, то легенда, как и многое, многое другое.

Если вы желаете путешествовать самостоятельно, то практически все значимые места сопровождены информационными табличками. Это большое подспорье туристам. И им обязательно пользуется руководительница группы «Женский ретрит» москвичка Аня Молчанова.

«Горная Ингушетия — удивительный край с особой энергетикой, притягивающий людей со всех уголков земли, место, куда хочется возвращаться снова и снова, — говорит она. — Яркие зеленые ковры альпийских лугов, величественные пики гор, россыпь древних родовых башен, стремительные бурлящие реки, чистейший горный воздух и облака, парящие под ногами. Лучшее место для женского ретрита. Мы проводим здесь ежегодно восемь дней в походах к водопадам, в экскурсиях к легендарным башням, и каждый раз уезжаем с незабываемыми впечатлениями, восхищённые природой, памятниками древности и гостеприимными людьми. И с каждым разом интерес только возрастает к этому удивительному краю».

Сегодня Армхи — это не просто курорт, это современный санаторий, где гостям предложат релаксирующие и восстановительные процедуры, и удивительные памятники старины, что сделает отдых в горной Ингушетии незабываемым.