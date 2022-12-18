Телевидение — это большой творческий мир с дикторами и ведущими, монтажёрами в аппаратной, телеоператорами в студии, чья работа вбирает в себя и применяет к практике телевидения искусство актёров, режиссёров, художников, журналистов.

Телерадиокомпании ГТРК «Ингушетия» в этом году исполняется 30 лет. За все эти годы журналистами телекомпании снято множество сюжетов, передач. Они помогали и помогают тысячам людям, что бы ни случилось, сотрудники не теряли того задора, который был задан ещё в начале своего становления. Можно сказать, что компанией пройден непростой, но яркий путь становления, который и сейчас продолжается.

Нам всем известны имена тех, кто стоял у истоков создания ингушского государственного телевидения. Одним из них является член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РИ Магомет Ханиев.

Ханиев начал заниматься журналистикой ещё в молодые годы, живя в Пригородном районе. Свою трудовую деятельность он начал в местной газете, которая называлась «Ленина байракх» («Знамя Ленина»), занимаясь переводами текстов с русского на ингушский и наоборот. Впоследствии он начинает готовить для газеты небольшие материалы, учась потихоньку переносить на бумагу свои мысли и грамотному их изложению.

События осени 1992 года вынуждают его, как и многих ингушей, проживавших в Пригородном районе, покинуть обжитые места и перебраться в соседнюю Ингушетию, где и начинается второй этап его журналистской деятельности. Более подробно о том, как связала его судьба с телевидением, поведает нам сам автор многих передач, которые смотрит и ждёт большая аудитория телезрителей, а также о дне вчерашнем и сегодняшнем ГТРК «Ингушетия».

«В декабре 1992 года, когда наша республика обрела своё собственное телевидение, что явилось большим событием, огромной радостью для всего населения Ингушетии, — рассказывает он. — Я сам вышел на работу по приглашению диктора информационных новостей Аслана Кодзоева, мы были знакомы с ним ещё с Пригородного района, где некоторое время проработали вместе в редакции газеты «Ленина байракх». Я его предложение, конечно, принял, потому что остро нуждался в работе, так как надо было и семью обеспечивать, и заново обустраивать быт.

Руководителем телерадиокомпании в то время была Тамара Мальсагова. Скажу, что начало любого дела бывает с какими-то трудностями, также и становление телерадиокомпании не обошлось без этого. Были определённые трудности, сложности разного рода. Не было своего помещения, ютились в подвальном помещении здания Назрановского суда. Тесные кабинеты, острая нехватка транспорта и самых элементарных предметов обихода, оргтехники и канцтоваров.

Основной темой ежедневного телеэфира являлось освещение ситуации в зоне конфликта, сообщение населению республики важной информации о без вести пропавших и заложниках. Зачастую поездки за «горячими» материалами в Пригородный район были связаны с риском для жизни журналистов. Рядом со мной в те годы работали Рашид Мальсагов, Руслан Котиев, Хусейн Плиев, Микаил Ахильгов, Дугурхан Кодзоева, Хава Абадиева, Аслан Цолоев, Мадина Дзортова, Ася Шанхоева и многие другие.

Проходило время, и наше телевидение взрослело вместе со зрителем, росло и развивалось, благодаря техническому прогрессу. Нам построили новое здание, чему были бесконечно рады. С годами произошли большие перемены в лучшую сторону. На сегодняшний день у нас имеется всё, что необходимо для качественной работы, чтобы на высоком профессиональном уровне делать свои передачи. Делая свою работу, мы точно знаем, что нас ждут каждый вечер в разных населённых пунктах республики и за её пределами, поэтому не имеем права подводить наших зрителей, стараемся, чтобы каждый материал был своевременным, качественным и интересным. Спасибо и нашему телезрителю за то, что все эти годы с нами.

В этом году мы отмечаем свой юбилей, 30-летие телерадиокомпании. За это время многое изменилось, как я уже сказал, но есть то, что остается вечным. Мы сохраняем традиции, истоки и гордимся кадрами, которые вырастают под нашим крылом. За это время мы объединили сотни людей, горящих любимым делом: ветеранов, старшее поколение, молодежь — и благодарны каждому за их труд. Хочется пожелать всем успехов во всех начинаниях, творческих побед и крепкого здоровья».

Журналист должен всё время, я бы сказала, держать руку на пульсе времени. Зачастую от журналиста зависит судьба человека, его будущее, карьера. Он должен стараться своими материалами, передачами помогать людям. Считаю, что холодность и равнодушие с данной профессией несовместимы.

Такой точки зрения придерживается и заслуженный работник культуры, член Союза журналистов, которая большую часть своей жизни посвятила любимому делу, Хава Абадиева. Её путь в журналистику начинался ещё с Грозненской радиостудии. После переезда в Ингушетию она продолжает свою творческую деятельность в Государственной телерадиокомпании «Ингушетия», которая только-только становилась на ноги.

Вспоминая эти годы, Хава говорит: «Конечно, были сложности на начальном этапе становления, но мы все, кто был задействован в этом процессе, старались, не опускали руки, радовались, что у нас есть наконец-то своё собственное телевидение, где мы можем рассказать о своих героях, выражать свою точку зрения. И это был большой прорыв, я считаю. Приложенные усилия, помноженные на энтузиазм первопроходцев и тех, кто стоял у руля, в итоге вылились в выполнение поставленной задачи в кратчайшие сроки.

Коллектив регионального филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Ингушетия» состоялся, и это было главное. Мы все тогда были, как одна семья, трудности нас больше сплотили. Никто не роптал, не жаловался на всякого рода сложности, молча делали дело, которое нам было поручено. Всех, кто вошёл в первый состав коллектива, назвать не смогу, но в числе тех, кто первыми начинал работу на нашем телевидении, были Хаж-Умар Костоев, Руслан Котиев, Аслан Кодзоев, Ратмир Льянов, Хусейн Плиев, Дугурхан Кодзоева, Фатима Осканова, Любовь Эсмурзиева, Умар Евлоев, Магомед Амирханов, Хусен Куштов и многие другие.

Это было очень сложное время, очень ответственное. Республика только-только становилась на ноги, в зоне конфликта в Пригородном районе постоянно возникали проблемные ситуации. И главным источником информации об общественно-политической ситуации, о событиях в республике было именно телевидение. Журналисты трудились, не считаясь со временем, практически без отдыха, да и условия очень сложные были: приспособленные помещения и очень старая техника. Сложно было всем. Это однозначно. Скажу, что о сегодняшнем дне мы и мечтать не смели в те годы. Сейчас есть всё: хорошая техника, качественное оборудование, все необходимые условия для работы имеются на самом высоком уровне.

Время быстротечно... Мы в своём развитии достигли определённого возраста, и нам в этом году исполняется 30 лет. Желаю всем, кто трудится на ГТРК «Ингушетия», больших побед и в работе, и в личной жизни. Пусть эта круглая цифра принесёт всем много-много позитива. И самое главное — желаю всем нам мирного неба над головой».

Когда говорят о телевидении, у многих оно ассоциируется с информационным отделом, с оперативностью подачи новостей и т. д. Журналисты пытаются быстрее донести информацию до населения, в погоне за сюжетами порой забывая об отдыхе. В ГТРК «Ингушетия» этим участком руководит член Союза журналистов, заслуженный работник культуры РИ Аза Мальсагова. Попытаемся узнать о ней, о работе данного отдела, подробнее.

Аза Мальсагова окончила Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. Свою трудовую деятельность в системе телерадиовещания Ингушетии начала в 1994 году в должности корреспондента телевидения. Публицистические передачи А. Мальсаговой пользовались всеобщим признанием и вызывали большой поток писем. Её программы всегда отличались объективностью, профессионализмом, актуальностью и глубиной освещаемой проблемы. Она прошла через все творческие профессии телевизионного и радийного работника, от корреспондента до начальника информационного отдела.

Работа в должности начальника информационного отдела научила её оперативности, сосредоточенности, собранности. Как она признаётся, сегодня информационный формат стал делом её жизни. Сотрудники отдела, которым руководит Аза Мальсагова, вместе с ней вносят огромный вклад в освещение общественно-политической, социально-экономической жизни республики, а также в пропаганду культуры, истории и традиций ингушского народа, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Расписывая свой рабочий день, Аза говорит: «В нашей работе каждый день не похож на другой, хотя можно найти какой-то схожий сценарий дня. Мы планируем свой день, у нас обязательно проходит планерка, на которой решаем, какие темы и новости будем показывать, о чем мы будем рассказывать нашим телезрителям. Мы решаем, расписываем и очень четко планируем буквально каждый день — по минутам, потому что нужно все распланировать таким образом, чтобы везде успеть. При этом всегда должна быть какая-то резервная съемочная группа, чтобы в экстренном случае, куда-то выехать. Дальше уже идет съемочный процесс. Работа наша требует оперативности и своевременной подачи информации, и это мы всегда стараемся чётко выполнять.

2022 год близится к завершению, вместе с ним всё ближе дата, которую мы отмечаем с особым трепетом, день образования нашей телерадиокомпании. Нам исполняется уже 30 лет, это юбилейный год в жизни ГТРК «Ингушетия». Накануне этой знаменательной даты желаю всему коллективу смотреть в будущее с уверенностью в завтрашний день, чтобы мы никогда не видели горя, невзгод. Пускай каждый новый день приносит только радость и желание творить на благо своей страны, своего народа».

Журналист, будь он на телевидении, на радио или же в газете, в первую очередь должен быть любознательным, интересоваться происходящим и искать ответы на многие вопросы. И, конечно, не быть равнодушным, сопереживать своим героям, пропуская его эмоции через себя. Одним из таких журналистов на телевидении является продюсер, член Союза журналистов России Фатима Хашагульгова, которая пришла в журналистику осознанно, с желанием творить и быть полезной обществу, людям, которые нуждаются в её помощи.

С самого прихода на телевидение она взялась делать передачи, близкие ей по духу, в которых раскрываются судьбы людей. У неё много очерковых передач, в которых она рассказывает о героях, связанных с историческими событиями своего народа. Ф. Хашагульгова ведёт также культурную рубрику. Свою лепту вносит во многие организационные моменты в жизни телерадиокомпании.

«У нашего телевидения — богатая история, нам есть чем гордиться, ГТРК всегда везло на творческих людей, у нас всегда было и есть много друзей, — говорит она. — Мы будем обязательно двигаться вперёд, и искать новые формы работы, вести диалог с нашим телезрителем. Сегодня это непросто, но, как говорится, перо журналиста не должно притупляться и в первую очередь потому, что именно мы пишем историю нашей республики, нашего народа, а также рассказываем о жизни достойных жителей земли Ингушетии. Со своей стороны накануне 30-летия ГТРК «Ингушетия» хочу пожелать всем достойно нести службу, за которую взялись. Не всегда это бывает так просто. Но любовь к данной профессии способна преодолеть все преграды, которые порой возникают в работе. Здоровья всем и позитивных моментов».

Как и у любой организации, у телевидения Ингушетии есть своя история, со своими сложностями и победами, со своим героями-журналистами, которых всегда отличал ответственный подход к работе, глубокое изучение того материала, который они представляли телезрителю. Многие помнят наверняка, как с нетерпением ждали и с упоением слушали цикл таких передач, как «Ретроспектива» Хусейна Плиева с историком Тамерланом Муталиевым, ряд других его работ, передачи «Ингуши» Дугурхан Кодзоевой и многие другие.

Многих журналистов, сотрудников, которые трудились на разных участках телевидения в разные годы, освещая жизнь и достижения родной Ингушетии, сегодня, к сожалению, нет с нами. Это и Мурад Оздоев, Микаил Ахильгов, Юсуп Курскиев, Хаж-Умар Костоев, Рая Ганукаева, Марина Мальсагова, Юсуп Чахкиев, Макка Дзаурова, Золотхан Илиева. (Дала гешт долда царна!).

На протяжении всего этого времени менялось руководство телерадиокомпании. Сегодня директором ГТРК «Ингушетия» является заслуженный работник культуры РИ, человек, болеющий за общее дело, Берс Евлоев. Являясь не только грамотным руководителем, но и хорошим организатором, он сумел внести много корректировок в работу телевидения, под его руководством произошел ряд позитивных реформ, касающихся кадровых изменений и формата телевещания.

Журналисты всегда оставались и остаются фанатами своей работы. Впереди юбилейный для телекомпании год: новые проекты и программы, новые задумки. Пожелаем им всем больше позитивной обратной связи от телезрителя и энтузиазма в работе, а каждому из сотрудников — творческого взлёта, новых идей и чтобы работа была только в радость.