Прежде всего, это заметно в крупных населенных пунктах. Так, из-за данной критической ситуации недостаток питьевой воды ощущают жители некоторых районов Назрани. В связи с этим, градоначальник Урусхан Евлоев поручил соответствующим службам осуществлять подвоз воды в эти места.

— Прошу наших жителей проявить терпение и сдержанность, — обратился с просьбой Глава Назрани к горожанам через газету «Ингушетия». — Поверьте: администрация города делает все возможное, чтобы жители, нуждающиеся в питьевой воде, получили ее в нужном объеме. Вместе с тем, хочу призвать к совести и, сознательности тех, кто расточительно использует воду: в сложившейся обстановке, считаю кощунственным зря тратить этот бесценный продукт.

Евлоев подчеркнул, что все ответственные сотрудники административных округов города мобилизованы на выполнение этой ответственной задачи, на каждое обращение с просьбой (в т. ч. в соцсетях) подвезти воду они обязаны реагировать незамедлительно.