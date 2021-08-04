Если говорить об иммунной системе, то материнское молоко как жизненно необходимая составляющая, как раз-таки и является основной поддержкой новорожденных в критических и чрезвычайных ситуациях, в том числе и в период пандемии Covid-19.

К счастью, последние исследовательские данные показали, что вирус Covid-19 не был обнаружен в грудном молоке, однако кормящим матерям, по рекомендациям врачей, необходимо помнить о рисках, связанных с пандемией, и соблюдать определенные правила при кормлении грудью.

Как сообщили в Европейском офисе ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, грудное молоко является лучшим источником питания для младенцев, в том числе младенцев, чьи матери заболели новой коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день вирус, вызывающий Covid-19, не был обнаружен в грудном молоке. Однако, поскольку болезнь является новой, это утверждение основано на ограниченных исследованиях», — говорится в документе. Это говорит о том, что зараженная мать должна принимать надлежащие меры предосторожности и кормить грудью своего ребенка.

Также в недавнем исследовании, проведенном в Ухане, ученые собрали и протестировали образцы грудного молока (при первой лактации) от шести женщин, которые перенесли Covid-19 во время беременности, и все образцы дали отрицательный результат на вирус.

Однако, по сообщению ВОЗ, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования. По-видимому, основной риск передачи исходит из дыхательных путей инфицированной матери. И очень важно, что опыт, полученный научным путем, показывает, что течение болезни Covid-19 у младенцев и детей младшего возраста, как обычно, проходит в легкой форме.

В те годы, когда создавалась идея проведения «Всемирной недели поддержки грудного вскармливания» (начало 90-х годов прошлого столетия), люди не могли даже подумать, что наступит такой вирусный бич под названием Covid-19, перед которым все будут равны и одинаково беспомощны. Но, тем не менее, актуальность в деле здорового роста детей не стала менее значимой и продолжает оставаться такой же серьезной, как и три десятка лет назад.

Ежегодная летняя «Неделя поддержки грудного вскармливания» во всем мире проводится начиная с 1 августа. Эта акция была задумана как один из стратегических методов популяризации и поддержки естественного вскармливания детей для оживления и возобновления утерянной традиции — кормить деток грудью.

Также целью акции является информирование женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка, ведь многие современные мамы все чаще отказываются от кормления грудью и переходят на искусственное кормление.

Организаторы праздника различными способами напоминают им о естественной природе и необходимости соблюдения данного процесса, и что все мероприятия внутри этого вопроса должны способствовать повышению процента выживания детей грудного и раннего возраста. Поэтому программа акции, по словам координаторов движения, должна обеспечить улучшение питания младенцев, их рост и развитие, а также укрепление здоровья.

Как нам удалось узнать, Минздрав Республики Ингушетия планирует провести в этом году санитарно-просветительскую работу с населением о пользе грудного вскармливания, а также организовать тематические выставки научно-популярной литературы в библиотеках и распространить в медицинских учреждениях памятки, буклеты, листовки о пользе грудного вскармливания.

Кое-какие мероприятия на эту тематику уже проведены. К примеру, в амбулаториях сельских поселений Алхасты, Барсуки, Сурхахи и других были проведены беседы с будущими мамами и роженицами на предмет информирования женской части населения о проведении мероприятий, посвященных Всемирной неделе поддержки и поощрения грудного вскармливания.

Также региональным ведомством здравоохранения было достигнуто соглашение с руководителями СМИ на размещение информации на своих порталах, о важности и необходимости кормления детей здоровым и экологически чистым питанием.

В целях безопасности массовые мероприятия этим летом решено проводить с учетом ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19. Поэтому приоритет отдается мероприятиям на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции и правил индивидуальной защиты.

Согласно оценкам, представленным в новом исследовании ВОЗ, трое из пяти новорожденных детей не получают грудного молока в первый час жизни, что повышает для них риск заболеваний и снижает вероятность их дальнейшего развития. Ведь только грудное вскармливание обеспечивает детям наилучший старт в жизни.

Врачи доказали, что вероятность выживания новорожденных, получавших грудное молоко в первый час жизни, более высока. Даже промедление в несколько часов после появления ребенка на свет может иметь опасные для жизни последствия.

Кроме этого, все мы понимаем, что телесный контакт между матерью и ребенком, наряду с естественным питанием, именуемым «первой вакциной» младенца, стимулирует организм новорожденного к выработке необходимых ферментов.

ВОЗ рекомендует исключительное грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, причем оно должно начаться уже в течение часа после рождения и быть «по требованию» ребёнка, а не по каким-либо выдуманным системам, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или старше. Бутылок или пустышек следует избегать.

Немаловажное значение имеет правильное питание матерей, от которого зависит снижение риска возникновения неинфекционных заболеваний как у матерей, так и их детей. А сама стратегия акции основана на фактических данных, в которых подчеркивается важность предоставления каждой матери поддержки, которая необходима ей для выполнения своей важной миссии.

Любой врач вам скажет, что грудное вскармливание является наиболее здоровым питанием для ребенка в первые месяцы жизни, поскольку в материнском молоке содержится полный набор необходимых витаминов и элементов, которые способствуют нормальному развитию ребенка.

Такого же мнения придерживается и наш постоянный консультант, педиатр Залина Муталиева.

«Грудное вскармливание, несомненно, — лучший вариант питания для ребенка, — говорит доктор. — Материнское молоко содержит богатые питательные вещества и антитела, защищающие малыша от инфекции, аллергии и других распространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония (две основные причины детской смертности во всем мире). Также в состав материнского молока входят специальные вещества, которые помогают ребёнку быстрее заснуть и успокоиться. А сон — это одно из главных условий здорового роста детей.

По сравнению с искусственными смесями грудное молоко легче переваривается, поэтому кроха меньше страдает от газообразования, диареи и запора. А еще кормление грудью насыщает организм ребенка необходимыми витаминами, минералами, кислотами, повышающими иммунитет, и держит организм в тонусе, придает бодрости и сил, устраняет усталость и предотвращает быструю утомляемость.

С молоком матери у ребенка начинает правильно стимулироваться деятельность пищеварения, налаживается работа желудка и стул. Научно доказано, что материнское молоко укрепляет зубы, кости и ногти, благотворно влияет на функционирование сосудов и сердца, на состояние нервных клеток, а также ускоряет выздоровление, помогая при различных заболеваниях. Кроме этого, грудное вскармливание благотворно влияет на психологическое развитие и эмоциональное состояние ребенка и даже формирует правильный прикус.

Таким образом, мы можем смело констатировать, что грудное молоко является уникальным питанием, которое на 100% удовлетворяет потребности новорожденного. Оно включает свыше пятисот питательных элементов, легко усваивается и переваривается».

Как рассказала Залина Магометовна, помимо прочего, грудное вскармливание налаживает телесный и психологический контакт между малышом и мамой, а успешная лактация оказывает благотворное влияние на гормональный фон женщины. Она помогает скорее восстановиться после родов и наладить взаимосвязь с ребенком, поддерживая при этом здоровье кормящей мамочки и её психологическое и эмоциональное состояние.

«Также доказано, что именно грудное вскармливание снижает риск рака молочной железы, диабета второго типа и других заболеваний, — говорит доктор. — Таким образом, можно утверждать, что грудное вскармливание способствует здоровью и мамы, и малыша одновременно».

Согласитесь, кормить грудью — очень удобно: молоко не требуется специально готовить, греть. Тем более что ничто не может заменить новорожденному ребенку грудное кормление. Смеси можно использовать, но только в крайнем случае, если ребёнок по каким-то причинам не может получить материнское молоко.

После шести месяцев и до того момента, пока у матери будет оставаться молоко, ребенка можно постепенно переводить на комбинированное питание, то есть грудное молоко дополнять прикормом. Такая схема позволит постепенно отойти от грудного кормления без ущерба здоровью ребёнка.

Учитывая то, что грудное вскармливание — это важный этап в жизни матери и ребёнка, женщине не стоит отказываться кормить грудью, если на то нет веских причин. Помните, ни один искусственный заменитель грудного молока не сравнится с материнским. Вкус и состав смесей всегда постоянны, они не могут подстроиться под потребности ребёнка и не научат его различать оттенки вкуса.

Причем очень важно помнить, что процесс кормления должен происходить в спокойной обстановке: малыш чутко реагирует на эмоциональное состояние матери, поэтому женщине нужно стараться избегать стрессов. Во время кормления мать учится понимать потребности ребёнка и общаться с ним на уровне прикосновений, это важно и для установления эмоциональной связи.