Как нам удалось узнать, на сегодняшний день сотрудники из десяти отраслевых профсоюзов Ингушетии уже получили более тысячи скидочных карт. Что эта за программа и какое дальнейшее развитие она получит, мы попросили рассказать председателя Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» Хади Оздоеву.

— Хади Магометовна, расскажите нашим гражданам, как появилось такое новшество в профсоюзной отрасли и для кого эта программа действует?

— Дисконтная программа вступила в свои законные права в декабре прошлого года и действует она только для работников, состоящих в профсоюзе. То есть это социальный проект, предназначенный для членов профсоюзов. В нашей республике социальная программа «Дисконтная карта члена профсоюза» реализуется по инициативе Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия». Сейчас работа по проекту идет полным ходом. На данный момент в ней принимают участие десять профсоюзных организаций Ингушетии, а это более 15 тысяч жителей.

Мы, как координаторы программы, взяли на себя большую часть обязательств по развитию проекта. На подготовительные мероприятия ушло около трех месяцев, постепенно набирался материал, составлялась и в постоянном режиме продолжает дополняться база участников и партнеров программы. Сотрудники аппарата Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» отвечают за подписание договоров с партнерами программы, дизайн и изготовление дисконтных карт, а также сбор и отправку списков.

Проект является межрегиональным и работает в 53 субъектах Российской Федерации, в него включились 26 отраслевых профсоюзов, около 10 тысяч партнеров по всей стране и 30 федеральных партнеров.

— Каковы цели этого проекта?

— Основными целями проекта являются создание мотивационного рычага для вовлечения в профсоюз, расширение способов информирования и коммуникации с членами профсоюзов, а также увеличение количества льгот, привилегий и экономия денежных средств членам профсоюзов.

Немаловажным является и наглядная оправданность отчисления профсоюзных взносов и популяризация профсоюзов и профсоюзной работы через предпринимателей, что, безусловно, являются одними из целей проекта.

— Какими преимуществами обладает данная программа?

— Достаточно сказать о том, что за этот короткий промежуток времени «Дисконтная карта члена профсоюза» позволила сэкономить членам профсоюзов по стране более десяти миллиардов рублей. Такие цифры без лишних слов говорят о том, что этот проект предназначен для повышения социальной защищенности членов профсоюза и включает в себя ряд маркетинговых мероприятий, направленных на предоставление различными организациями скидок владельцам дисконтных карт. Следовательно, дисконтная карта позволяет экономить денежные средства членов профсоюзов. А это немаловажный фактор в наше сложное с экономической точки зрения время. Также мы уверены, что эта программа позволит усилить мотивацию профсоюзного членства.

— Какая информация содержится в дисконтной карте и как она выглядит?

— Дисконтная карта является индивидуальной, именной, с указанием номера профсоюзного билета. С момента получения владельцем она работает во всех магазинах из списка партнеров проекта. Денег за ее обслуживание не требуется, она полностью бесплатная. Распространение карт проходит организованно, их получают члены профсоюзов через председателей республиканских профсоюзных организаций.

— А можно узнать, кто сегодня является партнером программы «Профсоюзный дисконт», и в каких магазинах и организациях уже сегодня можно получать скидки?

— На данный момент обладатели карт могут смело получать скидки у 97 партнеров по республике и за ее пределами, которые предоставляют льготные цены на свои товары и услуги. Это автошколы, центры здоровья и красоты, организации, связанные со строительством, предоставляющие бытовые услуги, а также фирмы и крупные магазины, занимающиеся продажей стройматериалов, продуктов питания, одежды и обуви, аксессуаров, игрушек и ювелирных изделий.

В список партнеров входят также аптеки, лаборатории, различные туристические агентства, кафе и другие учреждения досуга. В общем, везде, где протекает активная жизнь людей, эта карта действует, причем перечень организаций постоянно пополняется и растет. Размер скидок колеблется от 3 до 25% в соответствии с условиями договора.

Более подробную информацию о партнерах программы можно посмотреть на официальных сайтах http://profsoyuzri.ru/

— «Телеграм» (https://t. me/profdiscount_ingushetia),

— «ВКонтакте» (https://vk.com/profdiscount.ingushetia),

— «Одноклассники» (https://ok.ru/group/63730499846379),

— сайт (https://profdiscount.com/) в разделе «Профсоюзный дисконт».

Также по вопросам выпуска карты для членов профсоюза и по сотрудничеству можно обращаться к руководителю проекта Алексею Михееву по телефону +7 (929) 2-920-920, электронная почта: miheev-profdiscount@mail. ru.

— А может быть такое, что в магазине отказываются предоставлять скидку по данной карте? И что в таком случае делать потребителю?

— В начале работы проекта такие случаи возможны. Авторы программы об этом предупреждали. Но подобные случаи допустимы только если партнёр не числится в программе «Профсоюзный дисконт». Более того, есть чётко обозначенная инструкция в Телеграм-канале и во всех социальных сетях, по которой члены профсоюза могут узнать о своих нарушенных правах и обратиться по телефонам, указанным на сайтах. Мы же в свою очередь контролируем процесс заключения соглашений сторонами.

— Бывает такое, что человек потерял карту и не может воспользоваться своими правами, или же только поступил на работу. Какие правила распространяются у вас в таких случаях?

— Для вновь устроившихся работников в организациях, где есть профсоюз, и вступивших в профсоюзный комитет карты изготавливаются раз в квартал согласно предоставленным спискам. Сюда же будут добавлены фамилии тех, кто по каким-либо причинам утратил карту или сменил паспортные данные. В случае увольнения работника с предприятия карта сдается под роспись председателю профсоюза и в дальнейшем аннулируется. Что касается членов профсоюза, увольняющихся на пенсию, то по отношению к ним имеются льготы: скидочная карта будет оставаться у них на руках, и ею по-прежнему можно будет пользоваться.

Хочу заметить, что благодаря председателям отраслевых профсоюзов, первичных организаций и профактиву каждый член профсоюза получит «Профсоюзную дисконтную карту» и почувствует еще большую значимость своей активной жизненной позиции и профсоюза, в котором он состоит.