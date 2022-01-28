Родилась певица 28 января 1959 года. С 1978 по 1982 год певица обучалась в Чечено-Ингушском республиканском музыкальном училище по классу «Академический вокал», усердно постигая азы музыкального искусства. Оперные партии Хадишат исполняла не только в стенах учебного заведения. Вместе с концертной бригадой она выступала для рабочих заводов и фабрик, учащихся техникумом и вузов.

Однако Ахциева Хадишат со временем перешла на народный репертуар, но при этом сохранила традиции академического исполнения.

Подробнее о том, чем на сегодняшний день живет прима ингушской эстрады, каков путь академического артиста и что значит для оперной певицы уйти в народный репертуар, в эксклюзивном интервью с народной артисткой Республики Ингушетия Хадишат Ахциевой.

— Когда вы поняли, что хотите развиваться именно в академической музыке?

— Никогда не представляла, что буду учиться академическому пению. В детстве я хотела учиться музыке и всегда ее любила, причем любую. При просмотре спектаклей и художественных фильмов в первую очередь я запоминала именно музыку. Она откладывалась в моей памяти и внутренним голосом я вновь и вновь к ней возвращалась. Возможно, у меня был абсолютный слух, поскольку я могла по музыке определить любой фильм, прежде чем видела его название.

В старших классах я отчетливо понимала, что хочу посвятить этому искусству свою жизнь и профессионально учиться. Конечно, я осознавала все издержки своего выбора. Зарубежная музыка в те годы была недоступна из-за «железного занавеса». Все, что мы могли слушать, это русские народные песни, советская эстрада, военно-патриотические композиции. Единственным исключением из правил была зарубежная классическая музыка, она была доступна, и я очень любила ее слушать. Даже будучи ребенком, тяга к серьёзной музыке была во мне определяющей, и я воспринимала ее всем сердцем и душой.

— В былом амплуа оперной певицы вы считали ближе русскую или европейскую классику?

— Вся оперная классика в основном родом из Италии. Их вокальная школа бельканто известна во всем мире. В какой бы стране ты ни жил, учатся на итальянской классической музыке. Петь, конечно же, мне легче было на русском языке, поскольку ты понимаешь, о чем поешь, а когда дают итальянский или немецкий текст, восприятие немного искажается, но, тем не менее, в академическом искусстве знание языков жизненно необходимо.

— Из исполняемых вами в прошлом оперных партий, какая больше всего запомнилась?

— С первой и до последней ноты меня восхищает опера «Кармен» Жоржа Бизе. Это невероятная музыка. Также нравились произведения Джузеппе Верди — «Травиата» и «Риголетто». Нелегко мне давалась опера Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки». Ария Джульетты требовала не только голоса, но и большого актерского мастерства, поскольку драматизм этой героини передать непросто.

Музыка — это часть твоей жизни, твое существо. Если я что-то слушала, то полностью отдавалась ей, и эта музыка потом продолжала во мне сидеть, я неделями могла внутренним слухом ее воспроизводить.

— Что значит для оперной певицы перейти на народный репертуар?

— Когда ты понимаешь, что публика не будет воспринимать академическую манеру исполнения и сопутствующие арии из опер, романсы — другого выбора не остается, поскольку этого требует сама среда. На тот период (до создания республики) были люди, которые занимались поиском и возрождением ингушских народных песен.

Профессия артиста в те времена воспринималась неоднозначно и считалась несерьезной. Но мы, как творческие люди, понимали, что необходимо развивать ингушскую культуру, поскольку практически не было базы и все, что мы могли сделать — собрать те крохи, которые есть. Поэты помогали писать новые тексты, дописывать старые. Вокальной школы как таковой в нашем народе не было. Пели так, как было заложено природой. У нас пели на свадьбах, трудовых сборах, проводах и т. д. Ингушский этикет не предполагает открытого проявления чувств, и музыка в этом плане служила средством выражения. Девушки пели лирические песни, используя богатство родного языка и передавая тем самым свои мысли и чаяния.

— На ваш взгляд, есть ли перспективы у академического вокала на Кавказе?

— Опера развивалась веками, данный процесс невозможно повторить за несколько десятилетий. Это зрелищное и мощное искусство, где есть все: симфоническая и струнная музыка, академический балет, хоровое и сольное пение. Опера — это не только про голос, это целый спектакль и возможность прикоснуться к истории, поскольку оперные партии написаны на либретто с использованием сюжетов из мировой литературы.

На Кавказе, с учетом традиционных устоев, у этого жанра сложный путь развития. Быть оперным артистом — значит, посвятить всю свою жизнь служению этому искусству. Это судьбоносный выбор, в котором, как правило, не находится места семье, что на Кавказе неприемлемо.

— Опера, как жанр музыки, зародилась еще в XVI веке. Как вы считаете, почему она до сих пор востребована?

— Это особый вид искусства, в котором собрано все: спектакль, оркестр, костюмы, декорации, танец. Сегодня зарубежные музыканты понимают, что становится очень трудно заманить зрителя, поскольку мир живет в эпохе поп-музыки. В Европе, например, начинают придумывать экстраординарные шоу, в основе которых лежат старинные оперы, что, на мой взгляд, негативно искажает суть академического искусства.

— Как формировался ваш народный репертуар?

— В 60-е годы были изданы два сборника народных песен композитора Николая Речменского. Местные русские музыканты, когда вайнахи вернулись из депортации, по селам и аулам собирали и записывали на ноты эти композиции. Особый вклад в возрождение и популяризацию песенного фольклора внесла семья Хашагульговых: поэт Али и его супруга — музыкант Мадина.

В 90-е годы, когда началась эта активная работа, стоял вопрос: кто будет это все петь? Выбор пал на меня, поскольку профессиональных вокалистов среди ингушей было очень мало. Меня пригласили в Гостелерадио ЧИАССР, где я исполнила несколько народных песен, хранившихся в архиве. Так я и очутилась в прекрасном мире ингушской музыки. Сегодня в моем репертуаре более 50 ингушских композиций. Это народные песни, песни на стихи Г. Гагиева, А. Хамхоева, А- Г. Угурчиева, Дж. Яндиева, С. Чахкиева, М-С. Плиева, А. Хашагульгова и многих других.

— Как надолго сохранить голос в ресурсе?

— Певческий голос тоже музыкальный инструмент, который требует ухода. Это Божий дар, и, если он тебе дан, значит, ты обязан его беречь. Решивший посвятить себя вокальному искусству должен понимать, что это не просто работа или хобби — это образ жизни и все «поставлено на карту». Необходимо вовремя высыпаться, сформировать график, отказаться от определенных вещей в питании и всего, что вредит голосовым связкам. Переохлаждение, холодные газированные напитки, семечки, орехи, мороженое — вокалист не может злоупотреблять этим. Голос — твой музыкальный инструмент, только он нежнее, потому что живой. Сам по себе он не существует, весь организм должен нормально функционировать, чтобы находиться на сцене долгое время. Отчасти по этой причине многие успешные артисты прошлого и современности не имели семей, поскольку это дополнительные обязанности, а артист большой сцены должен уделять много времени себе.

— Три главных фактора успеха академического артиста?

— Во-первых, дар от Всевышнего, но почивать на одном таланте бесполезно. Поэтому второе — это стремление и трудолюбие, чтобы развиваться и реализоваться как профессионал. Третье — все должно быть «поставлено на карту», дабы добиться успеха и значимого результата в академическом искусстве.

Ислам Ахциев,эксперт совета по науке и образованию молодежного парламента при Государственной думе России.