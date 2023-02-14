Хамза Хасанович Хамхоев родился в многодетной семье 8 октября 1992 года в городе Назрани Республики Ингушетия. С юных лет он отличался спонтанностью характера. В один день мог быть самым послушным ребенком на свете, а на другой — устроить хаос учителям и родителям. В этой безудержности проявлялись его колоссальный внутренний потенциал и свободолюбивая натура. В нем буквально кипела творческая энергия. Гуманитарный склад ума был виден невооруженным глазом, а с точными науками дружба так и не заладилась. В лицее № 1 Хамза находился в эпицентре театральной жизни. Активно выступал в спектаклях и мог даже заучивать целые поэмы. Творчество для Хамхоева было выходом за рамки, изменением существующих границ, пониманий и норм. Это новаторское видение и дух искателя во многом определили его дальнейшее будущее.

— Хамза, в чем, на твой взгляд, разница между взрослыми и детьми?

— Среди детей не найдешь ребенка-скептика или ребенка в депрессии, что нельзя сказать о взрослых. В отличие от детей взрослые смотрят в будущее только через призму своего опыта.

Профессиональный размах Хамзы Хамхоева, как и полагается многогранной личности, широк и разнообразен. В 2009 году он успешно окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Лингвистика», следом Российский университет дружбы народов по специальности «Дипломатия» (2014 г.), а совсем недавно завершил обучение в аспирантуре родного Ингушского государственного университета по направлению «Исторические науки и археология». Проходил стажировки в разных уголках мира: на Мальте, в Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Австралии, ОАЭ, ЮАР. И на этом, конечно же, не собирается останавливаться.

Было среди его путешествий одно особенное и знаковое, в корне изменившее мироощущение. Однажды Хамза попал (или вернулся) в царство бескрайних песков — пустыню Сахару, знакомую с детства. Именно здесь Маленький принц размышлял о философии мира и человека. Экзюперивская пустыня — это символ уединения и удаления от мирской суеты, место духовного очищения и религиозного откровения.

«Только ты и мир вокруг тебя. И ни единой души вокруг. Это причудливое, но очень сильное чувство. Вот он ты, абсолютно свободный от рамок цивилизации, своих обязанностей, рутины. Тебя не сдерживает ничего, кроме тебя самого. Ты испытываешь жизнь в ее чистейшей форме. Это чувство я испытал в пустыне Сахара», — рассказывает Хамхоев.

Маленький принц не ограничивался одной маленькой планетой. Он бороздил просторы Вселенной, чтобы открыть для себя новые миры. Точно так же и Хамза стремится расширять горизонты и масштаб видения. Он не просто изучает новые языки, они служат для него кодом к другим народам, цивилизациям, культурам. Сейчас в его арсенале множество «ключей». Не считая языки нахской языковой семьи, он активно знает три иностранных языка, а пассивно — четыре.

Антуан де Сент-Экзюпери завещал человечеству простую и в то же время гениальную формулу — «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».

Потому Хамза Хамхоев сегодня приводит в порядок свою маленькую планету под названием Ингушетия. Вернувшись в родную республику, он открыл в Магасе центр иностранных языков «La casa de ingles», благодаря которому жители региона могут в кратчайшие сроки освоить желаемый язык в совершенстве.

— Какой совет ты дашь начинающим молодым людям?

— Избавьтесь от привычки откладывать что-либо на завтра. Захотели — сделайте. Понравилось что-то — хватайтесь и реализовывайте свои цели. Никто нам не вернет время, молодость, энергию.

Действительно, жизнь — это не череда непреодолимых обстоятельств, а совокупность действий, успех которых зависит от веры, мотивации и устремлений человека. В этом упорстве куются характер и образ мышления, создающие фундамент самодостаточной личности, постоянно стремящейся к самосовершенствованию.

Ислам Ахциев