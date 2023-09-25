Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Зураб Тумгоев информация о взрыве поступила в 02:19 мск.

«В 2:26 мск на место уже прибыл дежурный караул 1-ой спасательной части, который открытого возгорания не обнаружил. Оконные и дверные блоки цокольного этажа были выбиты и повреждены. Внутри здания обнаружились оплавления различного имущества, черные от копоти стены. В ходе проверки, которую осуществила газовая служба, были выявлены повреждения пластиковой газовой трубы диаметром 60 мм, проложенной на глубине 40 см, на расстоянии шести метров от здания. На месте работает инспектор Отдела надзорной и профилактической работы по г. Назрань и Назрановскому району ГУ МЧС России по РИ», — сказал собеседник.

По предварительной информации, газовоздушная смесь в помещении образовалась из-за утечки бытового газа из поврежденной полимерной трубы. От Главного управления МЧС России по республике привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Прокуратурой Назрани была организована проверка по информации о произошедшем. Отмечается, что на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

Как так получилось, что в недостроенной мечети молились люди?

Как сообщил заместитель главы администрации города Саварбек Куркиев, в июле прошлого года было заключено соглашение с Благотворительным фондом помощи нуждающимся «Рохьма-инг», а те, в свою очередь, подключили строительную фирму ООО «Гранул» (рук. Магомед Евлоев), осуществлявшую с 2022 года ремонт и строительство мечети.

В апреле текущего года мэрия Назрани направила письмо в Инспекцию государственного строительного надзора Ингушетии на имя Мусы Гагиева, где говорилось о выявлении на земельном участке с кадастровым номером 06:05:000003:3583 по улице Мужахоева в Центральном административном округе города фактов использования объекта незаконченного строительства религиозного назначения без ввода в эксплуатацию.

В связи с этим власти Назрани просили Госстройнадзор Ингушетии провести проверку на предмет нарушения градостроительного законодательства на вышеупомянутом объекте капитального строительства. В свою очередь, 23 мая текущего года инспекция Госстройнадзора после соответствующей проверки направила ответ в администрацию города на имя мэра Урусхана Евлоева о рассмотрении обращения, сообщил нашей газете заместитель начальника ведомства Магомед Албогачиев.

В частности, в документе говорится: «Администрацией г. Назрань не представлены необходимые данные для организации проверки на предмет нарушений, указанных в Вашем обращении. А именно, отсутствует информация о лицах, допустивших нарушения действующего законодательства, выразившихся в эксплуатации объекта незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 06:05:000003:3583. Отсутствует информация о правообладателях данного земельного участка, договорах аренды (при наличии), выданной ранее разрешительной документации на строительство объекта капитального строительства и иные сведения (при наличии). Также, просим Вас предоставить в Госстройнадзор Ингушетии результаты проведенных контрольных (надзорных) мероприятий администрацией города Назрань в рамках муниципального контроля по факту вышеуказанных нарушений градостроительного законодательства, если такие мероприятия проводились ранее».

Иначе говоря, определить собственника указанного незавершенного объекта строительства на месте не удалось. Тем не менее, по словам Магомеда Албогачиева, в соответствии с системой межведомственного взаимодействия установлено, что правообладателем земельного участка является администрация Назрани.

Определенные круги разгоняют эту тему в инете, опираясь на домыслы и вольные рассуждения, делая огульные выводы. А в это время правоохранительные органы спокойно и методично выясняют, почему произошла утечка газа, и кто виноват во всей этой ситуации.