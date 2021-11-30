Ибрагиму 20 лет. Он окончил 14-ую школу в Назрани. Некоторое время учился в Чечне, в Москве, куда семья переезжала по причине поиска работы. С детства он увлекался инженерией, любил что-то мастерить, изобретать. Родители в свою очередь старались развивать его способности, покупали ему различную литературу, поддерживали его в творческих начинаниях.

«Правда, с приобретением компьютера в семье была проблема, — признаётся наш герой. — Это была в те годы большая роскошь. Но я не был обделён. В любое время мог воспользоваться компьютером двоюродного брата, что я и делал с большим удовольствием. Помимо этого, приобретал разную литературу по программированию, про языки программирования. Меня это очень увлекало. Занимался, так сказать, самообучением».

После окончания технического колледжа в Назрани Ибрагим Алиев некоторое время работал техником по ремонту телефонов, компьютеров и разной техники. Это было больше хобби, чем желание заработать, так сказать, изучить электронику со всех сторон.

Несколько лет назад, будучи управляющим магазином электроники, Ибрагим решил попробовать свои силы и принял участие во Всероссийском конкурсе по программированию. Решение было принято спонтанно, без подготовки, чтобы прозондировать свои способности. И вот, удача — четвертое место. Это был успех.

Следующее участие в конкурсе состоялось в ноябре этого года. Конкурс Codeforces — это российская платформа для соревнований по программированию, на которой регулярно проводятся турниры. Они помогают начинающимся и Intermediate-разработчикам совершенствовать свои навыки и продвинуться по своей карьерной лестнице. Для решения задач конкурса обычно требуются хорошие знания в области математики и алгоритмов, а также знания английского языка, ибо почти все задачи формулируются на двух языках — русском и английском.

«В конкурсе Codeforces принимали участие 6 тысяч человек из 70-ти стран, — говорит Ибрагим. — Участвовали все одновременно. Конкурс был масштабный и соперники сильные. Ребята из Америки, Европы, Китая, Кореи и т. д. Проходил он под строгим наблюдением. Продолжался около 4-х часов. И всё это время ты максимально сосредоточен. Это была большая нагрузка. Сильное напряжение. Всё, повторюсь, проходило в режиме онлайн. Вы пишете решения задач, которые во время соревнования тестируются только на небольшом наборе тестов. Прошедшие набор тестов решения могут блокировать (отказаться от перепосылки решения по этой задаче в будущем, даже в случае обнаружения у себя ошибки). Такие авторы получают возможность просматривать исходники других участников, искать в них ошибки и предлагать тесты, на которых эти решения не работают. Таким образом, можно взломать чужое решение, заработав на этом баллы. После соревнования, все решения, которые прошли претесты и не были взломаны, тестируются на финальном наборе тестов. Задачи дешевеют во время соревнования (чем сдал быстрее, тем больше баллов). Неудачные взломы снимают баллы, а успешные — добавляют. Всё происходит у тебя на глазах. Ты видишь на экране, как идёт подсчет балов, кто проигрывает, кто выигрывает. Стараешься изо всех сил держаться в топе. Призовые места давались в онлайне, с сертификатом на бесплатное обучение любому языку программирования, на выбор. Кстати, сертификатом я не воспользовался. Признаюсь, забыл. Да и о своей победе я не стал особо распространяться. Поделился с другом. Он же выложил эту информацию. Я же надеялся, что получу приглашение от какой-нибудь компании. Думал, это шанс. Но такое не последовало. Правда, я попробовал ещё раз свои возможности, получил сильную мотивацию, и продолжу совершенствоваться в области программирования».

Мы в свою очередь поздравляем победителя конкурса по программированию Codeforces и желаем ему успехов и, конечно же, предложения от солидной фирмы, чтобы у него была серьёзная площадка для развития своих способностей.