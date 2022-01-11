Жили они в Акмолинской области, в селе Белоцерковка Макинского района. Как и все спецпереселенцы, прошли через испытания, которые выпали на их долю, но вопреки всем изуверам, подвергших их уничтожению, они не только выстояли, но сумели остаться людьми, смогли выучиться, вернуться на родину, возродить свою государственность и отстроить новую столицу Магас. Среди них герой нашего материала Илез Мизиев.

Родился Илез Макшарипович 21 октября 1941 года в селении Базоркино Чечено-Ингушской АССР.

В 1965 году он окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-гидротехник». За высокие показатели в учёбе и активную общественную деятельность Илеза Мизиева по окончании вуза оставляют в стенах родной альма-матер в качестве ассистента кафедры строительной механики.

Через три года семья Мизиевых возвращается на родину и поселяется в г. Грозном. Возвращается на родину и Илез Макшарипович.

В 1968 году Мизиева назначают инженером, а затем и начальником хозрасчётного участка Грозненского ПМК Минводхоза ЧИАССР.

В 1969 году 27-летний Илез Мизиев становится начальником управления Грозненских оросительных систем, головного управления водохозяйственных систем Минводхоза ЧИАССР на правах заместителя министра по эксплуатации водохозяйственных систем республики, управляющим трестом «Росводремстрой». Управление им было создано с чистого листа, а уже через три года оно заняло ведущее место в республике и заслуженно получило право висеть на Доске почёта ЧИАССР.

«В задачу треста «Чеченингушводстрой» входило строительство различных объектов орошаемого земледелия во всех районах ЧИАССР, — говорит Илез Мизиев. — Это каналы, оросительные системы, гидротехнические сооружения, а также сопутствующие строительные объекты — жильё, школы, больницы, овощехранилища, различные объекты колхозов и совхозов республики.

Большой объём составлял капитальный и текущий ремонт оросительных систем, подготовка к осенне-зимнему периоду и содержание их в исправном состоянии весь вегетационный период. Этим занимались шесть передвижных механизированных колонн (ПМК) в шести районах ЧИАССР, автобаза, в которой работало 400 автомашин, и управление снабжения. Всего под началом треста работали более 2-х тысяч человек».

В 1978 году трест «Росремстрой» был передан Минводхозу ЧИАССР, а Илез Мизиев переведён на должность заместителя министра Минводхоза ЧИАССР по строительству.

В 1981 году он возглавил единственную научную организацию в области мелиорации в Чечено-Ингушской АССР — Грозненскую опытно-мелиоративную станцию НПО «Югмелиорация».

«Научный коллектив Грозненской опытно-мелиоративной станции НПО занимался разработкой технологий выращивания различных сельскохозяйственных культур на орошение в различных зонах ЧИАССР, — говорит Илез Мизиев, — разработкой и внедрением различных видов поливов сельскохозяйственных культур в хозяйствах ЧИАССР, разработкой и внедрением в производство оборудования и механизмов полива, капельным орошением и т. д. Кроме того, в задачу ГОМСа входило обеспечение семеноводческих хозяйств республики элитными семенами озимой пшеницы. На полях ОПХ выращивали высокие урожаи семенной пшеницы и по разнарядке Минсельхоза республики продавали семеноводческим хозяйствам.

Приходилось выполнять задания обкома партии ЧИАССР, неспецифичные для станции. Так, напрямую первый секретарь обкома партии поставил коллективу станции задачу обеспечить республику семенами картофеля. Была разработана по всей республике система выращивания семян картофеля от клонов до элиты, далее эти семена передавали семеноводческим хозяйствам ЧИАССР».

Илез Мизиев руководил этой работой двенадцать лет, за это время он успел написать в авторстве и соавторстве двадцать пять научных работ.

В 1993 году в связи с обострившейся политической ситуацией в Грозном Илез Макшарипович переезжает в Республику Ингушетия. Здесь с 1993 по 1996 год он занимает пост заместителя директора Ингушской сельскохозяйственной станции и директора ОПХ этой же станции. Некоторое время Илез Мизиев работает и проректором АХЧ Ингушского государственного университета.

Илез Мизиев — руководитель дирекции по строительству новой столицы

В 1996 году его назначают руководителем дирекции по строительству новой столицы Республики Ингушетия — города Магаса. Одновременно он исполняет обязанности сначала заместителя, потом первого заместителя председателя правительства Ингушетии.

«Дирекция по строительству города Магаса была создана в 1996 году и ликвидирована в 2001 году, — говорит Илез Мизиев. — Свою деятельность дирекция начала со строительства подводящих сетей к городу. Это автодорога, мост через реку Сунжа, бурение скважин под воду, строительство водоочистных сооружений, канализационной системы города, объектов электрической системы и объектов газового хозяйства.

Одновременно мы начали строить три главных здания — резиденцию президента, здания парламента и правительства. Для сдачи в эксплуатацию этих зданий нужно было подать в них воду, электричество, канализацию и связь.

Для выполнения данного объема было задействовано большое количество строительных фирм. Так, подводящую дорогу и разводящие сети внутри города строила ингушская фирма «Электрон», под руководством Хамзата Астимирова. Мост через Сунжу строила московская строительная фирма. Электрические сети — специализированная фирма из Ставрополя. Скважины для воды бурили строители из Нальчика. Водоочистные сооружения — спецподразделения из Адыгеи. И, наконец, строительство указанных зданий и жилого комплекса — турецкая фирма ENTES.

Церемония закладки первого камня под резиденцию президента, здания парламента и Совета министров в городе Магасе состоялась в ноябре 1996 года. Строительство названных объектов шло одновременно. Дирекция по строительству города Магаса обязана была обеспечить всех строителей проектно-сметной документацией, финансированием, обеспечить качество строительных работ и взаимосвязь между строительными фирмами.

Мы справились с этими задачами. Резиденция была введена в эксплуатацию 4 января 1999 года. К тому времени к нему были уже подведены все коммуникации.

Кроме строительства города Магаса, президентом Ингушетии Русланом Аушевым на дирекцию было возложено строительство двух гимназий — в Назрани и Карабулаке, строительство одного корпуса Ингушского госуниверситета в селении Гамурзиево, здания туберкулёзной больницы, капитальный ремонт республиканской больницы в Назрани, стоимость которой составляла 13,5 млрд неденоминированных рублей. Надо отметить, что состояние больницы было ужасным! Достаточно сказать, что канализационные стоки текли в подвал двадцать лет!

Также по заданию президента дирекция с 1996 по 2000 год занималась капитальным ремонтом всех республиканских больниц, ежегодно выполняла большой объём работ по подготовке всех школ республики к учебному году. Это и составление проектно-сметной документации, текущей ремонт, финансирование, а также контроль за качеством ремонтных работ.

Кроме перечисленных объектов, дирекция занималась газификацией сельских поселений Ассинского ущелья и Джейрахского района. Это тоже очень сложная и кропотливая работа«.

Надо отметить, что Илез Макшарипович по праву является первым мэром новой столицы — Магаса, за строительство которого ему присвоено звание «Заслуженный строитель РИ» и звание почётного гражданина Магаса. В январе 2001 года Илез Мизиев уходит на заслуженный отдых.

За время трудовой деятельности Илез Макшарипович создал и довёл до полного становления такие организации:

— Головное управление эксплуатации водохозяйственных систем Минводхоза ЧИАССР;

— Специализированный ремонтно-строительный трест «Чеченингушводстрой» объединения «Росводремстрой»;

— Ингушская сельскохозяйственная станция и ОПХ;

— Дирекция по строительству города Магас.

Крупный специалист в области строительства и эксплуатации оросительных систем, Илез Мизиев внёс большой вклад в разработку мелиоративных технологий в ЧИАССР, за что награждён почётными грамотами Минводхоза РСФСР, ЧИАССР, ЦК профсоюза РСФСР, правительства ЧИАССР и РИ. Его имя вписано в книгу «Мелиорация Северо-Кавказского федерального округа» (Пятигорск 2010 г.).