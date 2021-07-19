Наукой установлено, что шоколад не только вкусный, но и очень полезный: этот продукт содержит много микроэлементов, которые способствуют психологическому восстановлению и отдыху. Поэтому без этого сладкого лакомства не представляют свою жизнь многие жители нашей планеты.

Почему же шоколад стал всеобщим, практически всемирным любимцем, до такой степени, что его почитатели придумали оригинальный праздник День шоколада, который отмечается во всем мире в течение второй декады июля — в самой середине лета.

Из открытых источников мы узнали, что это лакомство заслужило внимания не только благодаря своим вкусовым качествам, но и многовековой истории, которая начинается с древнейших пор, когда аборигены Латинской Америки впервые обратили внимание на плоды шоколадного дерева, которое произрастает только вблизи экватора. Оказывается, жаркий и влажный климат Ганы, Бразилии, Малайзии самый подходящий для выращивания деревьев какао.

Первые десерты из шоколада появились несколько тысячелетий назад и подавались в виде напитков. Такое угощение называлось «пищей богов» и готовилось оно индейцами майя из бобов дерева какао. В лакомство изначально добавлялись необычные ингредиенты: жгучий перец и зерна сахарной кукурузы, их смешивали, взбивали в воде, пока не появлялась пена, и пили только тогда, когда напиток начинал бродить. Примечательно, что употреблять его разрешалось только вождям. Женщины, дети и простолюдины не имели права прикасаться к божественному нектару.

Плантации какао деревьев появились в VI веке. Индейцы майя, проживающие на территориях современной Мексики, считали растение священным, а напиток, приготовленный из его бобов лечебным. Они не просто почитали какао, но и молились его богу, веря в укрепляющую и чудодейственную силу.

Первым европейцем, отведавшем необычное лакомство, стал Колумб, которого угостили шоколадом индейцы в 1502 году в знак гостеприимства. Но горечь напитка не пришлась ему по вкусу, и он отказался от угощения.

По достоинству оценил шоколад испанский воевода Кортес, который высадился на берегах Мексики в 1519 году и завоевал её. Разгромив ацтеков, он стал обладателем уникальных какао-плантаций и наладил поставки по всей Европе.

Доставив бобы в Европу, испанцы придумали усовершенствованные рецепты шоколада: для смягчения горечи белые гости стали добавлять в напиток тростниковый сахар, корицу и мускатный орех. Напиток получил новое название «Черное золото» и испанцы использовали его для укрепления физических сил и выносливости. Также завоеватели Мексики считали, что божественный напиток не только укрепляет силы, но и способствует быстрому заживлению ран.

В период существования древних племен шоколад использовался также и в качестве валюты. Его обменивали на ткани, инструменты, соль и другие товары. А цена чашечки шоколадного напитка действительно была баснословной. Поэтому отведать его могли только знатные особы, которые для этого целенаправленно посещали Испанию, ведь рецептура этого божественного напитка долго хранилась в секрете.

Но испанцы не смогли надолго уберечь рецепт «Черного золота». Благодаря контрабандистам он попадает к концу 16 века в Италию, а оттуда и в другие европейские страны.

Немалую роль в распространении шоколада сыграла Анна Австрийская, которая, прибыв во Францию в качестве супруги Людовика XIII, привезла с собой несколько ящиков необычных бобов. Популярность напитка быстро достигла невероятных высот, опередив любовь французов к чаю и кофе. Рассказывают, что именно во Франции стали открываться первые специализированные шоколадные кафе, хотя напиток еще долго оставался прерогативой богатых и знатных.

До XIX столетия шоколад существовал исключительно в виде напитка, пока в 1847 году ученый из Голландии Конрад Коутен не придумал пресс, который отжимал масло из какао-бобов, а британский кондитер Фрай сделал революционное открытие: добавил в десерт это масло, из-за чего шоколад застыл и затвердел. Так появился первый твердый и плиточный шоколад.

Британцы являются первыми и в производстве молочного шоколада. Случилось это в начале XVIII века, когда британские кондитеры придумали добавлять в шоколад молоко. Сегодня это сочетание никого не удивляет, а в те годы это было настоящей революцией вкуса! Также именно в Англии придумали добавлять в шоколад различные лекарственные травы, эфирные масла и лепестки цветов.

Узнав про новое средство для восстановления после тяжелых изматывающих недугов, шоколад стали варить и в Бельгии. Но не кондитеры, а фармацевты, которые и сегодня используют старинные рецепты для лекарственных препаратов.

В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. В СССР это лакомство долго связывали с буржуазией — простым людям, как и во всём мире, шоколад был не по карману. Вполне доступным и для низшего сословия шоколад стал лишь в начале XX века, когда производить его начали в больших объемах.

Отечественное производство наладил московский купец Абрикосов. Его фабрика выпускала коллекционные наборы на любого потребителя. Именно Абрикосов впервые придумал выпускать шоколад с портретами артистов, конфеты в веселых обертках с птичками и зверушками. Знаменитые шоколадные зайчики и фигурки Деда Мороза также принадлежат купцу Абрикосову. А последователи искусного предпринимателя, в 1965 году придумали поистине народную шоколадную плитку «Алёнка», которая появилась на прилавках магазинов и вскоре стала доступной широким слоям населения.

Сегодня шоколад — это собирательное название кондитерских изделий, изготовленных из продуктов какао и сахара. В рецептурах используется много различных ингредиентов в виде орехов цельных или измельченных, сухого молока, сливок, фруктов, изюма, других кондитерских добавок.

Хотя шоколад и не нуждается в особой рекламе, стоит скептикам и противникам сладостей рассказать о его уникальных качествах. Мнение о шоколаде как о «сладком наркотике» небезосновательно, ведь шоколад действительно вызывает зависимость и привыкание.

«Но разве можно считать такую зависимость опасной, если шоколад обладает целым рядом полезных качеств, — недоумевает врач-диетолог Лариса Озиева. — Ведь в шоколаде содержатся антиоксиданты, которые и со старением способны бороться, и онкологическим болезням противостоять. Также шоколад способен снижать болевые ощущения. Кроме этого всем известна способность темного шоколада стимулировать синтез эндорфинов, благодаря которым гормоны счастья воздействуют на центры удовольствия, улучшая настроение и психологическое состояние человека».

Как поясняет врач, шоколад — это сладкое лакомство, богатое жирами, что, несомненно, отражается на его калорийности. Но зная меру, можно с удовольствием лакомиться полезным и вкусным шоколадом, не беспокоясь о последствиях на боках. По словам доктора, при умеренном употреблении шоколад стабилизирует давление, нормализует работу сердца и оказывает благотворное влияние на нервную систему.

«Всего одна долька шоколадной плитки повышает настроение и помогает бороться с депрессией, — говорит Лариса Магомедовна. — И не верьте тому, кто говорит, что шоколад вреден для здоровья, особенно для зубов. Дело в том, что в состав какао входят вещества, которые обладают антисептическим действием. Поэтому зубную эмаль эта сладость не портит. Таким образом, мы можем констатировать, что шоколад не разрушает наши зубы. Также отмечу, что в шоколаде содержится много витамина F, который снижает в организме холестерин, а также предостерегает наш организм от инфарктов и инсультов. Поэтому наш вердикт: полезен для сердца».

По утверждениям специалистов, самым полезным считается черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов (свыше 70%). За счет увеличения притока крови к мозгу он улучшает зрение, память, остроту внимания и скорость реакции, а также уменьшает риск инсульта и инфаркта, укрепляет иммунитет и способствует снижению кровяного давления. По данным исследований одна плитка этого лакомства способна значительно улучшить остроту и световую чувствительность зрения.

Темный шоколад обладает также великолепными косметическими свойствами, поэтому шоколадные ванны очень популярны среди женщин. Ученые выяснили, что слабоумием реже страдают в старости люди, которые едят много шоколада.

Что касается молочного шоколада, мы выяснили, что многие скептики утверждают, что черный шоколад полезен для организма, а молочный — нет. Но и это оказалось неправдой.

«Наоборот, в сливочном шоколаде содержатся такие полезные вещества, как кальций, калий и магний, которые в социуме укрепляют наши кости и иммунную систему, — говорит Лариса Магомедовна. — Помимо этого, посредством молочного шоколада можно лечить кашель».

Конечно, интересно было бы побывать самому на фабрике или в кондитерских цехах, где изготавливается шоколад и его производные. Но сделать это в пределах нашей республики, куда завозится весь спектр полуфабрикатов, в том числе и основной ингредиент шоколадных изделий, не представляется возможным. Поэтому будем довольствоваться тем, что нам рассказывают об этом продукте эксперты и диетологи.

Как утверждают люди, занятые производством и реализацией этого популярного вида сладостей, шоколад приобрел ещё больший спрос у покупателей после вторжения в нашу жизнь непрошенного заболевания под названием КОВИД −19, который заставил нас относиться ко многим вещам по-другому.

По мнению жительницы нашей республики Мадины Мерешковой, которая считает, что шоколад является главенствующим звеном в цепочке сладостей, которыми ингушские хозяюшки, также как и во всём мире, потчуют своих дорогих гостей и любимых деток, надо просто понимать истинный толк в шоколаде, ведь это лакомство способно даже снизить риск любых инфекционных заболеваний.

«Я не врач по образованию, — говорит женщина, — но я люблю читать литературу на медицинскую тему, и по себе знаю, что шоколад может приносить только пользу, а не вред, если употреблять его в разумных пределах. Мёд тоже, знаете, как бы его не хвалили, если его переборщить, нанесет человеку только вред. Точно также и здесь. Все медики, с которыми я консультировалась на счет пользы и вреда от шоколада, сходятся в едином мнении о том, что этот натуральный продукт очень нужен для нормальной работы всего организма. Поэтому мы с мужем недавно начали заниматься прямыми поставками шоколадных конфет и других сладостей в нашу республику из Казахстана и других регионов, потому как у нас, к сожалению, не производится шоколад высокого качества. Должна заметить, что спрос на конфеты в последнее время у нас только растёт, и это радует. Но настоящий шоколадный бум у нас, как и по всей стране, начинается перед Новым годом и на праздник Ураза Байрам, когда в каждом доме накрываются столы и готовятся угощения».

Дорогие наши читатели! Не сомневайтесь в том, что регулярно поедая шоколад, вы будете приносить своему организму только пользу и удовлетворение, так что наслаждайтесь лакомством и живите долго!