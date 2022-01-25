Так, на продовольственные товары он увеличился на 1,1%, а на непродовольственные товары увеличился на 0,9%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен снизился на 0,1%.

В декабре 2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 108,9%, в том числе: на продовольственные товары — 111,8%; непродовольственные — 108,7%; услуги — 101,1%.

По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО, в группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в декабре 2021 года подорожание произошло в основном за счет повышения цен на сметану (на 2,3%), куры охлажденные и мороженые (на 1,2%), творог жирный (на 2,5%), яйца куриные (на 2,6%).

В то же время подешевели макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 0,3%), чай зеленый (на 0,3%), кофе натуральный растворимый (на 0,2%).

Подорожали кетчуп (1,8%), горох и фасоль (на 1,5%), картофель (3,8%).

В группе мясопродуктов подорожали пельмени, манты, равиоли (на 0,3%), колбаса полукопченая и варено-копченая (на 1,2%), мясокопчености (на 1,3%), кулинарные изделия из птицы (на 1,3%).

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на рыбу лососевых пород охлажденную и мороженую разделанную (на 1,3%), рыбу мороженую неразделанную (на 1,7%), сельдь соленую (на 1,2%), рыбу соленую, маринованную, копченую (на 1,6%).

Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на масло оливковое (на 1,2%), консервы томатные (на 1,5%).

Дешевле стали яблоки (на 0,3%), чеснок (на 0,4%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце декабря 2021 года составила в расчете на месяц 5057,03 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%.