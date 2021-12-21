Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Республике Ингушетия в ноябре 2021 года
Годовая инфляция в Республике Ингушетия в ноябре 2021 года составила 9,76% после 9,73% в октябре, что выше общероссийского уровня (8,40%) и ниже значения по Северо-Кавказскому федеральному округу (9,95%). На рост инфляции в регионе повлияли в основном факторы федерального характера. Наблюдался дальнейший перенос в цены возросших издержек производства и рост спроса на отдельных сегментах рынка непродовольственных товаров. В сфере услуг влияние оказали как увеличение спроса, так и эффект низкой базы прошлого года.
Основные показатели инфляции в Республике Ингушетия
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|Июль 2021
|Август 2021
|Сентябрь 2021
|Октябрь 2021
|Ноябрь 2021
|Инфляция
|7,98
|7,71
|8,57
|9,73
|9,76
|Базовая инфляция
|6,14
|6,18
|6,88
|7,60
|7,95
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|11,30
|10,08
|12,13
|14,31
|13,88
|из них:
|- плодоовощная продукция
|24,00
|16,84
|24,65
|35,66
|34,27
|Непродовольственные товары
|6,83
|7,41
|7,43
|7,81
|8,24
|Услуги
|1,10
|1,71
|1,09
|1,07
|1,42
|из них:
|- ЖКХ
|1,15
|0,75
|0,85
|0,85
|0,84
|- пассажирский транспорт
|-0,39
|9,21
|3,31
|3,51
|4,46
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре замедлился до 13,88% с 14,31% в октябре.
Поступление импортной продукции нового урожая и увеличение объемов продаж сельхозпродукции местными аграриями в условиях отсутствия овощехранилищ в регионе поспособствовали замедлению роста цен на овощи борщевого набора (морковь, лук, картофель и свекла) в годовом выражении.
За счет большего, чем годом ранее, урожая сахарной свеклы и подсолнечника замедлился годовой рост цен на продукты их переработки – сахар и подсолнечное масло. Увеличение экспортной пошлины на подсолнечное масло также привело к росту предложения продукции на внутреннем рынке и несколько сдерживало динамику ее стоимости.
На фоне эффекта высокой базы, связанного со снижением объемов поставок в условиях нарушения логистических цепочек и увеличения издержек производства в прошлом году, замедлился рост цен на муку и яйца в ноябре текущего года.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре ускорился до 8,24% с 7,81% в октябре.
Сохраняющийся спрос населения региона на товары для ремонта квартир в условиях реализации госпрограмм льготной ипотеки продолжил оказывать влияние на увеличение годовых темпов прироста цен на строительные материалы.
Рост тарифов на контейнерные перевозки, а также удорожание сырья на фоне динамики мировых цен на хлопок привели к ускорению роста цен на одежду и белье.
При этом, увеличение объемов оптовых поставок из других регионов на фоне восстановления производства обусловило замедление роста цен на газомоторное топливо в годовом выражении.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре ускорился до 1,42% после 1,07% октябре.
Действие статистических эффектов низкой базы прошлого года, связанной со снижением цен на отдельные категории билетов для привлечения дополнительного пассажиропотока, обусловили ускорение роста цен на услуги железнодорожного транспорта в ноябре текущего года. Рост спроса на покупку новогодних туров при ограниченном предложении повлиял на дальнейшее удорожание стоимости турпоездок в Турцию.
Вместе с тем, высокий уровень конкуренции между авиаперевозчиками в условиях сохраняющихся ограничений на внешние направления обусловили замедление удорожания стоимости авиабилетов, что оказало сдерживающее влияние на динамику годовых приростов цен в сфере услуг.
По большинству других услуг величина годового прироста цен не изменилась.
Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе замедлилась с 10,34% в октябре до 9,95% в ноябре, но осталась выше показателя по России в целом – 8,40%. Динамика инфляции в округе во многом обусловлена расширением предложения плодоовощной продукции как за счет наращивания импортных поставок, так и на фоне увеличения ее местного производства.
В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.