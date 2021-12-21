Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Республике Ингушетия в ноябре 2021 года

Основные показатели инфляции в Республике Ингушетия

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Инфляция 7,98 7,71 8,57 9,73 9,76 Базовая инфляция 6,14 6,18 6,88 7,60 7,95 Прирост цен на Продовольственные товары 11,30 10,08 12,13 14,31 13,88 из них: - плодоовощная продукция 24,00 16,84 24,65 35,66 34,27 Непродовольственные товары 6,83 7,41 7,43 7,81 8,24 Услуги 1,10 1,71 1,09 1,07 1,42 из них: - ЖКХ 1,15 0,75 0,85 0,85 0,84 - пассажирский транспорт -0,39 9,21 3,31 3,51 4,46

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре замедлился до 13,88% с 14,31% в октябре.

Поступление импортной продукции нового урожая и увеличение объемов продаж сельхозпродукции местными аграриями в условиях отсутствия овощехранилищ в регионе поспособствовали замедлению роста цен на овощи борщевого набора (морковь, лук, картофель и свекла) в годовом выражении.

За счет большего, чем годом ранее, урожая сахарной свеклы и подсолнечника замедлился годовой рост цен на продукты их переработки – сахар и подсолнечное масло. Увеличение экспортной пошлины на подсолнечное масло также привело к росту предложения продукции на внутреннем рынке и несколько сдерживало динамику ее стоимости.

На фоне эффекта высокой базы, связанного со снижением объемов поставок в условиях нарушения логистических цепочек и увеличения издержек производства в прошлом году, замедлился рост цен на муку и яйца в ноябре текущего года.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре ускорился до 8,24% с 7,81% в октябре.

Сохраняющийся спрос населения региона на товары для ремонта квартир в условиях реализации госпрограмм льготной ипотеки продолжил оказывать влияние на увеличение годовых темпов прироста цен на строительные материалы.

Рост тарифов на контейнерные перевозки, а также удорожание сырья на фоне динамики мировых цен на хлопок привели к ускорению роста цен на одежду и белье.

При этом, увеличение объемов оптовых поставок из других регионов на фоне восстановления производства обусловило замедление роста цен на газомоторное топливо в годовом выражении.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре ускорился до 1,42% после 1,07% октябре.

Действие статистических эффектов низкой базы прошлого года, связанной со снижением цен на отдельные категории билетов для привлечения дополнительного пассажиропотока, обусловили ускорение роста цен на услуги железнодорожного транспорта в ноябре текущего года. Рост спроса на покупку новогодних туров при ограниченном предложении повлиял на дальнейшее удорожание стоимости турпоездок в Турцию.

Вместе с тем, высокий уровень конкуренции между авиаперевозчиками в условиях сохраняющихся ограничений на внешние направления обусловили замедление удорожания стоимости авиабилетов, что оказало сдерживающее влияние на динамику годовых приростов цен в сфере услуг.

По большинству других услуг величина годового прироста цен не изменилась.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе замедлилась с 10,34% в октябре до 9,95% в ноябре, но осталась выше показателя по России в целом – 8,40%. Динамика инфляции в округе во многом обусловлена расширением предложения плодоовощной продукции как за счет наращивания импортных поставок, так и на фоне увеличения ее местного производства.

В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.