В республике министр ознакомился с ходом реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», посетил площадку строительства детского сада в 23-м микрорайоне столицы республики.

После инспекции Кравцов и Калиматов провели совещание по строительству объектов сферы образования на территории региона с участием представителей строительных компаний, республиканского правительства и профильных ведомств. Стороны обсудили проблемы, возникающие при реализации проектов, задачи и сроки, детально рассмотрели ситуацию по каждому из них.

Открывая встречу, Кравцов обозначил направление строительства социальных объектов, в частности, школ и детских садов, как одно их приоритетных для государства, подчеркнув при этом значимость их своевременной сдачи для региона с такой положительной динамикой рождаемости.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что посещение республики представителями федерального ведомства регион рассматривает как поддержку своих усилий по совершенствованию сферы образования, преодолению недостатков и упущений, которые всё ещё остаются.

Также он добавил, что в регионе идет строительство ряда школ и детских садов, завершение работ по некоторым из них затягивается из-за увеличения стоимости строительных материалов и пандемии коронавируса.

Было отмечено, что в случае отсутствия механизмов и дополнительных средств из федерального бюджета достроить данные объекты своими силами не представляется возможным в связи с высокой дотационностью республики. В таком случае не будут созданы 15 692 ученических места, в том числе 1540 — в дошкольных образовательных организациях, нехватка которых и так остро ощущается. В данном вопросе министром и было обещано оказать содействие.

Кроме того, Ингушетии будет выделено более 1,5 млрд на капитальный ремонт школьных зданий, нуждающихся в реконструкции или реставрации.

В 2021 году в республике в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» ведется строительство 30 объектов и выкуп 1 объекта на общую сумму 9 034,522 млн рублей.

Среди них предусмотрено финансирование на строительство 9 детских садов в размере 1 204, 114 млн рублей, 21 школы и выкуп 1 СОШ с общим лимитом в размере 7 830,408 млн рублей.

Кроме того, по заявкам республики, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, в государственную программу России «Развитие образования» на 2021-2023 годы дополнительно включено 6 школ.

По нацпроекту «Образование» и другим госпрограммам в период с 2020 года в Ингушетии уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации более чем на 21 тысячу ученических мест.

В настоящее время функционируют 134 общеобразовательные организации на общую проектную мощность 57 482 места и 94 дошкольные — на 15 494. Количество учащихся в СОШ составляет 81 779 учеников, в ДОУ — 18 124.

Как заявил Глава республики, в Ингушетии построят в период с 2022 по 2024 гг. 20 школ на 11 268 ученических мест. Новые образовательные учреждения будут возведены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«При этом важно учесть, что ежегодный прирост учащихся составляет не менее 3 тысяч детей, для обеспечения стопроцентной доступности общего образования и перехода на односменный режим обучения с учетом уже реализуемых и планируемых до 2024 года объектов, необходимо построить дополнительно 20 школ на 12 620 мест к 2025 году. Возведение указанных организаций позволит снизить нагрузку педагогических работников, а также повысить качество преподавания», — подчеркнул руководитель субъекта.

Данный нацпроект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно его целям, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

В рамках реализации национальных проектов «Образование», «Демография» и «Современная школа», а также государственной программы РФ «Развитие образования» на территории республики идет строительство школьных зданий и детских садов, обновляется материально-техническая база для осуществления основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

Также в ходе поездки прошло совместное заседание под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова и министра экономического развития страны Максима Решетникова, на котором обсудили стратегию развития системы среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года.

По данным Минобразования Ингушетии, с Минэкономразвития республики достигнута договоренность о предоставлении микрозаймов выпускникам профессиональных образовательных организаций по IT-направлениям подготовки. Претенденты на получение поддержки должны быть зарегистрированы как субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые.

Принимаемые меры позитивно повлияют на процесс подготовки специалистов среднего звена в части соответствия получаемых знаний новым социально-экономическим условиям. Эта работа положительно скажется на формировании контрольных цифр приема с учетом реальных потребностей отраслей экономики и соцсферы в квалифицированных кадрах, создании современных условий для подготовки специалистов по IT- и промышленным направлениям.

Для развития организаций среднего профессионального образования в части обновления материально-технической базы республика приняла участие в конкурсе на предоставление субсидии и стала претендентом на получение финансирования на создание 31 современной мастерской.

Всего в республике функционирует более 20 промпредприятий различных направлений, по которым ведется подготовка специалистов на базе СПО Ингушетии.

В 2020 году регион прошел отбор в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центра опережающей профессиональной подготовки по IT-технологиям и сфере услуг в 2023 году, а в 2024 году по промышленным направлениям.

В республике реанимированы два предприятия легкой промышленности. Речь идет о производствах обуви ООО «Фелидже Пэллэ» и одежды ООО «4БРА», запущенных на базе завода электродвигателей малых мощностей и швейного объединения. Предприятия были созданы в 2013 и в 2016 годах соответственно, простояли семь-восемь лет и введены в эксплуатацию 2020 году.

Именно с учетом динамичного развития легкой промышленности принято решение об участии в отборочном этапе пилотного проекта «Профессионалитет», по итогам которого подведомственная Минобрнауки профессиональная образовательная организация включена в резерв на 2024-2025 гг.

Регион будет участвовать в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы профессиональных образовательных организаций (до 2030 г.).

Власти также планируют создать ресурсный учебно-методический центр, обеспечить участие двух профессиональных образовательных организаций в пилотном проекте «Профессионалитет» по направлениям легкой и нефтехимической промышленности.