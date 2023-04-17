Люди, которые добровольно отдают свою кровь, чтобы спасти чьи-то жизни, носят гордое имя — донор. Кто-то делает это по зову сердца, для кого-то это способ стимулировать собственное кроветворение и «встряхнуть» организм в целом, для кого-то это еще и профилактика сердечно-сосудистых, иммунных заболеваний, также как желудка или поджелудочной железы. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Более того, периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.

Ежедневно, ежеминутно во всем мире людям требуется чужая кровь. Люди не могут жить без крови. Единственный шанс для многих больных и пострадавших в чрезвычайных ситуациях — переливание крови. По статистике, в год в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжёлых онкогематологических заболеваний, среди которых встречается большой процент детей, также препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, и людям различных специальностей, связанных с риском.

Мы поинтересовались, как необходимо подготовиться к донации, и узнали, что накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу и бананы. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы и бананов.

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за час до процедуры донации следует воздержаться от курения. Также за трое суток до сдачи крови нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи. Также нежелательно сдавать кровь непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.

Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы, поэтому чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура, разъяснили нам в Ингушском центре переливания крови. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Как нам стало известно, с 2012 года действует федеральный закон «О донорстве крови и её компонентов», согласно которому донору предоставляются бесплатное питание в день сдачи крови, а также право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение (донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) ее компонентов).

Также Трудовым кодексом РФ предусмотрены два дня отдыха для доноров (в день сдачи крови и на следующий день). Существует ещё ряд льгот, предоставляемых донорам. К примеру, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также ежегодная индексируемая денежная выплата. Ежегодные выплаты почётным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции.

Почётными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и её компоненты или 60 раз пожертвовали плазму.

В настоящее время развитие донорства крови и ее компонентов признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» осуществляется реализация мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов и повышения качества медицинского обслуживания в учреждениях службы крови.

Для пополнения запасов крови на Республиканской станции переливания крови, которая находится во дворе Ингушской РКБ в г. Назрани, в течение этой Недели будут ждать доноров всех групп крови и резус-факторов с 9 до 13 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. При себе обязательно иметь паспорт. Ингушские медики станции переливания крови приглашают всех желающих от 18 до 65 лет стать донорами и спасти жизни совершенно незнакомых людей.

По всем интересующим вопросам можно обратиться на интернет-портал Службы крови — www. yadonor. ru или позвонить на горячую линию по номеру 8-800-333-33-30 круглосуточно. Звонок по России бесплатный.