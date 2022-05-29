В мероприятии приняли участие врачи и учителя, работники культуры, сенаторы, руководители министерств и общественных организаций.

Обсуждались инструменты повышения уровня жизни на селе, в том числе реализация национальных проектов и государственных программ.

Ингушетию на встрече представлял депутат Народного Собрания, начальник Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева — Ахмед Дидигов.

Выступая с докладом на тему военно-патриотического воспитания подрастающего поколения через образовательные процессы, парламентарий рассказал об открытии в Ингушетии нового сезона Всероссийской акции «Вахта Памяти». Он также презентовал новый межрегиональный проект «Горячее небо Кавказа», направленный на сохранение памяти о летчиках 4-й Воздушной армии, защищавших небо Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

Депутат ингушского парламента также выступил с инициативой присуждения дополнительных 10 баллов к ЕГЭ выпускникам кадетских корпусов.

«В целях популяризации военной службы и стимулирования выпускников кадетских классов, изъявивших желание поступать в вузы военного профиля и силовых ведомств, считаю целесообразным, дополнительно присуждать 10 баллов к результатам сдачи Единого государственного экзамена и закрепить это право на законодательном уровне.

Патриотическое и гражданское воспитание, на мой взгляд, сегодня — это социальная потребность нашего общества. Сейчас, как никогда, важно возрождение богатых традиций военно-патриотического и гражданского воспитания российской молодежи. Ведь именно с воспитанием патриотизма подрастающего поколения связана надежда на сохранение величия Российского государства», — отметил Дидигов.

«Спасибо, что уделяете внимание ребятам из села. Они должны иметь доступ к таким учебным учреждениям с высоким уровнем образования, где готовят патриотов. Являясь бывшим воспитанником кадетского корпуса и, зная все нюансы, вы точно будете заботится об учащихся», — отметила Матвиенко.

Также Дидигову вручена благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в реализацию государственной социальной политики и активную общественную деятельность.