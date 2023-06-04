В черте города Назрани, в долине, именуемой ингушами Аби-Гув, принимались судьбоносные решения, когда народ оказывался в эпицентре политических событий, происходивших на Северном Кавказе, а значит, и в России.

Так, во время Гражданской войны 1919 года и Великой Отечественной 1941-1945 годов народом на больших сходах у Аби-Гув было единогласно решено противостоять врагам в «священной войне», которые покушались на самое дорогое — свободу и независимость общего Отечества. Столь символическое место для ингушей несет в себе память еще одного события: в июне 1992 года именно здесь при сходе народа было объявлено о принятии Верховным Советом России Закона «Об образовании Ингушской Республики».

Сегодня район Аби-Гув, как и во времена былые, приковывает внимание народа и гостей. Здесь возведены Мемориал памяти и славы, 18-этажные дома, Дворец спорта, современная школа и детский сад, перинатальный центр, Детская республиканская клиническая больница, ледовый дворец «Эрзи», супермаркет и другие объекты.

В нескольких километрах от исторического района возрождается древний Магас, главный въезд в который украсили величественные Аланские ворота.

Легендарная столица алан не просто символ. Город, павший от нашествия кочевников в XIII веке, имеет непосредственное отношение к ингушскому народу.

То, что ингуши — аборигены Кавказа, которых в древности называли гаргареями, дзурдзуками, кавкасионами, подтверждается трудами Плиния, Страбона, Моисея Хоренского, в последующем исследованиями кавказоведов девятнадцатого и двадцатого веков. Самоназвание «ингуши» происходит, как считают многие авторитетные ученые, от селения Ангушт Пригородного района — плоскостного центра Ингушетии, где в 1770 году старейшины известных ингушских фамилий добровольно приняли подданство России. (Правда, есть и другая гипотеза. Ингушское «гIала» в переводе на русский язык означает «башня». ГIалгIай — ингуши, то есть «строители башен»).

Ингушские старики из поколения в поколение передавали мудрость, что человек должен познавать окружающий мир и людей, но никогда не забывать о корнях, причем в поступках он должен руководствоваться главным принципом: полезны они для общества или нет.

Культура, обычаи и традиции ингушей, заключенные в одном емком понятии «эздел» (скромность, честь, благородство, мужество, сдержанность), удивляли многих исследователей и гостей Кавказа древности и современности.

Поэтому Президент России Владимир Путин на одной из своих пресс-конференций заявил: «Ингушский народ — это народ древней культуры. На нем ответственность за ситуацию на Кавказе, а значит, и во всей России».

Подтверждением слов о древней культуре служат уникальные памятники архитектуры, находящиеся в горной Ингушетии. Боевые и жилые башни, солнечные могильники, склепы, языческие и христианские храмы VII-XVI веков устояли под натиском завоевателей и выдержали испытание временем.

Тому, как взметнулись в лазурное небо оборонительные и сторожевые замки, каменным тылом защищая родные пенаты, посвящались целые главы в летописи огромной российской державы. «Визитная карточка» Ингушетии легла в основу исследований ученого-кавказоведа и автора монографии «Средневековая Ингушетия» Евгения Крупнова.

Замок-крепость «Вовнушки», воздвигнутый виртуозами зодчества на верхушке неприступной отвесной скалы, стал финалистом Всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России — 2007». С его изображением выпущена памятная монета Центрального банка. На аналогичной монете появилось вскоре и изображение одного из самых древних на территории Российской Федерации христианских храмов — Тхаба-Ерды.

Стали доступны для туристов, россиян и иностранцев, горные села Таргим, Эги-Кал и Хамхи, расположенные треугольником в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике. Открывая завесу тайны, ученые Кавказа выдвигают удивительную гипотезу — эти селения составляли центр горной Ингушетии, и рядом с ними пролегала одна из веток Великого шелкового пути.

В бытность СССР через горы Ингушетии проходил всесоюзный туристический маршрут под незамысловатым номером 102. Туристы, искусители судьбы, шли в гору по тропинке среди величественных гор и густых хвойных лесов, устраивая привалы только у целебных родников. Возрождая былую традицию, с 2011 года ведется интенсивная работа по восстановлению бывшего маршрута, но уже в других внушительных измерениях.

За последние годы в Джейрахском районе произошли разительные перемены. Проложена асфальтированная дорога, открыты новые школы, больница, другие социальные объекты, развивается курорт «Армхи», проходят различные мероприятия, соревнования альпинистов.

Один из нетронутых цивилизацией уголков Северного Кавказа — Джейрахский район — это уникальные природные ландшафты, создающие гармоничную картину душевного спокойствия и полного умиротворения. Сохранение первозданности горного района — одна из главных задач народа и власти Ингушетии.

Расположенность в зоне умеренного климата, почти в центре Кавказа, одновременно с выгодностью такого положения доставляло Ингушетии немало жизненных трудностей. К сожалению, двадцатый век, как и давние времена нашествия кочевников, не стал исключением. Массовые репрессии, а затем и депортация народа в Казахстан и Среднюю Азию в феврале 1944 года сказались на жизненном укладе народа. В недобрый час на помощь людям пришла твердая вера. Побывавшие в 13-летней высылке вспоминают, как их поддерживали авторитетные духовные лица.

Символом несломленного горского духа народа является Мемориал жертвам репрессий в районе Аби-Гув, близ Назрани. Классические ингушские башни своими верхушками устремлены ввысь, к солнцу и свету, к свободе и независимости. Автор проекта, заслуженный художник России Мурад Полонкоев ставил перед собой именно такую задачу: показать внутренний стержень не только ингушского, но и всех репрессированных народов России. Башни являются центральным монументальным сооружением Мемориала памяти и славы.

Еще одним напоминанием трагической страницы в истории народа является кладбище «ГIоазота кашамаш» при выезде из Назрани, где в этом году намечена масштабная реконструкция. Средства выделяет фонд «Сафмар» после достигнутых договоренностей между Главой республики Махмуд-Али Калиматовым и меценатом Микаилом Гуцериевым. Здесь похоронены жертвы осетино-ингушского конфликта осени 1992 года. Отметим, также что «Сафмар» капитально отремонтирует все мусульманские и христианские кладбища республики, кроме того, реконструируются детский лагерь «Эрзи» в горной части Ингушетии и башенные комплексы.

На становление Ингушетии повлияли и военные действия в соседней Чечне, а наплыв беженцев и вынужденных переселенцев из Северной Осетии и Чечни усугубил и так сложную социально-экономическую обстановку. В 90-х годах прошлого века Ингушетия приняла от 350 до 400 тысяч ВПЛ. Но и в эти тяжелые годы испытаний проявились лучшие качества народа — стойкость духа и милосердие, что было признано мировым сообществом.

В 1994 году в регионе открылся единственный на Северном Кавказе Горский кадетский корпус, который впоследствии стал носить имя Абдулы Цароева — легендарного разведчика партизанского отряда Медведева, во время ВОВ.

Горские кадеты с достоинством носят кинжалы — национальный атрибут, символ мужества и стойкости. Холодным оружием, но уже не символикой, а наградой гордились их предки — всадники ингушского полка легендарной Дикой дивизии, командовал которой брат Николая II Великий князь Михаил Александрович. Среди награжденных за храбрость и отвагу 26 полных Георгиевских кавалеров — этнических ингушей, имена которых выбиты на памятных плитах Мемориала памяти и славы. Ингушский полк принимал участие в знаменитом «Брусиловском прорыве» летом 1916 года (наступление Юго-Западного фронта Императорской армии в австрийской Галиции).

Только в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов кавалерами золотого Георгиевского оружия стали 10 ингушских офицеров Российской Императорской армии, более того, три офицера — генерал-майор Сосламбек Бекбузаров, генерал-майор Тонт Укуров и поручик Хаджи-Мурад Богатырев — были удостоены самой почетной боевой награды российского офицерства — ордена Святого Георгия 4-й степени. Ранее, еще в период Кавказской войны, первым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал известный в Ингушетии офицер Императорской армии, подполковник Мочко Базоркин.

Ингушский народ дал Императорской России пять мужественных генералов: Бунахо Базоркина, Сафар-Бека Мальсагова, Сосламбека Бекбузарова, Тонта Укурова и Эльберда Нальгиева. Более того, документально подтверждено, что первым ингушским генералом Персии стал Заурбек Бек-Боров. Имена этих людей вписаны в историю Отечества золотыми буквами.

После революции 1917 года, во время Гражданской войны, всадники Кавказской Туземной конной дивизии («Дикой дивизии») вместе с другими соотечественниками стояли на страже безопасности родной Ингушетии.

В 2012 году первым в России на территории Мемориала был установлен памятник воинам Первой мировой войны — всадникам ингушского полка «Дикой дивизии».

На таких примерах учат горских кадетов — защитников Отечества. Как и на примере последнего защитника города-героя Брестской крепости Умат-Гирея Барханоева.

Через 70 лет после Великой Победы на Мамаевом кургане в Волгограде установлена мемориальная стела, на которой увековечены имена ингушей-участников Сталинградской битвы, среди них комдив Японц Абадиев.

Фактически белым пятном в истории Великой Отечественной войны оставался подвиг бойцов Красной армии и жителей Ингушетии при обороне Малгобека. Здесь, на подступах к городу, были остановлены фашистские войска, рвавшиеся к нефтяным месторождениям Грозного и Баку.

В октябре 2007 года Малгобеку Указом Президента Владимира Путина присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» — «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Примечательно, что медали «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа» учреждены одним Указом 1 мая 1944 года. Удостоились их защитники столицы Родины — 477 тысяч человек, защитники Кавказа — 580 тысяч человек. Только из Малгобека на фронт ушли более 5 тысяч человек.

Через 50 и более лет после Великой Победы звания Героя России были удостоены участники ВОВ Мурад Оздоев, Ширвани Костоев, Ахмед Мальсагов. А всего к высокому званию было представлено десятки уроженцев Ингушетии. Их подвиг пыталась обезличить сталинская репрессивная машина, незаконно выслав народ. Но, даже зная о депортации своих родных и близких, ингушские солдаты и офицеры, меняя имена и фамилии, оставались в своих воинских частях и приближали День Победы.

Начиная с 1993 года, когда Ингушетия фактически начала становиться, как республика, живя в условиях ЧП, нам приходилось упорным трудом доказывать, что в регионе живут строители, созидатели, которые хотят обеспечить лучшее будущее своим детям.

В День образования республики в составе России коллектив газеты «Ингушетия» желает всем жителям региона добра, мира и благополучия!

С праздником!