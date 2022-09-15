«Высокотехнологичный завод по производству осветительного оборудования находится в процессе запуска. В 2022 году заключено два контракта о производстве продукции с ООО «ПрофЛЭД групп» на общую сумму более 15,4 млн руб.», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что на первых этапах планируется сборка готовых изделий из предоставляемого заказчиком сырья и комплектующих. Объем производимой продукции составляет 10 тыс. штук уличных фонарей. Также планируется выпускать светодиодные лампы ProfLED Premium трех видов в производственных объемах более 800 тыс. штук.

Власти считают, что запуск производства позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечит увеличение налоговых поступлений.

Члены рабочей группы научно-технического совета военно-промышленного комплекса РФ и представители Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники посетили в Ингушетии АО «Технопарк «Сердало», созданный на базе упомянутого простаивающего завода.

Как отметил глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин, некоторые простаивавшие предприятия перезапущены, работа там налажена, но есть высокотехнологичные производства, где нужны люди со специальным образованием.

«Завод «Сердало» изначально замышлялся как предприятие для производства материалов, применяемых, в том числе, и в космических технологиях. Здесь производят пасты трех видов: проводниковые, диэлектрические, резистивные. Поэтому мы хотели, чтобы вы осмотрели завод и подготовили бы для нас ряд предложений по подготовке профессиональных кадров или диверсификации данного производства», — цитирует премьера пресс-служба.

По данным Сластенина, на предприятии установлено высокотехнологичное оборудование стоимостью больше миллиарда рублей. Сейчас реанимируются самые элементарные производственные процессы — это электрические лампы, светильники, светофоры.

Предприятие построено в декабре 2016 года в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии». Ожидалось, что оно окажется одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп. Однако с октября 2019 года завод объявил о приостановлении деятельности в связи с тяжелым финансовым положением — простой продлился два года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что АО «Технопарк «Сердало» и компания «ПрофЛЭД групп» совместно перезапустят производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Планируется наладить выпуск до 800 тысяч изделий в год и создание 80 рабочих мест.

Для решения дальнейшей судьбы проекта власти региона приступили к поиску инвестора, который, помимо производства, смог бы решить вопрос с реализацией ассортимента. Одной из компаний, изъявивших желание инвестировать средства на перезапуск завода, стала «ПрофЛЭД групп», которая работает на рынке энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения госпредприятий с 2016 года. Среди заказчиков — Министерство высшего образования и науки РФ, МВД России, ОАО «РЖД» и другие.