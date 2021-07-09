При участии представителей региональных администраций и министерств в Оргкомитете проекта «Следы Наций», начинают реализовываться межрегиональные и международные мероприятия для жителей каждого из субъектов Российской Федерации.

На портале проекта формируются конкурсы, фестивали, экспедиции и исследовательские мероприятия, доступные для всех желающих на русском и английском языках. Целью проекта «Следы Наций» является поиск общих ценностей и формирование среды мира и доверия среди представителей разных национальностей и стран, сообщается на сайте Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.

Первыми мероприятиями проекта стали общероссийские конкурсы «По Следам Наций», «Горящие Сердца» и «Хранители Этносов», готовятся другие мероприятия, в том числе в Республике Ингушетия.

Как сообщают организаторы, проект расскажет об историях иностранцев, которые добились признания и любви наших соотечественников. «Это истории, о которых мы пока не знаем. Но мы знаем, что они есть и мы благодарны представителям разных национальностей, которые помогали нашим предкам создавать великую страну. Мы благодарны тем, кто спасал, кто учил, кто строил, кто рисовал, кто воевал, кто сеял и собирал урожай — все они стали частью нас, частью нашей истории и нашей культуры, И у других государств есть герои, приехавшие издалека и оставшиеся навсегда. Среди них есть и наши соотечественники. И даже современники. И мы гордимся ими. И ими гордятся и жители тех мест, куда привела наших соотечественников судьба», — говорится в сообщении.

Проект «Следы Наций» откроет историю мира с новой стороны, больше внимания уделяя взаимному влиянию не только народов, но и личностей, всех тех, кто сделал этот мир таким, какой он есть.

Во время поиска информации о тех, кто покинул свой дом и, творя добро в чужих краях, сделал этот мир лучше, участники найдут новых друзей и единомышленников в своей стране и за рубежом и смогут попасть в экспедиции по следам исторических личностей или событий, увидят примеры поступков представителей разных национальностей, положивших жизни во имя идеалов добра, справедливости и служению обществу.

Самые активные и одаренные участники наполнения и переводов портала могут стать Послами Мира «Следов Наций». На основе исследований «Следов Наций» будут запущены форумы моделирования Будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие мероприятия, направленные на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о культуре, потребностях и взглядах друг друга, нашли общие интересы и повысили уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.