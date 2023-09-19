Безопасные дороги

Упреждая несчастные случаи на дорогах

Ингушетия принимает участие во Всероссийской неделе безопасности

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В понедельник в России стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, к которой присоединилась и наша республика. О цели и задачах, заключенных в ней, газете «Ингушетия» рассказала старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике Зара Ужахова.

— В этом году основной темой недели опять будут вопросы обеспечения безопасности детей в дорожном движении, профилактика ДТП с их участием, а также снижение тяжести последствий подобных несчастных случаев, — пояснила собеседница. — По укоренившейся традиции, Неделя безопасности дорожного движения проходит в сентябре, когда дети идут в школу. Понятно, что в это время возрастает опасность ДТП с их участием.

Поговорим и о необходимости контроля за соблюдением ПДД детьми и подростками при управлении вело- и мототранспортом, использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские встретятся в дворовых территориях и жилых зонах с родителями и детьми, поднимем самые разные вопросы, касающиеся этой важной темы. Кроме того, до обеда и по окончании занятий в общеобразовательных учреждениях пройдут дежурства «родительских патрулей», чтобы обеспечить безопасность учащихся.

Добавим, что организаторами Всероссийской недели безопасности, которая завершится 22 сентября, являются Госавтоинспекция и Министерство просвещения России.

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