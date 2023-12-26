В рамках недели Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит различные мероприятия, направленные на сокращение потребления алкоголя и увеличения обращаемости населения по вопросам здорового образа жизни. Сотрудники центра читают лекции для работников организаций, проводят профилактические беседы со студентами колледжей и вузов, семинары с медицинскими работниками, радиоэфиры и т. п.

Алкоголизм является важнейшей проблемой современного общества. Широкая продажа и реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая и психологическая напряженность, дезорганизация досуга и отдыха способствуют развитию алкоголизма среди населения, в том числе среди молодежи. В современной России ежегодно из-за злоупотребления алкоголем преждевременно умирает около 500 тысяч человек.

— Отравление этиловым спиртом уже давно занимает ведущее место среди бытовых отравлений по абсолютному числу летальных исходов, — рассказывает корреспонденту газеты «Ингушетия» инструктор центра по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева. — Борьба с алкоголизмом является крупнейшей социальной и медицинской проблемой в стране. Вред алкоголя доказан. Даже небольшие дозы могут стать причиной серьезных проблем и несчастий. К сожалению, равнодушной к алкоголю не останется ни одна система организма, а ее реакция оставляет желать лучшего.

Чтобы жизнь не становилась мрачнее, в том числе и во время праздников, каждый должен знать о вреде алкоголя следующее. Прежде всего алкоголь скорее ухудшает, чем улучшает настроение. В краткосрочной перспективе этиловый спирт может поднять настроение, но через некоторое время на смену приходит подавленное настроение. Он влияет на внешний вид. Употребление алкоголя связано с обезвоживанием организма. Кожа теряет эластичность, становится сухой, морщинистой, опухшей и красной. Алкоголь влияет на аппетит и пищеварение. Употребление алкоголя влияет на активность пищеварительных ферментов и работу поджелудочной железы, вызывает воспалительные процессы в организме. Прежде всего этанол запускает воспалительные процессы в печени, способствует хроническому воспалению этого органа. Алкоголь влияет на сердце и кровеносные сосуды, повышает артериальное давление и вызывает сердечную недостаточность.

Поэтому считаю, что лучшая мера предосторожности — не пить вообще!