Профилактика

Пить или не пить — вот в чем вопрос

Ингушетия присоединилась к Неделе профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники

0

С 25 декабря по 7 января в Ингушетии, как и по всей России, пройдет Неделя профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники.

В рамках недели Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит различные мероприятия, направленные на сокращение потребления алкоголя и увеличения обращаемости населения по вопросам здорового образа жизни. Сотрудники центра читают лекции для работников организаций, проводят профилактические беседы со студентами колледжей и вузов, семинары с медицинскими работниками, радиоэфиры и т. п.

Алкоголизм является важнейшей проблемой современного общества. Широкая продажа и реклама алкогольных напитков, социальная, экономическая и психологическая напряженность, дезорганизация досуга и отдыха способствуют развитию алкоголизма среди населения, в том числе среди молодежи. В современной России ежегодно из-за злоупотребления алкоголем преждевременно умирает около 500 тысяч человек.

— Отравление этиловым спиртом уже давно занимает ведущее место среди бытовых отравлений по абсолютному числу летальных исходов, — рассказывает корреспонденту газеты «Ингушетия» инструктор центра по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева. — Борьба с алкоголизмом является крупнейшей социальной и медицинской проблемой в стране. Вред алкоголя доказан. Даже небольшие дозы могут стать причиной серьезных проблем и несчастий. К сожалению, равнодушной к алкоголю не останется ни одна система организма, а ее реакция оставляет желать лучшего.

Чтобы жизнь не становилась мрачнее, в том числе и во время праздников, каждый должен знать о вреде алкоголя следующее. Прежде всего алкоголь скорее ухудшает, чем улучшает настроение. В краткосрочной перспективе этиловый спирт может поднять настроение, но через некоторое время на смену приходит подавленное настроение. Он влияет на внешний вид. Употребление алкоголя связано с обезвоживанием организма. Кожа теряет эластичность, становится сухой, морщинистой, опухшей и красной. Алкоголь влияет на аппетит и пищеварение. Употребление алкоголя влияет на активность пищеварительных ферментов и работу поджелудочной железы, вызывает воспалительные процессы в организме. Прежде всего этанол запускает воспалительные процессы в печени, способствует хроническому воспалению этого органа. Алкоголь влияет на сердце и кровеносные сосуды, повышает артериальное давление и вызывает сердечную недостаточность.

Поэтому считаю, что лучшая мера предосторожности — не пить вообще!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей
Мэрия Назрани привезла подарки больным детям в преддверии новогодних праздников
Ингушские единороссы устроили новогодний праздник для детей участников СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 