Здоровье

Все болезни от нервов

Ингушетия присоединилась к Неделе сохранения психического здоровья

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В Ингушетии, как и по всей России, проходит Неделя сохранения психического здоровья. В ее рамках Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит различные мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблеме, связанной с развитием психических расстройств на рабочем месте. Немаловажное значение здесь имеет и совершенствование информационной системы, направленной на профилактику в области психического здоровья. В частности, работники центра раздают специальные памятки прохожим.

О значении психического здоровья человека для него самого и общества в целом корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказала инструктор центра по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева.

— Психическое здоровье является неотъемлемой частью глобального здоровья и благополучия человека, — говорит собеседница. — Хорошее психическое здоровье позволяет справляться с трудностями, находить общий язык с окружающими и развиваться на протяжении всей жизни. Оно имеет жизненно важное значение и заслуживает должного признания и уважения. Цель недели — сокращение и профилактика многих распространённых депрессивных расстройств.

В подростковом возрасте, годы зрелости в жизни человека происходит много перемен. Для многих это не только время перемен, но и время стрессов и тревог. Такие переживания, не распознанные и оставленные без внимания, могут приводить к развитию психических заболеваний. Нагрузку на психическое здоровье оказывают также компьютерные технологии. Пребывающие в таких условиях больше подвержены психическим расстройствам и заболеваниям. Чтобы противостоять и преодолевать жизненные трудности, нужно как можно чаще оказывать содействие молодым людям в формировании психической устойчивости с самого раннего возраста.

По словам Белхароевой, именно с распознания ранних признаков этого недуга и начинается профилактика психических заболеваний.

— В формировании у детей и подростков жизненных навыков, необходимых для преодоления трудностей, огромную роль играют родители и учителя, — добавляет она. — В школах и на других уровнях сообществ может быть обеспечена психологическая поддержка. Сохранить адекватность в век стрессов нелегко. Многие наверняка слышали фразу: «Все болезни от нервов». Нельзя допускать, чтобы наступило состояние, которое может привести к психическому расстройству, так как устранять последствия гораздо сложнее. Поэтому просьба: берегите себя и своё психическое здоровье, ведь оно зависит только от нас самих!

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