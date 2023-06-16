Ингушское республиканское отделение Российского Красного Креста 13 июня организовало просветительское мероприятие для Ресурсного центра добровольчества региона, в ходе которого волонтеры Красного Креста читали лекции про донорство крови и костного мозга, о его плюсах для здоровья и противопоказаниях при сдаче крови.

«Во дворе ИРКБ был также организован флешмоб по раздаче листовок о донорстве крови, в рамках которого мы приглашали жителей республики принять участие в донорской акции 14 числа», — рассказывает Мадина Буружева, исполнительный директор республиканского отделения Российского Красного Креста.

Итогом мероприятия стала совместная донорская акция Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста совместно с Ресурсным центром добровольчества РИ.

Акция, приуроченная к Всемирному дню донора, прошла 14 июня на станции переливания крови г. Назрани. В ней приняли участие более 40 человек. К всероссийской акции присоединились сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии России по Республике Ингушетия, представители партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», сотрудники «Газпром межрегионгаз Назрань» и мэрии города Магаса, ФСИН, региональное отделение организации «Волонтеры-медики», волонтерский центр ИнгГУ.