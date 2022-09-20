Безопасность

Снижая аварийность с участием детей

Ингушетия присоединилась к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения

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С 19 по 23 сентября в стране проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Неделя безопасности призвана привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних. К акции присоединилась и наша республика.

— Госавтоинспекция во взаимодействии с органами образования ежегодно проводит ее в начале нового учебного года, когда проблема аварийности с участием детей и подростков особенно актуальна, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Зара Ужахова. — В рамках недели на базе образовательных организаций состоится целый ряд информационных и познавательных мероприятий для детей, родителей и педагогов, где каждый сможет получить много новых и полезных знаний и навыков в сфере дорожной безопасности. Так, например, будут проведены занятия, уроки, конкурсы, викторины, флешмобы и акции с учащимися. На 21 сентября намечено проведение «Единого дня безопасности дорожного движения».

По словам собеседницы, с детьми и их родителями будут проведены информационно-пропагандистские мероприятия.

— Акцент здесь будет делаться на необходимости соблюдения правил дорожного движения, правил перевозки детей, важности применения световозвращающих элементов и использования средств пассивной защиты при управлении вело- и мототранспортом, — добавила она. — Напомним и о запрете передвижения на велосипедах по проезжей части дороги детям в возрасте до 14 лет, на управление мототранспортными средствами детьми до 16-летнего возраста при отсутствии водительского удостоверения соответствующей категории.

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