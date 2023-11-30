Напомним, что это страшное заболевание впервые выявили в конце 70-х годов в тропической Африке, где живут много видов обезьян, пораженных похожим вирусом. Обнаружить возбудителя болезни удалось только в начале 80-х, а понятие «СПИД» было введено в 1981 году. В канве данной недели сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят различные мероприятия, призванные информировать население Ингушетии о том, как минимизировать вред от этой напасти.

— В эти дни мы проводим тематические занятия и семинары для школ и вузов нашего региона на тему СПИДа, — рассказала корреспонденту газеты «Ингушетия» врач центра Амина Кокурхаева. — Кроме того, волонтеры центра занимаются распространением информационного материала в виде буклетов и брошюр, в которых заостряется внимание на необходимости ведения здорового образа жизни и соблюдения гигиенических норм для профилактики данного заболевания.

Давайте еще раз вспомним, что такое СПИД. Это синдром приобретенного иммунодефицита или тяжелое состояние, которое развивается у людей, инфицированных ВИЧ, на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Что касается учреждения Всемирного дня борьбы со СПИДом, то главная его цель — объединить людей больных этим заболеванием, поддержать их во всех смыслах. И еще — чтобы все знали: от заражения вирусом иммунодефицита не застрахован ни один человек, что важна профилактика данного заболевания.

Кокурхаева сообщила, что за весь период наблюдения (с 1987 года по 30 июня 2023 года) в России выявлено 1 664 149 инфицированных ВИЧ. Собеседница подчеркнула, что в нашей стране ситуация с ВИЧ-инфекцией в 2022 году была лучше, чем в 2021-м, а число новых случаев заражения ВИЧ снизилось на 1,4% и составило 63 150 человек.

— В Ингушетии за 9 месяцев 2023 года заболеваемость снизилась на 13,5% по сравнению с прошлым годом, — отметила она. — Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране входит в число государственных приоритетов. Однако, несмотря на расширение скрининговых обследований населения, появление новых эффективных препаратов и увеличение доступности лечения ВИЧ-инфекции, её распространение остается одной из серьезных проблем, стоящих перед здравоохранением Российской Федерации. На сегодняшний день риск заражения ВИЧ присутствует у всех людей, независимо от возраста, социального статуса, уровня материального достатка, религии. Риску подвержены все, кто ведет небезопасный образ жизни. Но инфицирования, все-таки можно избежать. Проведение в нашей республике Всемирного дня борьбы со СПИДом дает возможность еще раз напомнить об угрозе под названием «ВИЧ», путях его передачи и прочих способах не попасться в ловушку этой заразы.

Напоминанием о реальности инфицирования ВИЧ для каждого человека является тестирование на ВИЧ-инфекцию и сопровождающее каждый тест консультирование. Зная результат обследования, тестируемый избавляется от неопределенности, связанной с тревогой о возможном заражении в прошлом. Кроме того, в случае заражения вовремя начатое лечение поможет поддерживать иммунную систему, позволит сохранить качество жизни, увеличить ее продолжительность до продолжительности жизни здорового человека.

И последнее: пройти обследование на наличие антител к ВИЧ может каждый — бесплатно, добровольно, в том числе и анонимно. Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства и в центре по профилактике и борьбе со СПИДом.