Как сообщил замглавы ведомства Адам Хашагульгов, для оказания государственной поддержки в виде предоставления субсидий работодателям по стимулированию найма безработных граждан принято постановление Правительства РФ «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

Хашагульгов отметил, что в Ингушетии при реализации этих мероприятий необходимо трудоустроить 4339 человек из числа безработных граждан.

«В целях реализации мероприятий по стимулированию найма безработных граждан на сегодня количество работодателей, подавших заявление в целях получения субсидии, составляет 31, в том числе 23 юридических лица и 8 индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем количество заявленных рабочих мест составляет 3786, число выданных направлений на работу — 2495 человек (трудоустроенных), количество инвалидов — 14», — сказал он.

По его словам, в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования России юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан произведена оплата 7 организациям.

Также он добавил, что в настоящее время показатель при реализации мероприятий по стимулированию найма безработных граждан составляет 57,5% от планового показателя. Работа по достижению контрольных показателей продолжается.

В ходе совещания также рассматривался вопрос о реализации постановления Правительства России «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В Ингушетии планируется обучение 697 отдельных категорий граждан. Речь идет о гражданах, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, лицах в возрасте 50 лет и старше, людях предпенсионного возраста, женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.

Представитель социального ведомства рассказал, что в настоящее время на портале «Работа в России» подано 500 заявок, что составляет 71,7% от общей квоты. Кроме того, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 207 человек, что составляет 29,7% от общей квоты.

«45 человек направлены в Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Т. Х. Цурова по профессии «Веб-дизайнер и разработка», 22 человека направили в пожарно-спасательный колледж по профессии «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности», 140 человек — в Национальный исследовательский Томский государственный университет, где они прошли обучение по программам «Современные образовательные технологии в начальной школе» и «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей». Также 51 человек планируется к зачислению в РАНХиГС при Президенте РФ», — сообщил Хашагульгов.

Так, по его словам, с учетом планируемых к зачислению граждан с 2 августа обучением охвачено 258 человек, что составляет 37% от общей квоты. Работа по подаче и регистрации заявок на портале «Работа в России» продолжается.

Кроме того, в рамках повестки заседания участники обсудили вопрос об исполнении комплекса мероприятий по восстановлению уровня численности занятого населения Ингушетии до допандемического уровня четвертого квартала 2019 года. Этот комплекс мер, как отметил заместитель министра труда, занятости и социального развития Хашагульгов, согласован с Минтрудом России и утвержден распоряжением правительства Ингушетии.

Он также проинформировал участников заседания, что в документ внесены дополнения о создании около 2 тысяч дополнительных рабочих мест в целях восстановления показателей рынка труда до допандемических значений.

«В целом в рамках комплекса мер и в целях реализации государственных программ республики, региональных проектов и инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, на 1 июля 2021 года охвачено свыше 6500 участников и трудоустроено 4320 человек», — уточнил он.

По его информации, в рамках указанного соглашения восстановление численности занятого населения до допандемических значений Кабмином региона будет достигнуто к четвертому кварталу 2021 года и составит 190 393 человека.