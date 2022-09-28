Как отметил Балаев, по показателю продолжительности жизни населения и естественному приросту рождаемости, республика остается в лидерах по стране. За восемь месяцев 2022 г. естественный прирост населения составил 11,3 на 1 тыс. населения. Показатель продолжительности жизни в Ингушетии за 2022 год сохраняется 80,5 лет. Рождаемость составила — 14,5, за аналогичный период 2021 года −15,9 на 1 тыс. населения, общая смертность на тысячу населения 3,4, за аналогичный период 2021 года — 3,9, младенческая смертность — 4,3, за аналогичный период прошлого года — 5,2.

В структуре смертности на первом месте — болезни системы кровообращения — 37%, на втором месте новообразования — 13,3%, на третьем месте — внешние причины — 6,7%.

В рамках отчета Балаев также сообщил, что регион успешно участвует в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», реализует государственную программу Республики Ингушетия «Развитие здравоохранения».

В 2022 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике исполняются шесть региональных проектов, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, модернизацию первичного звена здравоохранения республики, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами.

По его данным, в рамках программы «Земский доктор» в 2022 году планируется трудоустроить — 49 врачей с целью привлечения в труднодоступные сельские районы республики и устранения дефицита в кадрах.

Докладчик проинформировал, что за семь месяцев текущего года диспансеризацию прошли лица трудоспособного возраста в количестве — 23 852 человека, а профилактические осмотры — 19463. Мобильными бригадами осмотрено 8799 человек. В результате которой впервые установлено 69 диагнозов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями, из них 30 случаев среди трудоспособного населения.

Затрагивая вопрос кредиторской задолженности, Балаев отметил, что значительная часть медицинских организаций имеет просроченную кредиторскую задолженность по причине несбалансированности доходной и расходной частей бюджетов медицинских организаций, в том числе выполнение целевых показателей по заработной плате медицинских работников в рамках Указов Президента РФ. В настоящее время Минздравом Ингушетии совместно с медицинскими организациями разработаны и реализуются планы мероприятий по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС и средств республиканского бюджета.

В завершение выступления была отмечена необходимость централизации онкологических коек в республиканском онкологическом диспансере ввиду сложившейся ситуации с умеренным дефицитом коечного фонда и ежегодным увеличением числа вновь выявляемых случаев злокачественных новообразований.

В ходе заседания зампред комитета Народного Собрания по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов представил рейтинг эффективности здравоохранения республики относительно других субъектов РФ, а также каким образом изменилась эта позиция в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

По словам парламентария, уровень эффективности системы здравоохранения республики достаточно высокий по стране.

Он уточнил, что, имея самый низкий показатель ВРП на душу населения (142 тыс. руб.) и самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении (80,52 лет) регион получил самый высокий индекс эффективности (89,76). Причем этот показатель стабилен в течение последних двух лет. Также депутат отметил, что за последние пятнадцать лет Народным Собранием принято более 30 законов, регулирующих вопросы здравоохранения. Это говорит о том, что отрасль здравоохранения находится в центре особого внимания Народного Собрания республики.

По итогам заслушанной информации министру здравоохранения были заданы вопросы, связанные с уровнем обслуживания в медицинских учреждениях и качеством оказываемой медицинской помощи населению, своевременным обеспечением больных лекарствами.

На вопрос о смерти семилетнего Мухаммада Харсиева Балаев ответил, что в настоящее время проводится проверка в Малгобекской центральной районной больнице и детской республиканской клинической больнице, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Говоря о санитарно-эпидемиологическом состоянии медицинских организаций, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Майя Цолоева сообщила, что в целом у большинства медорганизаций региона удовлетворительное санитарно-техническое состояние. Вместе с тем выявлен ряд нарушений, связанных с несоответствием санитарно-технического состояния основных и вспомогательных помещений амбулаторий больниц, отсутствием программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов хозяйствующим субъектом и другие. Было отмечено, что ведомством даны соответствующие предписания руководителям медучреждений в целях устранения последствий правонарушений.

По результатам заслушиваний докладов депутаты приняли постановления с рекомендациями по реализации основных тезисов выступлений.