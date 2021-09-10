Таким образом, регион в «Дни зелёных действий» стал центром притяжения не только местных неравнодушных жителей, заботящихся о сохранности окружающей среды, — на базе отдыха «Мужичи» проходит еще и межрегиональный слёт экологов «ЭкоЛокация».

По всей России экологический марафон, инициатором которого выступила партия «Единая Россия», стартовал в июле, охватывая все 85 регионов, а сегодня эстафету переняла Республика Ингушетия. В рамках проекта участники убирают территории, высаживают деревья и очищают берега водоемов. Иными словами, событие стало большой генеральной уборкой страны.

Руководитель субъекта отметил, что подобные мероприятия должны стать регулярными. Они, по его словам, решают задачу просвещения населения в вопросах охраны окружающей среды.

«Ингуши всегда ценили чистоту и порядок. Наши дома, дворы сверкают чистотой. Но посмотрите, что у нас делается вдоль берегов рек, в безлюдных местах, которые стали для кого-то местом отдыха. Люди оставляют за собой горы мусора и не стыдятся этого. А другие, более ответственные, более совестливые, ходят и добровольно собирают за ними мусор, который серьезно вредит природе: отравляет почву, губит птиц, рыбу в реках. Я рад, что здесь сегодня представлена такая география страны среди наших гостей и столько неравнодушных», — подчеркнул он в своем выступлении.

Главный этап в программе марафона в Ингушетии — масштабная акция по уборке берегов рек в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Сбор мусора носил соревновательный характер — команды, собравшие наибольшее количество мешков, награждены призами, которые им вручил лично Махмуд-Али Калиматов. Экоактивисты собрали более 300 мешков мусора. Стоит отметить, что на этом маршрут экоактивистов не закончен, завтра их ждут горы. Они поедут в Джейрахский район, чтобы принять участие в субботнике.

Также на площадке природоохранного мероприятия состоялось обсуждение актуальных вопросов тематической повестки с Главой региона и подведение итогов ежегодного экологического рейтинга среди муниципалитетов.

Главное отличие и замысел встречи от обычных субботников — это сбор идей для формирования экологического плана. Каждый участник марафона «Дни зеленых действий» смог внести свое предложение для народной экологической программы.

Глава Ингушетии пообщался с эковолонтерами. В ходе встречи активисты смогли задать Калиматову интересующие их вопросы по тематической повестке. Гости затронули самые актуальные темы: сужение русел рек, нехватку урн в городах и районах, создание центра экологии, усиление просветительской и воспитательной деятельности и другие наболевшие проблемы, пагубно влияющие на экологическую ситуацию в субъекте.

Калиматов сообщил о своем намерении после выборов предложить на рассмотрение Народному собранию законопроект о приостановке вырубки леса на территории субъекта, что, по его словам, позволит вернуть рекам полноводность и восстановить лесной массив.

Кроме того, руководитель субъекта отметил предложение студентки ИнгГУ Алены Захаровой об улучшении образовательной программы в школах Ингушетии, а также проведении в этих целях экологической смены для детей в горах на базе детского лагеря «Эрзи».

«Образовательный процесс и экологическое воспитание — самый важный инструмент в борьбе за чистую республику. Я бы рассмотрел и программы для матерей, в руках которых формирование правильного отношения к природе», — подчеркнул он.

Беседа прошла в неформальной обстановке. Калиматов поблагодарил молодёжь за активную позицию и вклад в экологическое движение страны.