Газоснабжение

Бесплатный газ на участок

Ингушетия стала вторым регионом с наибольшим процентом по исполнению программы догазификации

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В рамках программы догазификации в республике в 2022 году проложили сети к 521 объекту жилого фонда, а до конца года будет охвачено 534 домовладения, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Итоги работы ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» представил генеральный директор компании Альберт Льянов. По его словам, в 2021 году эта цифра составила всего 50, а на 2023 год на текущий момент запланировано 339 единиц. Количество газифицированных населенных пунктов — 46. Социальная программа создания газовых сетей затронула в большей степени отдаленные села, в частности, сельские поселения Пседах, Ляжги, Южное, Инарки, Нестеровское, Галашки и другие», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным собеседника издания, региональным отделением Газпрома в головное управление подано 1216 заявлений, 618 из которых принято, а 598 отклонено, причем основной причиной отказа является несоответствие критериям догазификации, то есть отсутствие права собственности на объект капитального строительства — к данной категории относятся 483 дома.

Также, по данным ведомства, принимаются меры для увеличения количества подключений и расширения системы газоснабжения населения республики. С этой целью принят производственный план. Средний срок строительства подводящего газопровода до границ земельного участка сокращен со 145 до 100 дней, при этом срок подготовки проектной документации снижен с прежних 60 дней до нынешних — 30.

По данным республиканского правительства, в целях проведения работ и обеспечения для этого необходимыми материалами заключены договоры на поставку соединительных элементов, лакокрасочных изделий, арматуры, а также на аренду специальной техники.

«Для успешного и скорого достижения цели в соответствии с принятым планом, необходима активность жителей региона по подаче заявок. Правительство республики совместно с муниципальными властями сегодня усиленно занимается вопросом оформления гражданами документов на дома и земельные участки, их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах, но вопрос для нас важный. В первую очередь при этом нужно помнить о том, что газ — источник повышенной опасности, и действовать по закону, соблюдая все меры предостережения, доверив дело специалистам», — заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Стоит отметить, что в рамках указанной программы речь идет о строительстве газовых артерий там, где ранее обеспечение отсутствовало. Помимо этого, в регионе реализуется проект реконструкции 180 км ветхих сетей, затронувший более 500 объектов.

Ингушетия является вторым регионом, после Кабардино-Балкарии, с наибольшим процентом по исполнению работ догазификации до границ домовладений. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации.

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