В рамках мероприятия обсуждался специальный доклад уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей по итогам 2022 года с представителями ведущих общероссийских общественных предпринимательских объединений, региональных и общественных уполномоченных, представителей экспертного сообщества. Был заслушан специальный доклад «Ключевые проблемы бизнеса в условиях новых реалий».

В ходе конференции также рассматривались результаты так называемого индекса административного давления на бизнес в 2022 году, проблемы контрольно-надзорной деятельности и возможные пути решения с участием представителей контрольно-надзорных органов федеральной исполнительной власти.

Стоит отметить, что упомянутый индекс — это показатель, отражающий характер работы контрольно-надзорных органов по отношению к предпринимателям и позволяющий формировать предложения по улучшению правоприменительной практики и работы контрольно-надзорной деятельности.

Некоторыми итогами конференции Хаматханов поделился с газетой «Ингушетия».

— Институт бизнес-омбудсмена подготовил очередной ежегодный индекс административного давления, — рассказал он. — Несмотря на проблемы, сохраняющиеся «за кадром» в связи с действием нового закона о госконтроле, в целом качество контрольно-надзорной деятельности в стране за год изменилось к лучшему. Об этом в ходе конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Напомню, что федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» вступил в силу 1 июля 2021 года. Закон призван снизить количество проверок в отношении добросовестных предпринимателей, а также в тех секторах экономики, где риск нарушений обязательных требований невелик.

Титов в своей речи подчеркнул, что уровень административного давления на бизнес за год снизился, а количество проверок сократилось на 70%: 292 тысячи против 976 тысяч годом ранее.

По словам собеседника, причиной разительных изменений стало то, что исследуемые контрольно-надзорные органы стали больше использовать предупреждения.

— За год доля предупреждений в числе всех форм реакций по результатам контрольно-надзорных мероприятий выросла с 22,49% до 41,7%, — пояснил бизнес-омбудсмен. — Растет и доля профилактических мероприятий. Сейчас она составляет 68,4%, год назад было 43,85%. Благодаря новому закону о контрольно-надзорной деятельности количество мероприятий, не подлежащих согласованию с органами прокуратуры, сведено к минимуму. Последовательно продлеваемый в 2022-2023 годы мораторий на проверки распространен и на другие контрольно-надзорные мероприятия. С принятием постановления Правительства России от 10 марта 2022 г. № 336 снизилась и проблема подмены проверок административными расследованиями: установлен запрет на возбуждение дела об административном правонарушении без проведения контрольно-надзорного мероприятия.

В то же время предприниматели, по словам Титова, отмечают рост административной нагрузки за рамками контрольно-надзорной деятельности, проводимой по закону № 248. Тут работают три фактора: усиление налогового контроля, подмена контрольно-надзорной деятельности правоохранительными органами (возбуждение уголовных дел следствием), а также расширение сферы действия государственных автоматизированных систем контроля, которые зачастую дублируют друг друга.

Хаматханов с удовлетворением сообщил, что на конференции были отмечены существенные изменения позиции нашей республики в рейтинге административного давления на бизнес: Ингушетия из аутсайдеров (82 место) вырвалась, если и не в лидеры, то на хорошие позиции, заняв 18 место с показателем 3,3 балла (скачок на 64 места). Топ же десяти регионов с наименьшим административным давлением на бизнес в 2023 году выглядит так: Смоленская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Воронежская область, Республика Чувашия, Республика Крым, Вологодская область, Республика Дагестан, Костромская область, Республика Марий-Эл.

— В текущем году будет завершена работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны, — добавил он. — В целом ситуация с деловым климатом в республике улучшается, и положительная динамика в рейтинге индекса административного давления, несомненно, положительно скажется на республике в ее инвестиционном рейтинге.