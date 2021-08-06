«Все школьники будут обеспечены учебной литературой к началу нового учебного года. Мы на протяжении нескольких лет сталкиваемся с проблемой её нехватки. При поддержке Главы Ингушетии министерство закупило 303 220 учебников, которые в ближайшее время будут распределены по школам региона», — отметила Бокова.

По словам министра, власти Ингушетии также приобрели специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом особенностей каждой нозологической группы детей.

Учебники распределят по школам до 28 августа. Все учащиеся школ республики к началу 2021-2022 учебного года будут обеспечены учебниками.

Ранее глава ведомства сообщала нашему изданию о том, что региональное правительство намерено в этом году выплатить долг за учебники, поставленные в школы издательством «Просвещение» в 2016 году, благодаря реструктуризации суммы.

По её данным, в январе прошлого года общая сумма задолженности составляла 145,2 млн рублей, но долг снижен на 73 млн рублей. Этого удалось добиться путем переговоров с издательством «Просвещение», в результате которых достигнута договоренность о проведении реструктуризации задолженности: ежемесячно регион отправляет на его счет 10 млн рублей. Это даст возможность полностью расплатиться за учебники, поставленные в республику пять лет назад.

Как уточняли нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства региона, в сентябре 2015 года между правительством Ингушетии и АО «Издательство «Просвещение» было подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора в 2016 году был заключен контракт на обеспечение бесплатными учебниками учащихся общеобразовательных организаций республики с 5-го по 11 классы и обновление фонда учебной литературы для учащихся с 1-го по 4 классы на сумму 280,7 млн руб.

С 2016 по 2019 годы республикой производилась частичная выплата задолженности. В 2019 году издательство подало иск на 167,7 млн рублей в отношении региональных министерств финансов и образования за книги, по итогам рассмотрения которого республике было предписано выплатить более 155 млн рублей долга.