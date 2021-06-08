По его словам, среднесуточная подача воды в населенные пункты составляет более 80 тыс. куб. м. На балансе ГУПа находятся 6 водозаборов, работающих в полную силу, а до резервуарных площадок вода поставляется в объеме, превышающем нормы потребления в 1,5 раза. Лотыров заверил, что перебои в водоснабжении в основном происходят из-за нарушения гидравлики разводящих сетей.

Для решения вопроса нехватки живительной влаги дополнительно подключено до 30% резервных скважин и насосов. Помимо этого, в планах предприятия приобретение центробежных насосов для установки на Сунженском и Альтиевском водозаборах на выделенные по указанию Главы республики финансовые средства, а также закрепление за проблемными участками спецмашин для подвоза воды.

«Многие вопросы по этой части остаются открытыми, так как большинство водопроводных сетей обветшало. Реконструкция труб ведется методом локальной замены, что не решает ситуацию в целом, и, так как разводящие сети фактически отработали срок амортизации, при транспортировке к потребителям теряется существенный объем воды», — сообщил глава предприятия.

Он добавил, что не способствует улучшению положения и низкий уровень платежей населения за воду. При этом в летнее время она используется жителями для полива садов и огородов, мытья и охлаждения дворовых территорий, что приводит к увеличению потребления воды. С целью изменения ситуации проводятся рейдовые мероприятия с уточнением информации по наличию индивидуальных счетчиков.

Премьер-министр призвал не останавливаться на принятых мерах и продолжить работу для решения наболевшей проблемы.

Напомним, в интервью журналистам Глава республики назвал водоснабжение в регионе кричащей проблемой региона. По его словам, для того чтобы обеспечить питьевой водой население, нужно строить новые водозаборы на реке.

«Есть разные варианты, один из них — бурение скважин. Только на комплексное решение проблемы обеспечение жителей водой необходимо направить 7 млрд рублей и столько же — на водоотведение. В республике базовой инфраструктуры, как в других регионах, нет — водоканалы, водозаборы и насосы устарели, им по 60-70 лет», — констатировал Калиматов.

При этом Глава субъекта отметил поддержку со стороны федеральных властей в разрешении ситуации. В настоящее время для решения упомянутых проблем разрабатываются проекты. Он заверил, что региональные власти готовы выполнять все требования для реализации намеченных масштабных планов.

«Я думаю, что проблема обеспечения водой сегодня не решится, но к 2023 году мы придем к реальному результату. Однако жители не могут ждать, пока мы проложим трубы или еще что-то сделаем, вода нужна сейчас. Поэтому мы закупили насосы, установили распределители. Также республика приобретает автоцистерны, чтобы обеспечить оперативно подвоз воды в населенные пункты, где остро ощущается ее нехватка. Поступят 14 машин на базе ГАЗ 15 июня», — добавил руководитель республики.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», региональные власти из-за обострившейся в летнее время проблемы с обеспечением жителей питьевой водой в минувшем году закупили погружные насосы для крупных водозаборов.

Ингушское правительство при поддержке Национального фонда развития приобрело 13 глубинных погружных насосов для водозаборов «Кантышево-Долаково», города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также один центробежный насос для Альтиевского водозабора.