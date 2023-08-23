Махмуд-Али Калиматов и Анна Цивилева в региональном филиале фонда, открытом 31 мая текущего года, встретились с ветеранами и родными погибших в зоне СВО. Во время беседы большое внимание уделялось увековечению памяти защитников Отечества, патриотическому воспитанию молодежи и вопросам сохранения исторической правды.

«Анна Евгеньевна в рамках визита в нашу республику не могла не встретиться с родственниками участников СВО из Ингушетии, пообщаться, обсудить различные вопросы. Важным сообщением стало то, что все ветераны будут проходить обязательную диспансеризацию, чтобы определить состояние здоровья, им будут оказывать высококвалифицированную психологическую помощь. Такой запрос есть и от самих ребят, не говоря уже об их семьях. Также будут решаться все вопросы, связанные с лечением, реабилитацией участников СВО, необходимой по медицинским показаниям», — написал в своем ТГ руководитель субъекта.

Отметим, что за период работы социальные координаторы филиала регионального фонда приняли в работу 147 заявлений, по 76 из них приняты решения, в работе находится 71. Большая часть запросов касается мер социальной поддержки и выделения земельных участков.

Также у подопечных зачастую возникают проблемы с получением документов, необходимых для оформления денежных выплат, справок из воинской части о прохождении службы в зоне специальной военной операции, выписки из приказа об участии в боевых действиях.

Глава республики отметил, что участники СВО смогут проходить реабилитацию в «Доме ветеранов», а в 2024 году запланировано строительство в регионе крупного реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и специальной военной операции. По мнению руководства Ингушетии, он должен стать окружным.

Руководитель фонда также обратила внимание на то, что основой работы фонда является не только оказание помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов в стенах филиала, но и важно выезжать непосредственно к тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах и зачастую не может приехать самостоятельно.

Махмуд-Али Калиматов поручил правительству региона выделять из автопарка специального АТП микроавтобус нового образца для нужд филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и передвижной фельдшерско-акушерский пункт для оказания медицинской помощи маломобильным ветеранам на дому и транспортировки их в медицинские учреждения.

«По заявке в гараже будет находиться определенный автомобиль, который при необходимости будет безвозмездно передаваться филиалу фонда. Это делается для того, чтобы сотрудники могли добраться в отдаленные села, горный район для оказания содействия маломобильным ветеранам, которые из-за полученных ранений не имеют возможности самостоятельно обратиться за необходимой помощью в фонд. Также есть ветераны, которым необходима определенная медицинская помощь. У нас есть возможность им помочь, поскольку в республике есть передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором есть все необходимое оборудование. При необходимости Минздрав будет его выделять фонду», — отметил Глава.

Анна Цивилева высоко оценила работу коллектива филиала, а также отметила республиканские программы помощи защитникам Отечества.

«Главная задача фонда — адресное социальное сопровождение ветеранов и семей погибших, от получения документов до обучения и трудоустройства. В филиале эта работа выстроена на высоком уровне. Вместе с тем приятно наблюдать, что с нашими подопечными работают настоящие профессионалы, которые могут найти подход к любой жизненной ситуации и одинаково внимательно относятся как к ветеранам СВО, так и к их родным», — сказала председатель государственного фонда «Защитники Отечества».

В настоящее время на территории республики работают 19 социальных координаторов, из них 14 — на территории муниципальных образований, и 5 — в городе Назрани.

Во время двусторонней встречи, которая состоялась в завершение рабочей поездки Анны Цивилевой, руководитель субъекта поблагодарил ее за оказанную помощь и содействие в открытии регионального филиала, который стал эффективным и важным инструментом для оказания помощи защитникам Отечества.

«Фонд берет на себя большой фронт работы по оперативному решению нужд участников СВО. Принцип «одного окна», который здесь задействован, освобождает людей от хождения по разным инстанциям, экономит их время и нервы. Сотрудники фонда отбирались тщательно, от них в первую очередь требуется неформальный подход к своей работе, живое участие в решении каждого вопроса или проблемы участников СВО и членов их семей. Глубоко благодарны Президенту России Владимиру Путину за инициативу создания фонда «Защитники Отечества», и также хочу поблагодарить вас, Анна Евгеньевна, за ваше личное участие и внимание, которое вы оказываете ингушскому филиалу. Чувствуя такую поддержку с вашей стороны, есть уверенность, что сложностей в работе фонда не будет», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматова.

В рамках рабочей поездки Анна Цивилева также провела совещание с региональными филиалами в режиме ВКС.