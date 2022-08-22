Стимул к самоанализу и самообразованию
Ингушетию в финале конкурса «Учитель года России» представит преподаватель истории Зухра Гадиева
В конкурсе «Учитель года России» принимают участие лучшие учителя со всей страны. Это главный педагогический конкурс страны, который выявит самых талантливых учителей.
Преподаватель истории Зухра Гадиева, которая представляет на конкурсе Ингушетию поделилась тем, какой это для нее волнительный момент, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
«Почему я участвую в «Учителе года»? Любой конкурс — это азарт. А конкурс «Учитель года» — это возможность проверить себя, свои возможности. Это стимул к самоанализу и самообразованию, работе над собой. Участие в конкурсе дает раскрыться, показать себя, посмотреть на других участников, научиться чему-то новому. Это маленькая победа над собой. Над своими сомнениями, неуверенностью, страхами», — рассказывает Гадиева
Зухра Ахметовна признается, что давно мечтала об участие в этом конкурсе. В средней общеобразовательной школе-детском саду сельского поселения Кантышево Назрановского района, где она работает уже было два победителя конкурса «Учитель года». По ее словам, она с большим интересом слушала их рассказы о том, как они готовились к конкурсу, к уроку, классному часу или мастер-классу.
«У каждого учителя есть своя особенная манера преподавания, общения с учениками, подход к учебному процессу. Понять значимость этого конкурса в полной мере может тот, кто сам принимал участие в нем, кто был в группе поддержки, помогал советом или делом, кто был организатором, и кому приходилось оценивать конкурсантов. По большому счету, не так уж важны победы и призы — важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества. Я хочу отметить, что коллеги мне очень помогли и поддержали. Директор школы, завучи, учителя и даже родители учеников. И, конечно, мои близкие. У меня в семье еще два учителя. Поддержка очень важна в принятии такого рода решений», — отмечает Гадиева.
Подготовка к конкурсу, стал самый интересным этапом для учительницы. Ей понравилось размышляешь над темой урока, как лучше и интереснее составить урок, какой материал взять за основу, как заинтересовать учеников.
«Особенно интересно было готовиться к классному часу. Необходимо не только завладеть вниманием учащихся, но и донести до них воспитательный компонент, добиться того, чтобы они поверили тому, что говорю, прочувствовали, взяли «на вооружение». На мой взгляд, получилось. И в этом была не только моя заслуга, но и заслуга учеников лицея города Магаса, где конкурсанты давали уроки и классные часы. У меня был 8-й класс. Очень активные, любознательные, отзывчивые дети. Тема классного часа: «Береги свои персональные данные». Мы говорили о том, какие опасности могут подстерегать учащихся, при распространении ими своих персональных данных в сети Интернет, при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях. Провели тестирование, смоделировали разные ситуации. Детям понравился классный час и тема, которую мы обсуждали. У всех конкурсантов были интересные и очень важные в плане воспитания учащихся темы: о маме, о толерантности, о мире, о защите персональных данных. Классные часы прошли живо и интересно, и не только для учащихся, но, думаю и для жюри», — делится Гадиева.
По словам Зухры Ахметовны она прежде всего ждет от конкурса положительных эмоций. Новых знакомств с интересными людьми и вдохновения.
«Мудрость учителя в том, что он умеет радоваться успеху коллег, почерпнуть новое у молодых преподавателей, обменяться опытом с уже состоявшимися учителями и понять, что победа одного — это победа всего педагогического общества», — считает она.
Напомним, что первый и второй туры конкурса «Учитель года России» пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение победителей состоится 5 октября в Кремле.