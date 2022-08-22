Преподаватель истории Зухра Гадиева, которая представляет на конкурсе Ингушетию поделилась тем, какой это для нее волнительный момент, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

«Почему я участвую в «Учителе года»? Любой конкурс — это азарт. А конкурс «Учитель года» — это возможность проверить себя, свои возможности. Это стимул к самоанализу и самообразованию, работе над собой. Участие в конкурсе дает раскрыться, показать себя, посмотреть на других участников, научиться чему-то новому. Это маленькая победа над собой. Над своими сомнениями, неуверенностью, страхами», — рассказывает Гадиева

Зухра Ахметовна признается, что давно мечтала об участие в этом конкурсе. В средней общеобразовательной школе-детском саду сельского поселения Кантышево Назрановского района, где она работает уже было два победителя конкурса «Учитель года». По ее словам, она с большим интересом слушала их рассказы о том, как они готовились к конкурсу, к уроку, классному часу или мастер-классу.

«У каждого учителя есть своя особенная манера преподавания, общения с учениками, подход к учебному процессу. Понять значимость этого конкурса в полной мере может тот, кто сам принимал участие в нем, кто был в группе поддержки, помогал советом или делом, кто был организатором, и кому приходилось оценивать конкурсантов. По большому счету, не так уж важны победы и призы — важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества. Я хочу отметить, что коллеги мне очень помогли и поддержали. Директор школы, завучи, учителя и даже родители учеников. И, конечно, мои близкие. У меня в семье еще два учителя. Поддержка очень важна в принятии такого рода решений», — отмечает Гадиева.

Подготовка к конкурсу, стал самый интересным этапом для учительницы. Ей понравилось размышляешь над темой урока, как лучше и интереснее составить урок, какой материал взять за основу, как заинтересовать учеников.

«Особенно интересно было готовиться к классному часу. Необходимо не только завладеть вниманием учащихся, но и донести до них воспитательный компонент, добиться того, чтобы они поверили тому, что говорю, прочувствовали, взяли «на вооружение». На мой взгляд, получилось. И в этом была не только моя заслуга, но и заслуга учеников лицея города Магаса, где конкурсанты давали уроки и классные часы. У меня был 8-й класс. Очень активные, любознательные, отзывчивые дети. Тема классного часа: «Береги свои персональные данные». Мы говорили о том, какие опасности могут подстерегать учащихся, при распространении ими своих персональных данных в сети Интернет, при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях. Провели тестирование, смоделировали разные ситуации. Детям понравился классный час и тема, которую мы обсуждали. У всех конкурсантов были интересные и очень важные в плане воспитания учащихся темы: о маме, о толерантности, о мире, о защите персональных данных. Классные часы прошли живо и интересно, и не только для учащихся, но, думаю и для жюри», — делится Гадиева.

По словам Зухры Ахметовны она прежде всего ждет от конкурса положительных эмоций. Новых знакомств с интересными людьми и вдохновения.

«Мудрость учителя в том, что он умеет радоваться успеху коллег, почерпнуть новое у молодых преподавателей, обменяться опытом с уже состоявшимися учителями и понять, что победа одного — это победа всего педагогического общества», — считает она.

Напомним, что первый и второй туры конкурса «Учитель года России» пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение победителей состоится 5 октября в Кремле.