Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2-х миллионов человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий.

К 17 июля 6-я немецкая армия имела в своем составе около 270 тысяч человек, три тысячи орудий и минометов, около 500 танков. Основные усилия Сталинградского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. 22 июля, понеся большие потери, советские войска отошли на основной рубеж обороны Сталинграда.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза.

В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой награждены более 700 тысяч участников битвы.

1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.

8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

В Сталинградской битве активное участие принял 255-й отдельный кавалерийский полк. Имена воинов, воевавших за город на Волге, увековечены на Мамаевом кургане. Среди них рядовые и офицеры Красной армии — выходцы из разных сел Ингушетии, для которых зима 43 года стала роковой, но они до конца выполнили свой долг перед Родиной.

Туган Хаджимохович Мальсагов родился в 1912 году в с. Альтиево. После окончания Ингушского педагогического техникума в г. Владикавказе, работал заведующим избой-читальней в с. Альтиево. Некоторое время был секретарем Назрановского РК ВЛКСМ, затем завотделом обкома ВЛКСМ ЧИАССР. В 1940 году Туган занимал должность инструктора промышленного отдела обкома ВКП(б) ЧИАССР.

В первые же дни Великой Отечественной войны, несмотря на бронь, Туган Мальсагов добровольцем ушёл на фронт. Первым местом дислокации был Ростов-на-Дону. Направили его в военно-политическое училище, после окончания которого Туган Мальсагов был зачислен старшим лейтенантом 343-й стрелковой дивизии 21-й армии, принимавшей участие в Сталинградской битве. Был награждён медалью «За оборону Сталинграда». С войны Т. Х. Мальсагова демобилизовали как инвалида второй группы.

По возвращении домой Т. Мальсагов был избран секретарем Пригородного райкома ВКП(б) Чечено-Ингушской АССР; в 1943 г. он был назначен наркомом легкой промышленности ЧИАССР. 23 февраля 1944 года Туган Мальсагов вместе с ингушским народом был депортирован в Казахстан. В 1955 году Туган Мальсагов первым со своей семьей вернулся на родину и поселился в Назрани. Работал в аграрном техникуме в с. Гамурзиево, в 1957-1958 гг. работал заместителем председателя Назрановского райисполкома.

Во время работы директором Назрановской нефтебазы (1962-1972) создавал музей боевой и трудовой славы ингушского народа. Сегодня Ингушский государственный музей краеведения носит имя Тугана Хаджимоховича Мальсагова. Умер Туган 23 ноября 1983 года. В 2002 году указом президента РИ Т. Х. Мальсагов был награжден орденом «За заслуги» (посмертно).

Адиль-Гирей Заурбекович Мальсагов родился в 1923 году в городе Орджоникидзе. В вестибюле школы № 5 г. Орджоникидзе, в которой он учился, на мраморной доске высечены имена 39-ти ее воспитанников, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, среди них и имя Адиль-Гирея Заурбековича Мальсагова, ушедшего на фронт добровольцем в первый же день войны.

На страницах книги В. Бязаревой «Ты в нашей судьбе» отведено немало строк А-Г. З. Мальсагову. «Сражался Адиль-Гирей Мальсагов, как подобает советскому воину, геройски, — пишет автор. — Дважды был ранен, дважды выходил из окружения и снова сражался. В Сталинградской битве советские войска одержали победу. Праздновал ее вместе со всеми и Адиль-Гирей. Потом знаменитая Курско-Орловская дуга. Невиданный бой. Тысячи танков. И один из них — танк старшего сержанта орденоносца Адиль-Гирея Мальсагова. На Курско-Орловской дуге, у города Севска, погиб Адиль-Гирей Мальсагов. От юноши многого ждали. Писал стихи, владел несколькими иностранными языками».

На долю командира Н. В. Красносельского выпала тяжелая обязанность сообщить матери о гибели ее единственного сына. Он писал: «...Адиля я любил, как младшего командира, за его ум, отвагу, грамотность и умение работать. Чувствовалось, что в нем растет крупный работник. Он был принят в партию и должен был получить медаль «За оборону Сталинграда». Адиль-Гирей Мальсагов похоронен в городе Севске. ...Сознание, что его жизнь отдана за Родину, должно облегчить Ваше горе». (Полевая почта 01113 А, 16 ноября 1943 г.).

Письмо-подлинник долгое время находилось в семейном архиве у матери Адиль-Гирея Т. Т. Мальсаговой.

Имя Адиль-Гирея Мальсагова в числе других советских солдат, павших смертью храбрых за освобождение г. Севска, высечено на одной из гранитных плит.

Башир Бексултанович Костоев, 1922 г. р., уроженец селения Гамурзиево, ушел добровольцем на фронт 22 июня 1941 года. С первого дня Великой Отечественной войны служил в инженерных войсках, строил оборонительные сооружения под украинским городом Сумы и под Ростовом-на-Дону. С сентября 1941 года по январь 1942 года учился в школе радистов, после чего был зачислен в ряды разведчиков фронтовой разведки.

Старший сержант Башир Костоев участвовал в обороне Москвы (можайское направление), Сталинградской битве и в боях на Курской дуге. Для совершения разведывательно-диверсионных актов 11 раз ходил он за линию фронта. Во время одного из разведпоходов фашисты устроили нашим разведчикам засаду. Завязался бой, от отряда разведчиков из 8 человек в живых остались только командир отряда Красин Андрей Кузьмич и раненый Башир Костоев. Но задание было выполнено. Десять дней по тылам фашистов добирались двое разведчиков в свою часть.

За успешное выполнение боевого задания Башир Бексултанович Костоев был награжден медалью «За отвагу».

После полученного в последнем боевом походе во вражеский тыл ранения разведчика-радиста Б. Костоева направили в госпиталь, где он проходил лечение в течение трех месяцев. По решению командования Б. Б. Костоев был зачислен радистом-стрелком экипажа 15-й действующей воздушной армии. Здесь он прослужил до марта 1944 года. Затем до октября 1946 года проходил службу в 43-й отдельной резервной стрелковой бригаде Московского военного округа.

В мирное время Башир Бексултанович Костоев награждался юбилейными медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.

Ахмед Эсмурзиевич Баркинхоев, 1910 г. р., уроженец селения Кантышево, был призван в ряды Красной армии Ачалукским РВК ЧИАССР. В годы Великой Отечественной войны командир минометного расчета старший сержант Ахмед Баркинхоев воевал в составе 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Ахмед отличался в бою своей напористостью и мужеством, за что нередко его называли «заслуженным командиром — охотником за немецкими танками».

В сентябре 1942 года Ахмед Баркинхоев был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе говорилось: «29 сентября 1942 года в боях за Садовую он уничтожил огнем минометный расчет и расчет станкового пулемета и тем самым обеспечил продвижение наших войск, в результате чего Садовое было взято нашими войсками. В бою вел себя храбро и героически, увлекая за собой других бойцов».

В период наступления немецко-фашистских захватчиков на сталинградском направлении Ахмед Эсмурзиевич участвовал в боях в составе 4-го эскадрона в районе калмыцких степей на переднем крае. Затем были бои под Сталинградом. Сталинградская битва являлась крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 3 сентября 1943 года Ахмед был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Ахмед Эсмурзиевич Баркинхоев был смелым, бесстрашным воином и преданным Родине человеком. Своим примером он умел вдохновлять бойцов. Его мужество было неоднократно отмечено орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За победу над Германией» и др.

Магомет Османович Гадаборшев, 1922 г. р., уроженец селения Яндиево, в июне 1941 года добровольцем ушел в ряды Красной армии. Воевал на Сталинградском фронте, был командиром взвода связи 95-й стрелковой дивизии Центрального фронта, командиром взвода связи в воздушно-десантной дивизии Второго Украинского фронта. И это далеко не полный перечень боевых адресов связиста Магомета Османовича Гадаборшева.

Доля связиста была одной из сложнейших в годы Великой Отечественной войны. А без связи вообще было невозможно продвижение вперед, так как нужно было все время согласовывать боевые действия с вышестоящим командованием.

М. Гадаборшев участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, ставшей завершающим этапом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Воевал под Киевом, в Умани, в Оргееве (под Кишиневом).

В мае 1945 года Магомет Гадаборшев был командиром телефонного взвода роты связи 20-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 6-й гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской Краснознаменной ордена Суворова второй степени дивизии, когда был представлен к ордену Отечественной войны второй степени. В наградном листке говорилось: «В бою смел и решителен. В момент активных боевых действий, когда от вражеского обстрела ежеминутно рвалась телефонная связь, Гадаборшев, не обращая внимания на сильный минометно-пулеметный обстрел противника и опасность, лично шел на линию и устранял порывы и повреждения, добиваясь бесперебойной связи. На протяжении этих боев и в бою по прорыву обороны противника 7 мая 1945 года умело руководил работой взвода и всегда обеспечивал выполнение боевого приказа».

Его путь лежал через всю страну и страны Европы. В составе 5-й ударной армии М. Гадаборшев воевал в Румынии, Австрии, Чехословакии, Венгрии и в Югославии. Войну он закончил в Чехословакии, под Прагой. Лейтенант Магомет Гадаборшев демобилизовался в феврале 1947 года. Он был в то время в должности заместителя командира роты связи стрелкового полка. Был награжден боевыми орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями, в том числе «За оборону Сталинграда». М. Гадаборшев был легендарной личностью и бесстрашным героем войны.

Абдул Тепсуркиевич Имагожев, 1903 г. р., уроженец селения Насыр-Корт, прошел путь становления военнослужащего задолго до начала Великой Отечественной войны. Он учился в Северо-Кавказской горской национальной кавалерийской школе (1930), окончил автобронетанковые курсы (1932), служил в армии на Украине (1934-1937), в должности начальника дивизиона служил в городе Тбилиси (с 1937), окончил школу младшего командного состава (1938) и затем был направлен на курсы в Военную академию Москвы.

Накануне войны Абдул Тепсуркиевич находился на службе в Ленинакане. С первых дней войны он был командиром кавалерийского дивизиона. Смелость, решительность, патриотизм и, конечно, профессионализм проявил А. Имагожев в битве за Москву — одном из тяжелейших сражений Великой Отечественной войны, в котором немецкой армии было нанесено первое крупное поражение с начала Второй мировой войны. За доблесть и мужество, проявленные в боях, 36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, в их числе и Абдул Тепсуркиевич Имагожев — храбрый воин, строгий командир и пример для сослуживцев.

Абдул Имагожев служил до конца Великой Отечественной войны в должности командира кавалерийского дивизиона. В 1944 году он был командирован в Тегеран для закупки лошадей для кавалерии Красной армии. В 1946 году майор А. Т. Имагожев был переведен на службу в Ташкент и вскоре демобилизовался. Боевые заслуги Абдула Тепсуркиевича Имагожева были отмечены орденом Красного Знамени и медалями. В мирное время А. Т. Имагожев работал на руководящих должностях и всегда пользовался уважением людей.

Умар Сельмурзиевич Балкоев, 1916 г. р., уроженец села Гадаборшево, был призван на военную службу в 1939 году. С первых дней войны находился в действующей армии. Он прошел путь солдата от начала Великой Отечественной войны до Дня Победы. Был защитником Сталинграда, Воронежа, воевал в Курской и Харьковской областях. Сталинградская битва являлась крупнейшей битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В памяти Умара Балкоева эти сражения остались до конца дней. За мужество и храбрость в боях У. Балкоев был награжден медалью «За отвагу».

Бесстрашие и мужество вели его в первых рядах защитников Родины. Гибель людей, разрушенные города укрепляли его в решимости и храбрости идти до победного конца. Вторую медаль «За отвагу» он получил за участие в боях на харьковском направлении, где его батарея подбила три немецких танка и отбила атаку немцев.

Наступление 1944 года позволило Красной армии перейти к освобождению от немецких оккупантов ряда стран Европы. Умар Балкоев принимал активное участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, Австрии. Третий раз он был награжден медалью «За отвагу» накануне Дня Победы.

Умар Балкоев встречал на своем пути среди бойцов и офицеров своих соотечественников, которые, как и он сам, продолжили войну, несмотря на отзыв из рядов Красной армии представителей депортированных народов. Войну он закончил в Австрии. Балкоев Умар Сельмурзиевич был отмечен благодарностью главнокомандующего фронтом за освобождение Киева, был награжден многими боевыми наградами, в том числе медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны второй степени.

Под Сталинградом закончился боевой путь командира артдивизиона, исполнявшего обязанности командира артиллерийского полка 203-й стрелковой дивизии, майора Ахмета Дудургова. Здесь А. Дудургов был тяжело ранен и на фронт больше не вернулся. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

В боях за г. Сталинград отличился сержант Яндиев Аббас Эдельгиреевич, командир отделения взвода стрелкового батальона, награжденный медалью «За отвагу». В его наградном листе отмечалось: «Сержант Яндиев на фронте Отечественной войны с 1941 г. участвовал в боях за Сталинград. В борьбе с немецкими захватчиками проявил себя стойким и умелым защитником нашей Родины. Был два раза ранен. В нашей части в боях с фашистами также показал себя смелым и решительным командиром...». В июле 1944 г. старший сержант Аббас Яндиев, имевший пять боевых ранений и две медали «За отвагу», награждается орденом Красной Звезды и продолжает храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчиками до победного конца.

В боях за Сталинград принимал участие разведчик, красноармеец Чахкиев Юрий Иосифович, награжденный медалью «За отвагу» («ворвался в траншею противника с противотанковой гранатой и уничтожил дзот и станковый пулемет с расчетом»).

Выявлено более сотни имен воинов ингушской национальности, защищавших Сталинград в составе всех родов войск Красной армии. Многие из них геройски погибли. Это офицеры и рядовые Идрис Албаков, Магомед Албогачиев, Султан Албогачиев, Бронк Арчаков, Мухтар Даурбеков, Султан Джантемиров, Ахмед Дзауров, Хасан Дзауров, Гази-Магомед Евлоев, Сараждин Евлоев, Яхья Котиев, Мажит Мальсагов, Магомед-Гирей Мерешков, Абдурахман Мержоев, Або Плиев, Дауд Хаштыров, Магомед Чилиев и многие другие.

Вечная память доблестным сынам России, спасшим человечество от фашизма.

П. Албагачиева, гл. научный сотрудник музея краеведения имени Т. Х. Мальсагова