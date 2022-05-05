Ахмед Татарханович Мальсагов

В 1937 году с отличием закончил Сталинградскую авиашколу и стал летчиком-бомбардировщиком. Война застала его в Ворошиловградской области в Украине. Командовал звеном бомбардировщиков 5-го бомбардировочного авиационного полка. Его знали как бесстрашного воина, способного командира. Однополчане прозвали его «горным орлом». Самолет Мальсагова появлялся там, где его меньше всего ожидали фашисты. За несколько дней он сделал 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин, более 100 фашистов, 10 вражеских танков. 7 января 1942 года он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Ахмед Мальсагов ежедневно поднимался в небо со смертельным грузом для врага и всегда возвращался на аэродром, выполнив боевое задание. Но 24 января 1942 года героическая жизнь майора Ахмеда Мальсагова оборвалась. Похоронен А. Т. Мальсагов в братской могиле, которая находится в селе Варваровка Кременского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области в Украине.

Сталин дважды отказывал в присвоении Ахмеду Мальсагову звания Героя Советского Союза. Но справедливость восторжествовала: 6 июля 1995 года Указом Президента России Мальсагов Ахмед Татарханович посмертно награжден Золотой Звездой Героя с присвоением ему высокого звания Героя Российской Федерации.

Рашид-Бек Чахович Ахриев

Родился в 1895 году в селе Фуртоуг ныне Джейрахского района Ингушетии. Отец — ингушский учёный-этнограф и просветитель Чах Ахриев, мать — Айша Базоркина. Учился в гимназии, затем в 1914 году окончил Тифлисское военное училище. Участник Первой мировой войны, был дважды ранен. В 1917 году окончил Гатчинскую лётную школу (первый выпуск).

В рядах Красной армии с 1923 года, летал в Средней Азии в 1924-1925 годах. 3 сентября 1924 года вместе с Петром Комаровым пилотировал рейс на «Юнкерс Ф-13» по первому авиамаршруту на территории Таджикистана «Бухара — Душанбе», в связи с чем 3 сентября является Днем авиации Республики Таджикистан. В 1925 году стал лётчиком Среднеазиатского отделения Российского общества «Добролёт». Награждён правительством СССР ценным подарком за энергичную и добросовестную работу. С 1927 года перевёлся в Харьков и до 1941 года служил в Харьковском авиационном звене Украинского управления Гражданского воздушного флота. Добровольно ушёл на фронт.

В 1941 году Рашид-Бек Ахриев был направлен в распоряжение Северо-Западной особой авиагруппы. На его счету десятки боевых вылетов в тыл врага. Служил в составе летного отряда особого назначения под командованием генерал-майора Чанкатадзе. Отряд выполнял полёты по маршруту «Ленинград — Москва», доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. 20 января 1942 года звено из трех самолётов (Ахриев был ведущим) попало под огонь немецких зенитных орудий. Два самолёта были сбиты и упали на оккупированную территорию. После освобождения Ленинградской области, в 1944 году, самолеты были найдены, останки погибших летчиков, между которых были и останки Рашид-Бека Чаховича, с почестями захоронены.

Хаджи-Бекар Хамурзиевич Льянов

Родился в 1918 году в селении Джейрах. В 1925 году переехал в селение Редант Пригородного района Чечено-Ингушетии. В 1939 году поступил в Первое Орджоникидзевское пехотное училище, которое закончил в мае 1941 года в звании лейтенанта; назначен командиром взвода. Вместе со своим взводом ходил в глубокий тыл врага, помогал подпольщикам добраться до места назначения. В одном из боев был ранен, находился на лечении в госпитале в Казани. Осенью 1941 года в должности командира батальона Льянов участвовал в освобождении усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Тульской области. 5 июня 1942 года был вторично ранен в бою на территории Орловской области, находился на лечении в военном госпитале в Туле, после выздоровления направлен в 113-ю стрелковую дивизию 1290-го стрелкового полка 33-й армии.

Сафарбек Лорсаевич Плиев

Родился в 1919 году, в Красной армии с 1939 года, призван Назрановским РВК Чечено-Ингушской АССР. Капитан, командир батальона 282 Свердловского стрелкового полка 175 Уральской стрелковой дивизии. Член ВКП(б) с июня 1942 года. Награжден орденом Красной Звезды, приказ от 9 июля 1943 года. 18 декабря 1943 года был тяжело ранен.

14 марта 1944 года при форсировании реки Стоход в Волынской области умело организовал взаимодействие и, несмотря на сильный огонь со стороны противника, форсировал реку с незначительными потерями. Сам лично Плиев переправился с головной ротой. Противник предпринял три сильных контратаки с задачей — опрокинуть батальон в реку, но умелым руководством Плиева атаки были отражены с большими потерями для врага. Батальон Сафарбека Плиева перешел в наступление и, выбивая противника с занимаемых рубежей, дошел до города Ковель.

Перед Ковелем фашисты заняли подготовленный рубеж, имея траншеи. Батальону Плиева была поставлена задача прорвать оборону противника. Враг понес большие потери и отошел в город.

За время боев от реки Стоход и до города Ковель уничтожено три пушки, 12 минометов, 10 дзотов, столько же станковых пулеметов, 440 солдат.

Руслан Борисович Гудантов

Один из самых известных в Ингушетии защитников Ленинграда. Танкист, гвардии капитан Руслан Борисович Гудантов окончил в 1939 году Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе, на фронте с первых дней войны. В его «боевой характеристике», датированной 28 августа 1942 года, отмечалось: «Товарищ Гудантов в Отечественной войне участвует с самого ее начала. За период боев, находясь в отдельном разведбатальоне Первой танковой дивизии на должности командира взвода, показал себя смелым и инициативным командиром. В боевой обстановке хорошо ориентируется, умеет руководить боем. Задания командования дивизии и батальона по разведке всегда выполнял хорошо и своевременно. Так, например, 6 июля 1941 года, выполняя приказ начальника штаба КУО, произвел разведку боем деревни Воронино, занятой немецкими войсками. Под ураганным огнем противника товарищ Гудантов задание выполнил в срок. Материальную часть и личный состав роты всегда держал готовыми к выполнению любой поставленной задачи. На основании распоряжения ОК АБТУ Ленинградского фронта допущен к исполнению должности начальника штаба батальона».

24 июля 1943 года заместитель командира 549 отдельного танкового батальона 30-й гвардейской танковой бригады, гвардии капитан Руслан Гудантов геройски погиб в бою у деревни Арбузово Ленинградской области. Здесь же, на северной окраине деревни Арбузово, на берегу реки Невы, он и был захоронен в братской могиле вместе со своими боевыми товарищами, погибшими в том же бою.

Николай (Зяудин) Дмитриевич Гайтукиев

Ушел на фронт в начале 1942 года. Участвовал в Сталинградской битве. Из четырех батальонов мотострелкового полка после боев за Сталинград осталось 70 человек. В 1944 году Гайтукиеву пришлось пойти на хитрость, чтобы остаться на фронте вместе с товарищами.

«Меня вызвал командир и сказал, что меня увольняют, поскольку пришел приказ Сталина уволить всех представителей высланных народов, в том числе чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, и ему придется исполнить этот приказ. Несмотря на то, что вместе пришлось защищать Сталинград, вместе есть из одного котла, вместе ходить в разведку», — рассказал ветеран.

«Тогда я попросил дать мне возможность зайти к полковому писарю. Писаря я уговорил заполнить на меня новую боевую книжку и попросил оставить фамилию Гайтукиев, а вместо имени и отечества написать Николай Дмитриевич, а вместо национальности «ингуш» указать — «русский», — продолжил ветеран.

С этой книжкой он зашел к командиру и попросил поставить печать. Тот рассмеялся, поставил печать и расписался. Так что Гайтукиев демобилизовался из рядов вооруженных сил уже только после войны. Он признался, что не стал менять фамилию, так как думал о родных, которые его будут искать по фамилии. До сих пор солдат войны значится по документам как Гайтукиев Николай Дмитриевич, по национальности русский.

Рамазан Шаамиевич Точиев

Уроженец села Средние Ачалуки (в документах — Шамильевич) был призван в Красную армию в июне 1940 г. и с самого начала войны находился на фронте. Воевал на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах. Воюя на Ленинградском фронте с 1942 г., Рамазан Точиев отличился, защищая «свою безымянную высоту», и был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе отмечалось: «В боях с немецкими оккупантами за высоту Безымянную 12 августа 1943 г. проявил исключительные образцы отваги и самоотверженности: когда противник пошел в контратаку, он первый обнаружил врага и забросал его гранатами. Во время боя Точиев был ранен, но с поля боя не ушел до отражения атаки. В этом бою Точиев уничтожил двенадцать фашистов».

24 июля 1943 г. Рамазан Точиев был награжден медалью «За оборону Ленинграда», а в июле 1944 г. — второй медалью «За отвагу». При этом следует отметить, что когда награждали первой медалью «За отвагу», его представляли к ордену Красной Звезды, а второй — к ордену Славы третьей степени, но командование оба раза заменяло ордена на медали. Рамазан дважды проливал кровь за Родину на Ленинградском фронте и возвращался после лечения в строй.

3 августа 1944 г. командир отделения 5 стрелковой роты 741 стрелкового полка сержант Рамазан Точиев геройски погиб в бою под городом Нарвой.

Магомед Гебралиевич Муталиев

Родился в 1919 году. Стрелок 1-й стрелковой роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й Краснознаменной Таманской стрелковой дивизии, представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. На фронтах Отечественной войны с июля 1941 года.

В ночь на 3 ноября 1943 года форсировал Керченский пролив и, высадившись на восточном берегу Керченского полуострова, первым бросился в атаку на высоту 60,9 и в рукопашной схватке с врагом истребил пять фашистов. В бою за высоту 175,0 7 ноября 1943 года, когда командир отделения вышел из строя, заменил его и повел отделение в атаку. В этом бою истребил до 12 фашистов, разбил два ручных пулемета противника. В бою за высоту 92,7 5 декабря 1943 года первым поднялся в атаку, истребил до пяти фашистов. 6 декабря 1943 года в районе высоты 92,7 разрывом вражеского снаряда был тяжело ранен.

Магомед Халитович Базгиев

1913 года рождения. Старший лейтенант, заместитель командира 2-го дивизиона по политической части 910-го артиллерийского полка 338 стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, Западный фронт. Представлен к ордену Отечественной Войны второй степени. Во время сильного артиллерийского, минометного и пулеметного огня противника в районе деревни Карновка Базгиев, рискую жизнью, во многих местах устранил сам порывы телефонной линии и установил связь НП с подразделением, в результате чего был своевременно открыт артогонь по вражеским огневым точкам и живой силе.

Мухтар Магомедович Ханиев

1921 года рождения. Младший лейтенант госбезопасности, оперуполномоченный ОО НКВД 4-й армии, по обслуживанию 32 дивизиона бронепоездов. Представлен к награждению медалью «За отвагу». В Красной армии с 1939 года. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях против немецких захватчиков. Осенью 1941 года, являясь оперуполномоченным по обслуживанию одного из кавалерийских полков 27 кавалерийской дивизии, Мухтар Ханиев лично участвовал во всех боях в составе этого полка под Малуксой, Погостьем, Тихвином и др.

Участник штурма станции Погостье, откуда противник с большими для него потерями был выбит. В боях за Тихвин Ханиев ввиду больших потерь командного состава принимал на себя руководство боем и водил эскадроны в атаку. В этих боях он был ранен. Являясь оперуполномоченным по обслуживанию курсов младших лейтенантов и младших политруков 4-й армии, Мухтар Ханиев участвовал во всех операциях этих курсов под Киришами в 1942 году.

Обслуживая отдельный дивизион бронепоездов, Ханиев участвовал в большинстве огневых налетов бронепоездов. Имея достаточный боевой опыт и воинские знания, он оказывал большую помощь командирам в боевой работе, показывая образцы мужества и бесстрашия. Энергичный и волевой чекист, провел большую работу по выкорчевыванию враждебных элементов в частях, которые обслуживал. Разоблачил целых ряд враждебных элементов, подрывающих боевую мощь советской армии.

Джабраил Саипович Арчаков

Весь период блокады сражался на Ленинградском фронте, разведчик, уроженец села Кантышево Назрановского района Ингушетии. За мужество и героизм, проявленные в боях в январе 1944 г., во время наступательной Ленинградско-Новгородской операции, старший сержант 1229 гаубичного артиллерийского полка 58 гаубичной артиллерийской бригады 18 артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования Джабраил Арчаков был награжден медалью «За отвагу». В приказе о награждении отмечалось: «Будучи в боевых порядках пехоты, пренебрегая опасностью во время сильного ружейно-минометного огня противника, лично разведал две минометных батареи противника и корректировал огонь на подавление этих минометных батарей. Кроме того, неоднократно и своевременно доставлял боевые донесения о действиях противника и положении нашей пехоты».

После победы над фашисткой Германией старший сержант Арчаков участвовал в разгроме войск Квантунской армии на Дальнем Востоке, демобилизовался в 1946 году. Но, как и тысячи своих земляков-фронтовиков, он вернулся не на родину — Кавказ, а был вынужден отправиться на спецпоселение в холодные степи Северного Казахстана... Он выжил, а его родной брат — Харун Арчаков пропал без вести в 1941 году.

Абдула Дудиевич Цароев

Родился в 1919 году в г. Назрани. Со второго курса Московского театрального института был направлен в Калинковичское военное училище, окончив которое в 1941 году в звании лейтенанта Красной армии отправился под Брест, в 37-ю Краснознаменную мотострелковую дивизию.

22 июня 1941 года, командуя ротой, Абдула Цароев прикрывает отступление основных сил дивизии, а после — продолжает воевать начальником разведки партизанского отряда особого назначения под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. В 1944 году Цароев был тяжело ранен и на самолете отправлен в тыловой госпиталь. В том же году, 23 февраля, ингушский народ подвергся жестокому выселению в Казахстан и Киргизию, куда после выхода из госпиталя был направлен и Абдула Цароев. С этого времени и до своего ухода в отставку в 1954 году бывший разведчик партизанского отряда работает в Министерстве Госбезопасности Киргизской ССР.

Абдула Дудиевич Цароев за проявленное мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «Партизан ВОВ», «За оборону Москвы» и другими наградами, в том числе — орденом «За заслуги» (посмертно) в 2002 году.

Мурат Ахметович Оздоев

Родился в 1922 году. По призыву ЦК ВЛКСМ в 1941 году ушёл на фронт. Участвовал в боевых операциях на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. Был командиром звена 431-го истребительного авиационного Краснознамённого полка 315-й истребительной авиационной Рижской дивизии. За этот период он выполнил 248 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 8 самолётов противника. Провёл в небе 157 часов 53 минуты. Из них 54 часа 33 минуты — в воздушных схватках.

25 января 1944 года над озером Смертным возле железнодорожной станции Маево, недалеко от города Новосокольники Псковской области, самолёт Оздоева Як-7Б с бортовым номером «24» был сбит огнём зенитной артиллерии противника. Машина, пробив толстый слой льда, ушла на дно озера. Лётчик успел выпрыгнуть с парашютом, но угодил в скопление горящих вагонов с живой силой и техникой противника. Попал в плен.

Родные считали его погибшим, поскольку от командования дивизии, в которой он служил, поступило извещение о том, что М. А. Оздоев, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб при выполнении боевого задания.

Менялись концентрационные лагеря: Восточная Пруссия, Судеты, Польша... Не раз бежал, но, к сожалению, неудачно. Освободили лётчика 8 мая 1945 года. После того, как советская армия освободила Польшу, Мурад Оздоев вернулся в свой полк и продолжал служить, по-прежнему командуя звеном. 25 января 1946 года был уволен в запас.

Младший лейтенант М. А. Оздоев награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени. Много лет спустя после окончания Великой Отечественной войны, уже в наши дни, удостоен звания Героя Российской Федерации. Умер в 1999 году.

Адиль-Гирей Заурбекович Мальсагов

Сын ученых Заурбека и Тамары Мальсаговых, будучи студентом университета, ушел на фронт добровольцем в первые дни войны. Тамара Мальсагова получила его последнее письмо и похоронку в один день.

«В письме Адиль-Гирей писал, что войска готовятся к битве за Курск. В похоронке командир полка сообщил, что 27 августа 1943 года в Курской области погиб командир танкового экипажа, старший сержант Адиль-Гирей Мальсагов. Там же сообщалось, что за мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками на Курской дуге, Адиль-Гирей Мальсагов представлен к высшей награде — знанию Героя Советского Союза (посмертно).

Якуб Яхьяевич Костоев

1918 года рождения. Младший лейтенант, командир сабельного взвода 81-го отдельного разведывательного дивизиона (ОРД). Участник Великой Отечественной войны с 5 мая 1942 года. Имеет ранения. Представлен к медали «За отвагу».

В боях младший лейтенант Костоев показал себя героическим, храбрым командиром взвода. 27 ноября 1942 года румыны обошли с фланга взвод Костоева и, имея явно превосходящие силы, пошли в атаку. Взвод младшего лейтенанта Костоева предпринял контратаку. Командир умело расставил свои огневые средства и решительно отбил атаку румын. Своим умением и храбростью вывел взвод из критического положения, не допустив дальнейшего продвижения румын. Его взвод в боях с 27 по 29 ноября за высоту 137,5 уничтожил до 200 солдат, лично сам Якуб Костоев уничтожил 25 румынских солдат.

Дауд Марселевич Киев

1918 года рождения. Старший сержант, в Красной армии с 1938 года. Представлен к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

13 декабря 1942 года старший сержант Киев, находясь со своим отделением в селе Заломовка, получал завтрак, в это время противник силою до батальона, с тремя бронемашинами и при поддержке самолета, внезапно атаковал Заломовку. Старший сержант Киев не растерялся и вместе со своим отделением вступил в бой с численно превосходящим противником, расстреливая фашистов в упор. Отделение Дауда Киева дралось самостоятельно до подхода подкрепления 6 стрелковой роты. В результате боя противник был отброшен с большими потерями. Отделение старшего сержанта Киева перешло в преследование противника. Было уничтожено до 20 человек фашистов и две огневые точки.

Константин Юсупович Угурчиев

1918 года рождения. Военный фельдшер 2-го дивизиона 346-го артиллерийского полка 81-й стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с 21 июля 1941 года.

В период наступательных операций противника 5-6 июля 1943 года в районе станции Малоархангельская Константин Угурчиев проявил себя отважным и мужественным воином. Под сильным артиллерийско-минометным огнем оказал медицинскую помощь 23 раненым бойцам и командирам и эвакуировал их с поля боя. В период наибольшего напряжения боя 5 июля 1943 г., когда 5-я батарея оказалась в окружении, оказал помощь и вывел с поля боя и из окружения трех раненых бойцов своего подразделения.

За доблесть и мужество представлен к награждению медалью «За отвагу».

Джамалдин Хадажкиевич Мальсагов

Летом-осенью 1941 года Красная армия вела ожесточенные бои с гитлеровцами и их союзниками на всех фронтах от Балтики до Черного моря. Большой урон противнику был нанесен в сражении под Смоленском (июль-сентябрь 1941 г.), при обороне Киева (июль-август), Одессы (август-октябрь), Севастополя (с ноября 1941 г.). Наступательный порыв гитлеровских войск постепенно ослабевал, но они продолжали свое движение в глубь страны.

В числе защитников Одессы был и рядовой Джамалдин Хадажкиевич Мальсагов, 1911 года рождения, уроженец села Альтиево. В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Ему приходилось воевать на разных фронтах Великой Отечественной войны. При обороне Одессы Мальсагов из своего пулемета уничтожил более сотни фашистских головорезов, гранатами подорвал бронетранспортер и три автомашины. За этот подвиг Джамалдин был награжден орденом Славы второй степени и медалью «За оборону Одессы». Его грудь украшали также медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие — всего 14 правительственных наград.

Измаил Дзаурбекович Гетагазов

1912 года рождения. Старший лейтенант, заместитель командира 1234 стрелкового полка 370 стрелковой дивизии. В РККА с 1938 года. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Ранен и умер от ранения 18 июля 1942 года. Призывался пседахским РВК ЧИАССР.

Измаил Гетагазов прибыл в полк 6 июня 1942 года на должность заместителя командира полка, но за отсутствием командира полка в течение всего времени исполнял его обязанности. За короткий срок сумел хорошо сколотить полк и подготовил его к операции, до начала которой тщательно изучил местность. 17 июля 1942 года полк вступил в бой под командованием старшего лейтенанта Гетагазова.

После занятия исходного положения также проверил боевые порядки подразделений. Все время боя он неотрывно находился на наблюдательном пункте и лично управлял боем. Благодаря правильно организованному взаимодействию подразделений, наша часть продвинулась вперед, нанеся большие потери немцам. Он хорошо организовал наблюдение за действием артиллерии, применяя стальные щитки для защиты наблюдателей. Разрывом вражеского снаряда Гетагазов был тяжело ранен, находясь на боевом посту, и в тот же день, 18 июля 1942 года, умер от ранения.

За проявленную отвагу и мужество в бою с немецко-фашистскими оккупантами, за хорошую подготовку полка к операции командование 1234 стрелкового полка представило Измаила Дзаурбековича Гетагазова к правительственной награде — ордену Красного Знамени.

Елизавета Анатольевна Манкиева

Вдова легендарного ингушского снайпера Аюпа Ковдиевича Манкиева, истребившего в годы войны 113 гитлеровцев в составе взвода 66-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й ударной армии.

Елизавета Анатольевна Манкиева родилась в 1922 году в Ярославской области, в поселке Красный Профинтерн. В детстве среди сверстниц она отличалась послушанием родителям, уважительным отношением к старшим и трудолюбием. По семейным обстоятельствам Елизавета не смогла продолжить учебу и ограничилась окончанием семи классов. Война её застала в военном госпитале № 3354 Ленинградского фронта, где она работала медсестрой. Там же Елизавета познакомилась с будущим супругом, старшим сержантом Аюпом Манкиевым, находившимся на лечении после тяжелейших ранений в ходе боёв на Ленинградском фронте.

Она выхаживала тяжелораненого бойца из селения Долаково, оказывала ему всю необходимую медпомощь, проявляя заботу и милосердие. Так завязалась дружба между ингушом и простой русской девушкой Лизой. В 1943 году после выписки из госпиталя она помогла Аюпу добраться до пункта назначения. В том же году старший сержант, снайпер, помощник командира взвода 66-го гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии 1-й ударной армии, награжденный медалью «За отвагу» и представленный к ордену Красной Звезды, сделал ей предложение выйти замуж, от которого она не смогла отказаться. Вместе Елизавета Анатольевна и Аюп Ковдиевич прожили 36 лет в селе Долаково. Аюп Манкиев умер в 1979 году, а Елизавета Анатольевна Манкиева скончалась 19 января 2015 года, в 93-летнем возрасте.

Аббас Эдельгиреевич Яндиев

1922 года рождения. Сержант, командир отделения взвода ПТР 1-го стрелкового батальона 1278 СП 1-й ударной армии. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Ранен 12 октября и 17 декабря 1942 г.

Сержант Яндиев на фронте с 1941 года, участвовал в боях за Сталинград. В борьбе с немецкими захватчиками проявил себя стойким и умелым защитником нашей Родины. Был два раза ранен. В боях с фашистами показал себя смелым и решительным командиром, требовательным к себе и подчиненным. На тактических учениях его отделение продемонстрировало хорошую боевую выучку и способность в любую минуту выполнить поставленную боевую задачу.

Братья Манкиевы — Аюп и Абукар

Воюя на северном рубеже, прикрывавшем подступы к Ленинграду, отличились уроженцы села Долаково Назрановского района, двоюродные братья — снайперы Аюп и Абукар Манкиевы. На страницах газеты «Северный фронт» в 1942 году была напечатана статья: «Братья Манкиевы продолжают счет», в которой отмечалось: «Аюп и Абукар Манкиевы — ингуши, они приехали на фронт в северные леса из цветущего Кавказа. И здесь, на нашем участке фронта, мужественно и храбро защищают свою Родину. Сначала Аюп был рядовым стрелком, а Абукар — пулеметчиком. Оба отличные стрелки, они научились снайперскому делу и показали всем бойцам, как надо истреблять немецких захватчиков. Абукар Манкиев за три дня засады истребил четырнадцать немцев, Аюп убил в одном бою около тридцати немцев. Сейчас счет братьев Манкиевых составляет более двухсот истребленных гитлеровцев».

Помощник командира взвода 66 гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии сержант Аюп Манкиев был награжден 23 марта 1942 г. медалью «За отвагу», а в феврале 1943 г. — орденом Красной Звезды. Между тем скупые строчки из его наградного листа свидетельствуют, что герой-снайпер был достоин гораздо большей награды: «С февраля месяца сего года по 15 сентября 1942 г. товарищ Манкиев имел на своем счету 113 истребленных им гитлеровцев. В первом сражении, где он действовал со снайперской винтовкой, истребил 35 фашистов».

Старший сержант того же полка Абукар Манкиев за период 1941-1943 гг. трижды был ранен, а в июле 1943 г. представлен к ордену Красной Звезды: «Дисциплинированный, мужественный и отважный снайпер. Участник боев на протяжении всей Великой Отечественной войны. Овладев искусством снайпера, беспощадно уничтожает немецких солдат и офицеров. На его счету имеется 75 уничтоженных немцев». 15 февраля 1944 года Абукар Манкиев геройски погиб в бою и был захоронен на территории Ленинградской области.

Умар Чадиевич Хаштыров

1918 года рождения. Старший лейтенант, командир роты танков Т-34 3-го танкового батальона 19-ой гвардейской танковой бригады. Представлен к награждению орденом Красной Звезды. В Красной армии с 1938 г. Ранее награжден медалью «За отвагу».

В боях за социалистическую Родину на Воронежском фронте 20-21 августа 1943 года Хаштыров показал себя мужественным, храбро дрался с немецкими оккупантами.

20 августа 1943 г. Умар Хаштыров уничтожил немецкий танк между совхозами Осетняк и Ильичевка, на западной окраине совхоза Осетняк разбил противотанковую пушку, которая мешала нашим танкам, 1,5 км западнее совхоза уничтожил еще одну пушку с расчетом. 20 августа 1943 г. по указанию гвардии полковника Стебловцева организовал оборону западной окраины совхоза Ильичевка, собрав три танка Т-34, три танка Т-70 и взвод автоматчиков. Получив непосредственное указание от комбрига, 21 августа 1943 года переехал к 1-му батальону на западную окраину совхоза Осетняк, где его танк и был сожжен прямым попаданием. Рота старшего лейтенанта Хаштырова хорошо выполнила задачу.

Юнус Улбиевич Добриев

Услышал о вероломном нападении на Советский Союз, когда находился на работе. Ему тогда было 28 лет. 5 июля он прошел комиссию и был зачислен в ракетное училище в городе Орджоникидзе. Фашистские войска быстро продвигались на восток, и его срочно забрали на фронт. В конце октября 1941 года в г. Кропоткине формировалась 15-я пехотная бригада, он стал рядовым 3-го батальона. В середине января 1942 года их батальоны пошли в бой. Этот первый бой Добриев запомнил на всю жизнь: он потерял многих товарищей и был ранен в левую руку. В госпитале он пробыл до апреля 1942 года, затем вновь вернулся на фронт.

Его направили в 10-ю армию 2-го Белорусского фронта — зенитно-артиллерийский полк наводчиком. Это было под Смоленском, где шли особенно жестокие бои. Их бронепоезд не давал возможности немцам высадить воздушный десант, обеспечить немцев боеприпасами и продуктами питания. Во время боя его орудия сбили два фашистских самолета, за что он был награжден медалью «За боевые заслуги» и нагрудным знаком «Отличник ПВО». Еще два самолета сбил во время ночного налета, за что получил от командования благодарность. Жестокие бои шли в Калуге, Витебске и под Вислой. Их бронепоезд размещался всегда в основных наступательных направлениях, где продвигалась техника и живая сила на запад. Так их 145 отдельный зенитный бронепоезд дошел до Варшавы.

В мае 1945 года командир части получил секретное задание — сопровождать до Берлина поезд с правительственной делегацией во главе с Жуковым на подписание акта о капитуляции Германии. Юнус Добриев удостоился чести в числе других сопровождать этот поезд, что говорит о достойном жизненном пути этого скромного бойца и человека.

Ильяс Сатоевич Дидигов

Когда началась война, служил в армии в Выборге. Отсюда в августе 1941 года он и ушел воевать. Их 245-й стрелковый полк попал в плотное кольцо немецкой армии. По 7-8 человек бойцы пробирались через болота к своим, то и дело вступая в бой с немецкими оккупантами. Лишь через несколько суток маленькая группа Ильяса Дидигова наткнулась на советскую полевую разведку, которая сопроводила их до окраины Ленинграда. 20 августа 245-й полк по частям все-таки вырвался из окружения, хотя и не досчитался половины своего состава. В Ленинграде полк доукомплектовали и сразу бросили в бой.

Это был самый трудный отрезок войны, когда германская армия имела превосходство в технике, силе, натиске. Заместитель командира взвода Дидигов постоянно находился на передовой. Атаки немцев чередовались с контратаками советских солдат, и сдерживать рвущихся к Ленинграду немцев становилось все труднее и труднее. В одной из контратак, когда 245-й полк пытался выбить немцев с высотной позиции, Дидигов был тяжело ранен в ногу и остался лежать на поле боя. Вероятно, немцы посчитали его убитым, и только поэтому он избежал плена. Очнувшись, он стал пробираться в сторону Ленинграда, рискуя напороться на немцев. Трое суток Ильяс ползком добирался до своих, рана воспалилась, силы иссякли, и он потерял сознание...

Придя в себя, он обнаружил, что лежит в госпитале. С тревогой стал прислушиваться к разговору окружающих, пытаясь понять, на каком языке говорят раненые и медперсонал. Оказалось, что спасли Дидигова товарищи-однополчане, когда нашли его в лесу без сознания и еле живого. В ленинградском госпитале он пролежал шесть месяцев, но рана была слишком тяжелой, и о возвращении в строй не могло быть и речи. Ленинград уже семь месяцев был в блокаде, голод давал о себе знать, зима выдалась суровая, и участь раненых была незавидной.

Раненых перевезли в пригород Ленинграда, а затем отправили в госпиталь под Ярославлем, врачи настаивали на ампутации ноги, но Дидигов отказался. Пролежав еще пять месяцев в госпитале в Бийске на Алтае, он был демобилизован как инвалид войны. И. С. Дидигов имел много наград, среди которых есть и ордена Славы третьей степени, Отечественной войны первой степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Султан Мажитович Беков

1920 года рождения, уроженец села Верхние Ачалуки. В 1939 году поступил в Орджоникидзевское пехотное училище и закончил его лейтенантом перед началом Великой Отечественной войны. Султан Беков с первых дней войны уходит на фронт, вскоре его назначают командиром роты 962-го стрелкового полка, затем батальона в 296-й стрелковой дивизии. На фронте он храбро воевал, участвуя в самых жестоких схватках с противником. Но 26 августа 1941 года при выполнении боевой операции он получил ранение.

После излечения в госпитале Бекова направили слушателем курсов в Военную академию имени Фрунзе. В мае 1943 года капитан Беков воевал в составе 285-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии в должности заместителя командира полка по строевой части. За умелое руководство подчиненными и храбрость в боях с врагом он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 25 июля 1943 года Султан Беков вновь был тяжело ранен. После госпиталя, как инвалид, он уезжает домой, на Кавказ. Так и не оправившись от ранений, Султан Мажитович скончался в 1945 году.

Туган Хаджимохович Мальсагов

1912 года рождения, в 1941 году добровольцем ушел на войну. Окончил курсы при Ростовском военно-политическом училище и был направлен на Южный фронт. Был политруком роты 1151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии. Туган Мальсагов получил тяжелое ранение и оказался в военно-полевом госпитале, выписали его из госпиталя через семь месяцев и демобилизовали, как инвалида второй группы. Он создатель Назрановского музея боевой и трудовой славы. Музею присвоено его имя. В апреле 1993 года музею был придан статус государственного, и он стал Ингушским государственным музеем краеведения имени Тугана Мальсагова.

Туган Хаджимохович Мальсагов награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др.

Идрис Пшемахович Мальсагов

1919 года рождения, бывший секретарь обкома комсомола ЧИАССР, по окончании краткосрочных курсов командного состава в 1942 году в звании лейтенанта был направлен на Южный фронт, где командовал пехотным взводом. В 1943 году за проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды и ему было присвоено звание старшего лейтенанта. Вскоре, в июне 1943 г., в одном из жестоких боев Идрис Мальсагов был смертельно ранен.

Его младший брат — Ахмет Пшемахович Мальсагов, 1920 года рождения, бывший корреспондент республиканской газеты «Грозненский рабочий», ушел добровольцем на фронт. Его направили военкором газеты 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Постоянно бывая на передовых участках сражений, делал репортажи, описывая события войны, поддерживая патриотический дух советских солдат. Был награжден, после ранения вернулся в Грозный.

Ахмет Юсиевич Долтмурзиев

Красная армия вела наступательные бои, очищая советскую землю от гитлеровских оккупантов. 1-й стрелковый батальон 876-го полка 276-й Темрюкской дивизии, в составе которого в должности командира 2-й стрелковой роты сражался и капитан Ахмет Долтмурзиев, 1908 года рождения, вел упорные бои за освобождение Украины. Ахмет Юсиевич показал образцы мужества и умело командовал ротой, которая с незначительными потерями образцово выполнила боевые задания командования.

Он кавалер ордена Богдана Хмельницкого, кавалер ордена Александра Невского (вручен семье Долтмурзиева 9 мая 1993 г.); в 1944 году погиб в одном из боев в Украине, похоронен в городе Бердичев.

Магомед Келигов

Командир одной воинской части сообщил в газету «Грозненский рабочий»: «В нашем подразделении сражается с врагом ингуш Магомед Келигов — доблестный боец, верный сын Родины. Он из колхоза Кирова села Ангушт Пригородного района. Магомед Келигов — водитель танка. В одном из боев танк Келигова и его расчет вступили в неравный бой с пятью фашистскими танками. От прямого попадания вражеского снаряда советский танк загорелся. Командир и все члены экипажа были ранены. Тогда Келигов занял место командира у пушки и двумя первыми выстрелами подбил два фашистских танка. Фашисты пытались вылезти из пылающих машин. Келигов взялся за пулемет и расстреливал удирающих немцев. Танк Келигова горел, пламя уже лизало спину отважного воина, подбиралось к запасу снарядов. Но Келигов продолжал стрелять. Подоспевшие на помощь увидели три горящих фашистских танка и более 30 уничтоженных немцев.

Отважный воин был почти без сознания, у него были обожжены руки, голова, шея, но он отказался идти в госпиталь. За этот бой Келигов награжден орденом Красного Знамени. Так могут драться люди, жгучая ненависть которых к врагу, любовь к Родине удесятеряют их силы, придают им железную выдержку, помогают преодолевать непреодолимые препятствия.

Магомед Исаакович Чергизов

Житель села Верхние Ачалуки, с первых дней войны встал с оружием в руках на защиту своей Родины. В декабре 1941 года, находясь на фронте, он пропал без вести. Спустя десятилетия жители села, в котором Магомед Исаакович проживал до призыва в Красную армию осенью 1939 года, выступили с инициативой присвоить имя своего земляка одной из улиц его родного села.

Висан-Гирей Хусенович Маскуров

Родился в Верхних Ачалуках в 1920 году. Будущий выпускник Минского высшего артиллерийского училища встретил начало войны в действующей армии. На фронте он прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона, служил в контрразведке. Об отваге и несломленной воле Маскурова писал в своей книге «Сокрушение идолов» его друг, писатель Зияудин Абдулаев. Так же, как и Магомеду Чергизову, Висан-Гирею Маскурову не довелось вернуться в родное село. В ноябре 1950 года после тяжелой и продолжительной болезни он скончался в далеком Казахстане, куда были депортированы преступным сталинским режимом многие народы бывшего СССР.

Ширвани Устарханович Костоев

Отличился при освобождении города Кенигсберга, находился в Красной армии с 1941 года. По окончании военной школы пилотов в 1942 году Костоев проходил службу в авиаполках штурмовой авиации на должностях пилота, летчика, старшего летчика и командира звена. Служил в Саратове, потом в Чите, принимал участие в боях на Курской дуге, при штурме Кенигсберга и при взятии Берлина. Трижды был подбит фашистами, совершил более сотни боевых вылетов. Капитан авиации Ширвани Устарханович Костоев потопил в Балтийском море немецкий военный корабль. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

В послевоенный период Ширвани Костоев служил в Риге. 6 августа 1949 г. погиб в авиакатастрофе при испытании самолета. Спустя 50 лет Указом Президента России Ширвани Костоеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Подвиги ингушского летчика вошли в историю Ингушетии и Российского государства.

Умат-Гирей Артаганович Барханоев

Последний защитник Брестской крепости — ингуш. Рассказывает бывший эсэсовский офицер, сын крупного литовского помещика — Станкус Антанас. Военнопленный, отбыв 25 лет лагерей строгого режима, побоялся преследования соотечественников и остался жить в поселке Малая Сарань Карагандинской области.

- Дело было в середине июля 1941 года. Случилось так, что эсэсовская дивизия стояла недалеко от Брестской крепости в городе Перемышль на реке Буг, разделяющей город на две части — польскую и советскую. Одному полку этой дивизии, в которой служил Станкус Антанас, было предписано очистить Брестскую крепость от оставшихся солдат Красной армии, защищавших ее.

Но Брестская крепость все ещё сопротивлялась. Все реже и реже раздавались оттуда выстрелы, все меньше и меньше оставалось бойцов. И все-таки немецкая армия ещё несла потери от метких выстрелов из развалин. Израненные защитники Брестской крепости выходили в штыковые атаки с выкриками на непонятном гортанном языке. Многие из них были с типично кавказскими лицами. И хотя каждый из них был по несколько раз ранен, дрались они, как одержимые. Настало время, когда силы защитников Брестской крепости иссякли. Атаки прекратились. Стало очевидным, что с Брестской крепостью уже покончено, — рассказывал Станкус Антанас. — Мы шаг за шагом обследовали все казематы и подвалы крепости и везде находили только трупы и обугленные скелеты. Не слышно было ни звука. Полчища крыс шныряли под ногами, поедая трупы. Эсэсовская дивизия готовилась двинуться за наступающими в глубь СССР немецкими частями. Наш генерал выстроил дивизию на изрытом воронками плацу, — продолжал свой рассказ бывший эсэсовец. — Он поздравил всех с взятием Брестской крепости и стал вручать награды, в это самое время из подземных казематов крепости вышел высокий подтянутый офицер Красной армии. Он ослеп от ранения и шел с вытянутой левой рукой. Правая рука его лежала на кобуре пистолета, он был в рваной форме, но шел с гордо поднятой головой, двигаясь вдоль плаца. Дивизия стояла, застыв. Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу. Неожиданно для всех немецкий генерал вдруг четко отдал честь советскому офицеру, последнему защитнику Брестской крепости, за ним отдали честь и все офицеры немецкой дивизии. Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в висок. Он упал лицом к Германии. Вздох прошел по плацу. Мы стояли, пораженные увиденным, пораженные мужеством этого человека. Когда проверили документы — партийный и военный билеты, — узнали, что он уроженец ЧИАССР, старший лейтенант пограничных войск. Фамилию его я запомнил — Барханоев. Нам приказали похоронить его с подобающими воинскими почестями. Он был погребен под оружейный салют. Не знаю, кто он по вероисповеданию, но мы поставили на его могиле столбик«. История второй мировой войны не знает второго подобного случая, когда фашисты с воинскими почестями хоронили своих врагов.

Японц Асакиевич Абадиев

1906 года рождения. Майор, командир 126-го кавалерийского полка 28-й кавалерийской дивизии. Представлен к награждению орденом Красного Знамени. В Красной армии с 1924 года.

В бою 19 августа 1941 г., действуя в передовом отряде, первым атаковал противника в селе Сурско-Литовское, нанес поражения и уничтожил до 2-х рот противника. Полк под командованием майора Абадиева выбил противника из села. В дальнейшем подвергнувшись атаке танков, умело организовал отражение танковой атаки. В боях с 20 по 23 августа 1941 г. прикрывал выход дивизии из боя и проявил себя мужественным и храбрым командиром.

Исраил Ибрагимович Ужахов

1919 года рождения. Старший сержант, командир стрелкового отделения. Представлен к награждению орденом Красной Звезды. В Красной армии с 1939 года.

Исраил Ужахов личным примером воодушевлял бойцов, сам отважно дрался с немецкими оккупантами. 21 августа 1942 года в боях за лес, что южнее села Алешинка, в период наступления Ужахов, несмотря на сильный обстрел противником наступающих подразделений огнем минометов, пулеметов и автоматов, когда 2-я рота залегла, первым поднялся и ринулся вперед на врага с лозунгом «За Родину, вперед на врага». Бойцы поднялись и пошли в наступление за своим храбрым командиром отделения, уничтожая гитлеровцев. В бою Ужахов был ранен, но не покинул поле боя, пока его не увели товарищи в медпункт. В этом бою он уничтожил 15 гитлеровцев.

Саадул Баадулович Арсамаков

1918 года рождения. Старшина минометной роты, представлен к награждению орденом Красной Звезды. В Красной армии с 1940 г. В боях участвует с августа 1942 г.

За время боев с 13 января по 1 февраля 1943 г., когда все части не имели продуктов и боеприпасов, Арсамаков бесперебойно снабжал роту всем необходимым. 21 января 1943 года боеприпасы в роте кончились, Арсамаков оббегал все овраги и лощины, нашел 500 мин, и рота выполнила боевую задачу, уничтожила миномет и станковый пулемет противника, подавила 2 станковых пулемета и орудие, уничтожила 100 солдат и офицеров противника.

Многие воины — уроженцы Ингушетии погибли в жестокой схватке с врагом и покоятся в ленинградской земле. Среди них уроженец села Насыр-Корт Назрановского района Ингушетии младший сержант 191 стрелковой дивизии Хасан Магомедович Чахкиев, погибший на ленинградском рубеже в 1941 г. Он захоронен в деревне Александровская Горка Кенгисепского района Ленинградской области. Его односельчанин, рядовой Хусейн Гейрбекович Могушков, служивший в 53-й особой бригаде, погиб в бою 6 октября 1943 г. Его прах покоится среди тысяч других погибших советских солдат в братской могиле в г. Кириши Ленинградской области, а имя занесено в Книгу памяти Республики Коми, откуда он был призван на фронт.

В 1942 году геройски погиб в бою и был захоронен у деревни Малая Ивановщина Ленинградской области заместитель командира 1234 стрелкового полка 370 стрелковой дивизии, кавалер ордена Красного Знамени (1942 г.) старший лейтенант Измаил Гетагазов. Другой ингуш — младший сержант Тейсум Исаевич Нальгиев числится в Книге памяти Ленинградской области. Он погиб в бою 22 января 1944 г. и захоронен на территории Гатчинского района.

Среди захороненных в братской могиле в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области значится имя уроженца с. Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии рядового Хусейна Пезиевича Полонкоева, погибшего в бою 27 марта 1943 г. В сентябре 1943 г. на Ленинградском фронте погиб уроженец с. Кантышево Назрановского района Ингушетии, командир взвода управления 770 артиллерийского полка 245 стрелковой дивизии, младший лейтенант Абдурахман Асултанович Азоев. Его имя также значится в Книге памяти Республики Коми. Место захоронения воина — деревня Киево Старорусского района Ленинградской области, а его брат Магомед Азоев пропал без вести в мае 1943 г.

В боях за Нарвский плацдарм отличился старшина роты стрелкового батальона 191 стрелкового полка 201 Гатчинской стрелковой дивизии Сергей Мартазанов, который был представлен к ордену Славы третьей степени (решением вышестоящего командования награжден медалью «За боевые заслуги»).

В битве за Ленинград геройски погиб в бою 3 апреля 1943 г. еще один снайпер Муса Мальсагов, служивший в 370 стрелковой дивизии. Согласно архивным данным, захоронен около д. Медникова Старорусского района Ленинградской области.

Среди воинов — уроженцев Ингушетии, защищавших Ленинград, числятся погибшими и пропавшими без вести капитан Султанбек Базиев, младший лейтенант Исропил Галаев, рядовые Абдурахман Беков, Алаудин Героев, Джарап Горчханов, Магомед Дудургов, Султан Мамиргов и многие другие.