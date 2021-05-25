Сражения шли на всех фронтах, всеми видами вооруженных сил, в том числе авиацией. Великая Отечественная война показала невиданное в истории противоборство авиационных сил воюющих государств. Истребительная авиация, бомбардировщики, самолеты-разведчики проявляли чудеса героизма. Ожесточённые воздушные бои велись непрерывно. В них лётчики-истребители добивались воздушных побед, чего не было ранее в истории войн и не повторилось после второй мировой войны. Истинное количество побед летчиков установить невозможно, поэтому чаще всего называется число побед, которое было засчитано на счёт летчика его командованием.

В боевой авиации Великой Отечественной сражались летчики-ингуши: Рашид-Бек Ахриев, Ахмет Мальсагов, Мурат Оздоев, Ширвани Костоев, Султан Костоев, Хаматхан Албогачиев, Хасолт Арчаков, Артаган (Мадак) Льянов, Хаваж-Багаудин Мальсагов, Ахмет Маматиев, Ахмет Шаухалов, Мовлит Эсмурзиев и другие. Подвиги летчиков Ахмета Мальсагова, Мурата Оздоева, Ширвани Костоева были признаны годы спустя, им было присвоено звание Героя России. О наградах они и не думали вовсе, исполняя свой долг перед страной.

Рашид-Бек Ахриев — один из старейших летчиков, принимавших участие в Первой мировой войне, с 1940 года принимал участие в подготовке молодых летчиков в лагере под Бердянском (село Осипенко) у Азовского моря. С первых же дней принял участие в Великой Отечественной войне в составе Московской эскадрильи особого назначения. Погиб 20 января 1942 года.

Кадровый офицер Ахмет Мальсагов в начале войны находился на Украине, командовал звеном бомбардировщиков 5-го бомбардировочного авиационного полка. Его самолёт появлялся неожиданно в самых жестоких сражениях. Герой РФ. Жизнь героя оборвалась в январе 1942 года.

Ширвани Устарханович Костоев — командир звена 64-го штурмового авиационного полка, старший лейтенант совершал сотни боевых вылетов, штурмуя вражеские войска, был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй. Герой РФ. Имел многочисленные боевые награды, в том числе ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Погиб в августе 1949 года при катастрофе самолета.

Мурат Ахметович Оздоев, уроженец Назрани, окончил Армавирскую авиашколу. Герой РФ. Воевал в составе 431-го авиационного полка 315-й Рижской авиационной дивизии, был командиром. Принимал участие в боевых операциях на Брянском и II-ом Прибалтийском фронтах, участвовал в штурмах аэродромов противника. Был награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и медалями.

Хасултан Керимович Арчаков, уроженец селения Кантышево, после учебы в Военно-морском авиационном училище имени Сталина оказался в первых рядах защитников Родины. Он обладал высокой техникой пилотирования. Был награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и др.

Хаматхан Мурцалович Албогачиев, уроженец с. Гамурзиево, добровольцем ушел на фронт, окончил Астраханское авиационное училище и был направлен в 25-й Краснознаменный истребительный авиаполк в городе Пушкин Ленинградской области. Их авиационный полк участвовал во многих сражениях, в том числе взятии Кенигсберга, в боях за освобождение Восточной Пруссии и других.

Султан Алхастович Костоев, уроженец с. Галашки, службу в Красной армии начал в 1939 году. Командир 167-го истребительного авиаполка Харьковского военного округа, с первых дней войны находился на фронте, воевал в системе ПВО Закавказского фронта, участвовал в освобождении Орла, Харькова, Киева. Султан Костоев был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Александра Невского и другими боевыми наградами.

Артах (Мадак) Асланбекович Льянов, уроженец селения Длинная Долина, в 1931 году окончил военную авиашколу, в 1932 году Артах был назначен помощником командира авиабазы в городе Энгельсе. В 1939 году Артах Льянов принял участие в финской войне. В годы Великой Отечественной войны в звании капитана командовал эскадрильей. Его самолет друзья называли льяновской чайкой. Он мужественно сражался в небе и героически погиб, направив свою боевую машину на скопление вражеской техники.

Хаваж-Багаудин Абукарович Мальсагов, уроженец с. Базоркино, в 1940 году поступил в Военно-авиационное училище. В годы Великой Отечественной служил в 996-м авиационном полку. Летал на разведку в глубокий тыл, принимал участие в грандиозной битве на Курско-Орловской дуге, в Орловской области, где погиб в одном из воздушных боев с противником. Погибая, он направил самолет в скопление немецкой техники 7 августа 1943 года.

Мовлит Асламбекович Эсмурзиев был призван в ряды Красной армии Могилевским ГВК Белорусской ССР в 1939 году. Стрелок-бомбардир 208-го ближнего бомбардировочного авиаполка Мовлид Эсмурзиев принимал участие в боевых действиях на самолете СУ-2. В его боевой биографии говорится о мужестве летчика. М. Эсмурзиев был представлен к ордену Красного Знамени. Погиб в воздушном бою над Малгобеком 17 сентября 1942 года.

Асхаб Лорсаевич Точиев, уроженец с. Средние Ачалуки, 1919 г. р., в 1939 году ушел служить в ряды Красной армии. Участвовал в финской войне. С первых дней Великой Отечественной проходил службу в составе Центрального фронта, в 365-м авиационном полку в городе Смоленске. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. Закончил войну в Берлине. В 1957 году вернулся в своё родное селение. Умер в 1978 году.

Али Заурбекович Евлоев, уроженец селения Ангушт, был призван в 1939 году в ряды Вооруженных сил СССР. Ему, выпускнику Ингушского педагогического техникума и Орджоникидзевского летного училища, было всего 18 лет, когда он уходил в армию. Служил в авиационных частях, но после ранения ему пришлось сменить род войск. Войну продолжил в качестве командира зенитной батареи. Погиб в боях под белорусским Гомелем.

Ахмет Джончиевич Шаухалов, уроженец с. Долаково, был призван в 1940 году в армию и направлен в Армавирскую военную авиационную школу пилотов. Начало Великой Отечественной войны застало его в Москве, на службе. Мужественно сражался он в небе над Москвой, имел многочисленные награды. Судьба его осталась безвестной. Связь с семьей прервалась в 1944 году, когда весь народ был депортирован.

Большую работу по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны проводит Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Поиск имён ингушей — военных летчиков Великой Отечественной войны продолжается.