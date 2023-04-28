Среди участников партизанского движения были и наши соотечественники, которые своим мужеством, силой воли и духом показывали чудеса храбрости и достоинства. К сожалению, не все имена удалось восстановить, но работа в этом плане ведётся постоянно. Ни одно имя не должно остаться в забвении.

В рамках этой публикации невозможно назвать всех ингушей — участников партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Но назовём имена некоторых из них.

Аушев Магомед Евмурзиевич, 1900 г. р., уроженец селения Базоркино. Окончил Владикавказское реальное училище, Московский педагогический университет. Работал Магомед учителем в селе Базоркино, директором Базоркинского консервного завода, секретарём Ачалукского райкома партии, директором Чечено-Ингушского государственного издательства, председателем Чечено-Ингушского республиканского комитета по радиофикации и радиовещанию при Совнаркоме Чечено-Ингушской АССР. В годы войны вместе с представителями интеллигенции принимал участие в широком партизанском движении в республике. Участник сражения у Эльхотовских ворот и на подступах к Владикавказу. Умер в депортации в 1945 году.

Газдиев Ахмед Магиевич, 1911 г. р., уроженец г. Владикавказа, после окончания Ингушского педагогического техникума работал завучем в школе в селении Шолхи (1930), позже преподавал в Ингушском педтехникуме, учился в аспирантуре Северо-Кавказского научно-исследовательского института в городе Пятигорске, был заведующим сектором истории Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Вступил в ряды ВКП(б) в 1940 году. Состоял в активе подпольного комитета партизанского движения, действующего на территории Ингушетии. Пережил депортацию, перенес тюремное заключение и, вернувшись в родные места, долгие годы работал на высоких должностях, был общественно-политическим лидером.

Газиков Умар Мурцалович, 1920 г. р., уроженец селения Редант. Работал учителем. В 1940 году был призван на срочную воинскую службу. Он оказался среди защитников Брестской крепости. Вместе с бойцами ему удалось вырваться из окружения и уйти в лес. Вместе с ним были Осман Сатуев, Шамиль Чадаев и Ханжири Цаболов. Все они вошли в состав партизанского отряда. Мужественно сражались. Умар Мурцалович был награжден медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени», «Партизан Польской Народной Республики», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Последние годы он жил в городе Малгобеке. Умер в 1979 году.

Гантемиров Кази-мулла Банухоевич, 1889 г. р., уроженец селения Базоркино Пригородного района, был человеком удивительного мужества и незаурядного ума. Был в составе партизанского отряда и одним из организаторов этого движения. Награждён в марте 1943 года медалью «За отвагу».

Долгиев Магомет Темирсултанович, 1905 г. р., уроженец с. Долаково. Окончил Ингушский педагогический техникум. Работал в редакции газеты «Сердало», начальником Ачалукского районного управления милиции, в органах МВД. В годы войны был командиром партизанского отряда Ачхой-Мартановского района. Принимал участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника. В Казахстане с 1946 года был начальником ОВД Кокчетавской области. После возвращения на родину работал главой администрации селения Долаково. Умер в 1978 году.

Котиев Хамид Биботович, 1904 г. р., уроженец селения Мужичи. Кадровый военный. В 1941-м — военный комиссар Георгиевского объединенного райвоенкомата Северо-Кавказского военного округа. В 1942 году — командир отдельного эскадрона, с июня 1943-го — помощник начальника оперативного отдела в Южном штабе партизанского движения «Север». В 1943-м награжден медалью «За отвагу». Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, чехословацким Военным крестом и медалями. Был демобилизован из армии в 1946 году. Умер в 1972 году.

Медаров Магомед Хасултанович, 1924 г. р., уроженец селения Сурхахи, в 1941 году был призван в ряды РККА. Ему было в то время 17 лет. Он стал участником первых сражений Великой Отечественной войны, был защитником Москвы. В начале 1942 года был назначен командиром одного из партизанских отрядов в Белоруссии. Награжден медалью «За отвагу». Был в депортации. Вернулся на родину.

Орцханов Хизир Идигович, 1896 г. р, уроженец селения Верхний Даттых, кадровый офицер, имел большой опыт борьбы в партизанских отрядах. По заданию партии Орцханов приступил к формированию на территории Пригородного района партизанского отряда. Хизира Орцханова хорошо знали в Чечне, Кабарде и Осетии. «Человек-кремень», — говорили о нем. Как часто это бывало, был арестован, прошёл через сталинский лагерный режим. Умер Хизир Идигович Орцханов в 1980 году.

Тумгоев Джабраил Абзоевич, 1917 г. р., уроженец селения Насыр-Корт. Окончил Ингушский педагогический техникум, работал учителем. В 1939 году был призван на срочную службу. Воевал на территории Белоруссии в составе 258-го партизанского отряда. Участвовал в боях за Кенигсберг. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.

Хамхоев Хусен Мусиевич, 1916 г. р., уроженец селения Мужичи. Окончил аграрный техникум в селении Гамурзиево, рабфак, учительские курсы во Владикавказе, работал учителем в селе Ахки-Юрт. На действительную военную службу был призван в феврале 1940 года. Воевал в партизанском отряде № 8, действовавшем в Витебской области. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной войны», медалью Жукова и др. Демобилизовался в 1946 году. Ушел из жизни в 2007 году.

Цароев Абдула Дудиевич, 1919 г. р., уроженец города Назрани. Учился в Московском театральном институте, откуда призвали в армию. Недалеко от Бреста получил свое первое боевое крещение. Был командиром партизанского отряда. В отряде Медведева, с которым слился его отряд, назначен начальником разведки. Подвиги Цароева отмечены орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», медалью «Партизану Отечественной войны I степени» и другими наградами. Его имя присвоено Горскому кадетскому корпусу. Умер в 1985 году.

Цуров Хасан Андаркоевич, 1917 г. р., уроженец селения Эзми. Курсант 1661-го кавалерийского полка в городе Орджоникидзе. Через два года его призвали на службу в пограничный отряд легендарного Бреста. В первые дни войны был тяжело ранен, попал к партизанам. Воевал в составе отдельного партизанского полка имени 24-й годовщины РККА. Потом во 2-ой партизанской дивизии, созданной штабом 1-го гвардейского кавалерийского корпуса П. Белова. Награды — ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали за победу над Германией и Японией. Ушёл из жизни в 1995 году.

Чабиев Эглау Табиевич, 1892 г. р. Получил образование в Санкт-Петербурге и работал в канцелярии Министерства путей сообщения, начальником транспортной милиции на Кавказе, комиссаром Владикавказской железной дороги ВЧК, начальником охраны общественного порядка и спокойствия Северокавказской железной дороги. В Горской ССР Эглау Табиевич был председателем Народного совета в Ингушетии.

В годы Великой Отечественной войны, как известно, были созданы партизанские отряды на случай оккупации территории республики. Один из отрядов возглавил Х. Орцханов. Эглау Чабиев был начальником штаба в отряде Х. Орцханова. Умер Эглау Табиевич Чабиев в 1962 году.

Тоуси Бунухоевич Шадиев, Товси-мулла был человеком широко известным в Чечено-Ингушетии. Больше года конный партизанский отряд Тоуси Шадиева нес военную службу. Они совершали вылазки в глубокий тыл противника, добывая ценную информацию и нанося ощутимый урон врагу. Все партизаны из отряда Тоуси Шадиева были представлены к высоким правительственным наградам.