Город Ленинград по праву занимает почетное место в славном ряду городов-героев, вписавших замечательные страницы в летопись Великой Отечественной войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни голод и лишения не сломили железной воли и патриотического духа защитников Ленинграда. Блокада города была одной из самых длительных в современной истории. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В результате блокады в общей сложности убиты и погибли от голода 630 тысяч жителей города. При этом существуют и другие данные, благодаря которым известно, что реальное количество погибших составляет 1,5 миллиона жителей. 3% жителей города умерли от бомбежек, а 97% всех смертей произошло от голода.

Эвакуация осуществлялась по «дороге жизни», через Ладожское озеро. Всего свои дома покинули полтора миллиона ленинградцев — половина всех жителей города. При этом из них 400 тысяч составляли дети. Стоит отметить, что только 175 тысяч детей вернулись в город после окончания войны. Радиовещание не прерывалось во время блокады. При этом для того, чтоб обозначить бомбёжки, транслировалась запись метронома. Быстрый ритм значил то, что стоит прятаться. Этот звук назвали «сердцебиением блокадного Ленинграда».

900 дней и ночей продолжалась битва за Ленинград. Кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде.

Сегодня этот день отмечается как день воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Современное название памятной даты было установлено законом, подписанным Президентом Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года.

В экспозиции краеведческого музея Ингушетии можно наглядно увидеть имена мужественно защищавших Ленинград сынов Ингушетии.

Арчаков Джабраил Саидович родился в 1920 году в селе Кантышево Назрановского района. Участвовал в боях за город Ленинград. Имеет восемь медалей, в том числе медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и т. д. В годы войны был разведчиком. Войну закончил в звании сержанта.

Ахриев Рашид-Бек Чахович родился в 1895 году. Первый летчик-ингуш. В рядах Красной армии находился с 1923 года. Окончил Гатчинскую летную школу и перед войной служил в Харьковском авиазвене УГВФ пилотом. В 1941 году он был направлен в распоряжение Северо-Кавказкой особой авиагруппы. Летал на бомбардировщике. В январе 1942 года во время выполнения ответственного боевого задания погиб под Ленинградом.

Албогачиев Хаматхан Мурцалович родился в 1922 году в селе Гамурзиево Назрановского района. С первых дней войны стал курсантом Астраханского авиационного училища. После окончания училища был направлен в 25-й Краснознаменный истребительный полк, который дислоцировался в городе Пушкине под Ленинградом. В 1944 году Албогачиева перевели в Грузию, в город Гори. Демобилизован с фронта в 1946 году. Награжден медалью «За отвагу». Х. Албогачиев имеет всего шесть медалей. За труд в мирное время удостоен орденов Ленина и «Знак Почета».

Албаков Ахмед Изнаурович родился в 1916 году. Гвардии старший лейтенант, командир огневого взвода 1-й батареи 71-го пушечно-артиллерийского Мгинского полка. Является защитником Ленинграда. После освобождения Кингисеппа до 1947 года был комендантом этого города. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но, как представитель репрессированных народов, награду эту не получил.

Амерханов Исмаил Абасович родился в 1916 году в селе Базоркино. Является защитником Ленинграда.

Алероев Нуради Цугиевич родился в 1916 году. Призван в армию в 1939 году. Служил в 96-й отдельной зенитно-артиллерийской бригаде Ленинградского фронта. Воевал на Эстонском направлении. Освобождал Польшу. Два раза был ранен: под Ленинградом и на подступах к Германии. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» — всего 8 медалей.

Беков Беков Гапурбек Наибович, 1920 года рождения, уроженец с. Шолхи. За проявленную смелость и геройство в боях с немецкими захватчиками Гапурбек Наибович награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени и знаком «Ветеран Волховского фронта».

Гасаров Якуб Эгиевич родился в 1918 году в селе Кантышево Назрановского района. Призван в армию в ноябре 1938 года, в 1941 году из армии ушел на фронт. Служил в должности старшего разведчика-наблюдателя. Является защитником Ленинграда. Награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1947 году.

Горчханов Ахмед Дубихаджиевич родился в 1908 году в селе Плиево Назрановского района. Воинское звание — старший сержант, должность — командир орудия. Призван в армию в 1943 году. Дважды ранен. За бои под Ленинградом награжден медалью «За оборону Ленинграда». Также имеет орден Славы второй степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За отвагу».

Горбаков Мартазко Тодоевич родился в 1913 году в селе Кантышево Назрановского района. Является защитником Ленинграда. В 1942 году в связи с ранением был демобилизован с фронта.

Гудантов Руслан Борисович родился в 1916 году в городе Владикавказ. В звании капитана и в должности заместителя командира 549-го танкового батальона в составе 30-й гвардейской танковой бригады защищал Ленинград. Отважный танкист геройски погиб в июне 1943 года в деревне Арбузово Ленинградской области. Похоронен в братской могиле у деревни Арбузово.



Дахкильгов Магомед-Султан Эльберт-Хаджиевич родился в 1894 году. Является защитником Ленинграда. В 1942 году умер от полученных ран.

Дзауров Магомед Гуреевич родился в 1918 году в селе Кантышево Назрановского района. В августе 1938 года призван в армию. Служил в городе Старые Русы Ленинградской области. В конце 1941 года был ранен. После четырех месяцев лечения вернулся на фронт. В 1943 году погиб на Украине.

Дзауров Гамид Даурбекович родился в 1917 году. С первых дней войны ушел на фронт. Является защитником Ленинграда. Награжден медалью «За победу над Германией».

Дидигов Ильяс Сатоевич служил в звании старшего сержанта в Ленинградском военном округе. В должности командира взвода 245-го стрелкового полка. В сентябре 1943 года был демобилизован в связи с серьезным ранением. Имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Досхоев Осман Хадисович родился в 1914 году в селе Насыр-Корт Назрановского района. В 1940 году был призван в армию. С первых дней войны был на фронте. Защищал город Ленинград. В январе 1943 года был ранен. Имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Евлоев Сараждин Ахмедович — старший лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода. Участвовал в боях за Ленинград. Погиб в бою 3 августа 1943 года.

Евлоев Гази-Магомед Саиевич родился в 1914 году, уроженец села Ангушт Джейрахского района. В 1942 году был призван на фронт. Старший лейтенант Евлоев погиб на фронте, защищая Ленинград.

Инаркиев Дауд Малсагович родился в 1906 году в городе Назрань. В декабре 1942 года на Ленинградском фронте пропал без вести.

Курскиев Хадрис Ибрагимович родился в 1912 году в селе Ляжги Джейрахского района. В 1941 году был призван на фронт. Воевал на Украине под Львовом. Является защитником Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Имеет орден Отечественной войны второй степени. В 1943 году был ранен и демобилизован с фронта.

Келигов Бамат-Гирей Муниевич родился в 1921 году. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Был стрелком 68-ой стрелковой дивизии. Защищал город Ленинград. Воевал в Волгоградской области. Закончил войну в Германии. Имеет боевые награды — ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

Манкиева Елизавета Анатольевна родилась в 1922 году в городе Ярославль. В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт. Служила в военном госпитале 3354 Ленинградского фронта. Имеет орден Отечественной войны второй степени и 11 медалей. На Ленинградском фронте она познакомилась с раненым бойцом Манкиевым А. К. и в 1943 году вышла за ингуша замуж. После демобилизации с 1945 по 1957 год находилась вместе с мужем в ссылке в Казахстане.

Мислауров Аюп Исмаилович родился в 1914 году в селе Долаково Назрановского района. В 1940 году был призван в ряды Красной армии в 456-й запасной стрелковый полк Ленинградского военного округа. В апреле 1941 года был переведен в 219-й стрелковый полк 11-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии принимал участие в обороне Ленинграда. В апреле 1942 года был тяжело ранен, затем через 4 месяца вернулся на фронт в 12-й гвардейский полк 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также воевал на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину. Победу встретил в Венгрии. Демобилизован в октябре 1946 года. Имеет орден Красной звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», медаль Жукова — всего 9 медалей.

Осканов Данисолт Батырбекович родился в 1918 году в селе Плиево Назрановского района. В 1938 году был призван в ряды Красной армии. В 1939 году принял участие в войне с финнами. В 1941 году ушел на фронт. Принимал участие в боях за Ленинград. Служил радистом. Войну закончил в звании сержанта.

Оздоев Висан-Гирей Козлоевич был призван в армию в ноябре 1939 года, а в 1941 году со службы был призван на фронт. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Погиб в ноябре 1992 года.

Оздоев Абукар Албакович родился в 1915 году. Боевой путь начал с Ленинградского фронта. Служил в мотострелковой части. Воевал на Курской дуге. Демобилизован с фронта в звании майора.

Плиев Хаджибекар Джанаевич родился в селе Плиево Назрановского района. Является защитником Ленинграда. Погиб во время боя в 1943 году.

Тумгоев Абдурохман Саадулаевич родился в 1921 году в селе Насыр-Корт Назрановского района. В 1941 году был призван на фронт. В звании старшего сержанта защищал город Ленинград. Служил в танковых войсках. Пропал без вести в сентябре 1944 года.

Тутаева Асият Индрисовна родилась в 1905 году в селе Насыр-Корт Назрановского района. В 1929 году окончила медицинский факультет Ростовского университета, а затем аспирантуру в городе Ленинград. С самых первых дней войны ушла на фронт. Служила Асият в военно-полевом передвижном эвакогоспитале начальником бактериологической лаборатории. Тутаева служила на Ленинградском фронте, а затем на 1-ом Украинском. 2 января 1943 года Тутаевой Асият, военврачу второго ранга, было присвоено воинское звание майор медицинской службы. 29 октября 1944 года Тутаева Асият Индрисовна в числе других медработников попала в плен, была повешена фашистами у села Колодино Тернопольской области.

Хаматханов Хаджибикар Хаджимурадович родился в 1920 году. С первых дней войны был призван в армию и зачислен в пехотное училище. После окончания училища поступил в военную академию. В октябре 1942 года был отправлен на фронт, где находился до конца войны.

Цуров Суламбек Турович родился в декабре 1917 года в селе Длинная Долина Пригородного района. В сентябре 1939 года был призван в армию. Служил в 299-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 43-ей стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. Участник сражений на Курской дуге. Освобождал Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву. Имеет два ордена и десять медалей.

На каком бы фронте наши соотечественники ни находились, они сражались смело и мужественно, являясь примером для подражания.

Главный научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова П. Албагачиева