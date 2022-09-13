«Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев в ходе заседания совета проинформировал, что по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова для оказания необходимой помощи бойцам из Ингушетии, участвующим в проведении СВО, направлена делегация», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в состав делегации вошли депутаты Госдумы РФ от республики, представители законодательной и исполнительной властей Ингушетии.

В конце августа Ингушетия передала гуманитарный груз для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Бутилированную питьевую воду «Обанхи» общим весом 20 тонн перевезли в Белгород, после чего груз распределили между жителями Донбасса.

С учетом высокой потребности региональные власти решили отправить чистейшую, высокогорную ледниковую воду для питья и приготовления пищи, добываемую в Ингушетии.

Ранее ингушские предприниматели, представители власти и законодательного органа, простые жители передали беженцам более 100 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления разрушенного жилья в результате обстрелов ВСУ.

Для приема граждан Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в Ингушетию, подготовлены два пункта долговременного проживания с возможностью размещения 300 человек. Один пункт на 100 мест создан на базе гостиницы «Асса» в Назрани, второй — в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» в Сунженском районе.

Как было отмечено, на очередном заседании парламентарии рассмотрят ряд региональных законопроектов, касающихся приватизации госимущества, денежного содержания лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Ингушетии, регулирования использования лесов на территории республики и охраны окружающей среды.

В рамках встречи вице-спикер Аза Хашиева проинформировала о предстоящем заслушивании информации об итогах деятельности Комитета по туризму Ингушетии, также на обсуждение будет вынесен вопрос о назначении на должность мировых судей региона.

Аграрным комитетом были представлены законодательные инициативы правительства РФ «О внесении изменений в статьи 15 и 25 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» (в части представления сведений о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух) и «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (в части определения порядка размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов).

На контроле депутатов продолжают оставаться вопросы обеспечения населения питьевой водой, реконструкции автомобильной дороги федерального значения, реализации нацпроектов.

Соответственно, проект повестки пленарного заседания будет дополняться, профильные комитеты приступили к работе над включенными в него вопросами.