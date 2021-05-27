Конкурс

Собраться вместе и работать слаженно

Ингушская команда вышла в финал конкурса по запуску зонда в стратосферу

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Команда Республиканского детского технопарка «Кванториум Ингушетия» под названием «Альфард» вышла в финал конкурса по запуску зонда в стратосферу. Научно-исследовательская программа для школьников и студентов предполагает массовое привлечение учащихся школ и вузов к деятельности высокотехнологичных отраслей и передовым исследованиям в области космонавтики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона, в составе команды выступают Алия Тимурзиева (ученица 6 класса школы-лицея г. Назрани), Луиза Оздоева (студентка 4 курса ИнгГУ), Джабраил Долгиев (призер «Робофеста» 2019 и 2020 гг.), Абукар Мякиев (победитель образовательной олимпиады «Я профессионал»), Багауддин Холухоев (призер «Робофеста» 2020 г.).

Ребята работают под наставничеством профессора РАН, доктора физико-математических наук Тагира Аушева, преподавателя, кандидата экономических наук Магомеда Абадиева, руководителя детского технопарка «Кванториум Ингушетия» Ахмеда Дзаурова, исполнительного директора компании «Лоретт» Мадины Ужаховой, инженера и программиста госкорпорации «Росатом» Надира Анама, научного руководителя по биологической экспериментальной части команды, инициатора идеи и организатора команды Магомеда Бокова и программиста, эксперта Агентства стратегического развития Магомеда Оздоева.

Один из наставников команды «Альфард» Магомед Боков считает, что участие в таком популярном конкурсе — это важный шаг в деле популяризации астрономии в нашей республике.

«Смысл участия в конкурсе заключается в том, чтобы доказать, насколько важно заниматься наукой и что нет необходимости обладать сверхъестественными способностями для реализации этих проектов. Достаточно собраться вместе, работать слаженно и воплощать идеи в жизнь», — заявил Боков.

Предварительная дата запуска — 30-31 мая, в зависимости от метеоусловий. Информационный партнер и просветитель деятельности команды — астрономический клуб «Альфард».

Напоминаем, что первый зонд был запущен в 2019 году. Инициатором идеи был Руслан Яндиев.

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