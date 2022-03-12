Так, в целях повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан органами прокуратуры республики в 2021 году органами прокуратуры республики осуществлено 2 625 мероприятий по правовому просвещению и информированию.

Мероприятия проводились в таких форматах, как проведение лекций, семинаров-совещаний, бесед, подготовка информационно-разъяснительных материалов, социальной рекламы, выступлений в печати и других средствах массовой информации.

На системной основе размещались на официальном сайте прокуратуры статьи по разъяснению федерального законодательства, а также поправок и дополнений в действующее законодательство. В ряде случаев статьи подготовлены в формате вопросы и ответы, разъяснялись формы и способы защиты прав в случае их нарушения.

Освещались положения федерального и регионального законодательства. В частности, законодательства о труде, противодействии коррупции, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, огнестрельного оружия, экстремизму и терроризму, защите прав предпринимателей, об охране здоровья, несовершеннолетних, миграционного, жилищного законодательства, законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации.

Практическая работа органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за исполнением законов в сфере борьбы с преступностью, укреплению общественной безопасности и правопорядка организована исходя из реального состояния криминогенной обстановки, приоритетных направлений и ключевых задач координационной деятельности.

В порядке информирования в соответствии с частью 2 статьи 4 федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органы государственной власти и местного самоуправления направлены 42 информации о состоянии законности.

Прокурор республики принял личное участие в четырех заседаниях постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, образованного в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка».