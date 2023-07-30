Правоохранителями раскрыты все грабежи произошедшие в Ингушетии за полгода

Об этом было сообщено на заседании коллегии МВД по республике с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«Уровень преступности в регионе стал на треть ниже среднего по СКФО и в два с половиной раза ниже значения среднероссийского показателя. Только позитивно можно оценить данную динамику. Как снижение общего уровня преступности, так и числа зарегистрированных преступных посягательств всех видов является показателем того, что деятельность региональных правоохранителей — это пример системного обеспечения законности и правопорядка. Необходимо ежегодно сохранять эти показатели», — отметил руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

По его словам, в условиях проведения специальной военной операции на Украине и разного рода санкций, введенных против нашей страны, их работа имеет крайне важное значение.

«Власти и жители Ингушетии с благодарностью ценят круглосуточную службу и личный вклад каждого сотрудника полиции в обеспечение общественной безопасности, мужество и стойкость в борьбе с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан. Если говорить о задачах, то одной из приоритетных считаю — нам нужно двигаться к тому, чтобы уровень смертности в ДТП, который сегодня сложился в регионе, снижался в разы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель МВД по республики генерал-лейтенант Михаил Коробкин выразил признательность Главе республики за высокую оценку деятельности министерства и отметил, что органы внутренних дел работают в тесном взаимодействии с руководством региона, коллегами из других силовых ведомств и прокуратурой Ингушетии.

Отличившиеся сотрудники министерства внутренних дел были поощрены, им вручили Почетные грамоты и благодарности Главы.