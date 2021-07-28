Открывая заседание, прокурор Ингушетии Андрей Васильченко отметил, что в первом полугодии усилия ведомства были направлены на защиту интересов общества и государства. Должное внимание уделялось восстановлению нарушенных прав граждан, обеспечению законности в социальной и экономической сферах, повышению эффективности профилактики правонарушений и преступлений.

Всего в анализируемый период в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокуроры выявили порядка 16 тысяч нарушений закона. Для их устранения принесено 960 протестов на незаконные правовые акты, внесено 2266 представлений, по которым дисциплинарным взысканиям подвергнуто 1379 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 712 человек. В суды предъявлено 1734 иска. По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело.

По словам Васильченко, важной задачей являлось своевременное реагирование на невыплату заработной платы. Мерами прокурорского реагирования за упомянутый период удалось ликвидировать долги по зарплате на сумму более 27 млн руб.

Проведена работа по пресечению фактов выплаты «серой зарплаты», уклонения от оформления с гражданами трудовых договоров, установления зарплаты ниже минимального размера. В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 21 гражданина путем заключения работодателями с ними трудовых договоров.

Не менее важными являлись вопросы государственной социальной поддержки, в первую очередь пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Всего по результатам надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере защиты прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров органами прокуратуры республики в первом полугодии 2021 года внесено 39 представлений об устранении выявленных нарушений.

Так, по обращению местной жительницы о нарушении ее пенсионных прав, в результате прокурорского вмешательства заявительнице произведена доплата невыплаченной пенсии в размере свыше 764 тыс. рублей.

В сфере противодействия коррупции в результате принятых мер реагирования начальник правового отдела администрации Назрани, не представивший в установленные сроки сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, освобожден от должности в связи с утратой доверия. К дисциплинарной ответственности привлечены министр по физической культуре и спорту республики и его заместитель, представившие неполные и недостоверные сведения о своих доходах и расходах.

Докладчик заявил и о росте активности прокуроров по защите прав граждан, государства и организаций посредством возмещения ущерба, причиненного актами коррупции.

Уделялось внимание вопросам организации личного приема граждан. За отчетный период принято 972 посетителя, в том числе прокурорами и их заместителями — 469.

В своем обращении к участникам коллегии Гусаков указал, что в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в зоне особого внимания прокуроров должны находиться вопросы обеспечения граждан лекарственными средствами, своевременности страховых выплат, иммунизации населения.

Он отметил приоритетность дальнейшего совершенствования надзора за исполнением бюджетного законодательства, защитой прав предпринимателей, реализацией национальных проектов, противодействием терроризму и экстремизму.

Первый замначальника Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам сообщил, что требует усиления надзорная работа в сферах ЖКХ, в том числе при переселении граждан из аварийного жилья и проведении капитального ремонта многоквартирных домов, топливно-энергетического комплекса.

В числе прочего он акцентировал внимание на усилении надзора за эффективностью расследования уголовных дел, снижении размера задолженности по оплате государственных и муниципальных контрактов.

По результатам заседания члены коллегии выработали конкретные меры по повышению эффективности деятельности республиканской прокуратуры.