Макка Хасановна родилась в Ингушетии в 1981 году, но, когда девочке исполнилось 5 лет, их семья переехала в Оренбургскую область. Она росла творческим ребенком, унаследовав это качество от матери Залихан Дударкиевой (Евлоевой).

«Мама у меня вязала, вышивала крестиком. Нам все завидовали, благодаря этому умению мамы у нас были красивые скатерти, накидки на стулья, на подушки. Мы с сестрой тоже стали этим увлекаться. Она научила нас вязанию, вышиванию... Это умение осталось нам от мамы, как подарок, и очень пригодилось в жизни», — рассказывает Макка.

Отучившись 11 классов, девушка поступила в профессиональное училище, которое успешно окончила по направлению «Коммерция промышленности».

«Затем моя мама сильно заболела, поэтому мы приехали домой, в с. Али-Юрт. Я устроилась работать на почту, вышла замуж», — рассказывает молодая женщина.

Но 2014 год стал переломным в судьбе девушки, когда, несмотря на молодой возраст, находясь в ожидании первенца, ей пришлось столкнуться с одним испытанием за другим.

«В августе того года мы потеряли отца. Его смерть стала полной неожиданностью для нас, так как он был очень здоровым человеком. А почти через месяц в аварии погиб и мой супруг».

В такие моменты не только проявляется характер человека, но и во многом определяется ход его жизни. Макка Дударкиева не стала роптать на судьбу или впадать в депрессию. У нее оставалась тяжелобольная мать, прикованная к постели, и скоро на свет должна была появиться дочка, которую она во что бы то ни стало намеревалась поставить на ноги.

«Я была вынуждена оставить работу на почте, чтобы заботиться о матери, сестра к тому моменту была замужем. В тот момент я и решила попробовать свое рукоделие как бизнес. Начала заниматься им целенаправленно, чтобы заработать. Это была моя цель. Потому что не было других доходов. Мне нужно было сидеть дома, но параллельно что-то делать», — делится Макка.

Сегодня, пережив карантин и месяцы на «дистанционке», мы успешно работаем, не выходя из дома. Да и начать бизнес намного проще благодаря различным интернет-площадкам и страницам в социальных сетях, чем те же лет 5 назад.

«Тогда сложно было что-то продать в интернете, не был так развит Instagram. Я делала бантики и сдавала их в пару магазинов в нашем селе. Это был небольшой доход, но хоть что-то».

Ситуация заметно изменилась, когда Макка решила заняться созданием картин из стразов и бисера.

«Картины пошли как по маслу. Заказчиков оказалось много. С этого момента мое дело стала источником дохода для меня. Вошла в азарт, можно сказать», — смеется опытная мастерица.

В те годы рукоделие стало особенно популярно среди жительниц республики. На прилавках магазинов стали появляться оригинальные изделия хенд-мейд, что заставило по-новому посмотреть на ручной труд.

«Я занимаюсь многими видами рукоделия. Мне нравится вязать крючком и спицами, создание объемных цветов, работать с фоамираном. Занимаюсь бисероплетением, вышивкой крестиком, бисером, лентами, а также продолжаю делать светильники в виде кукол в национальных нарядах на заказ. Помню, как первый светильник у меня купил один из общественников, подаривший его своей сестре, которая очень любила их».

Макка, как и многие другие девушки, пробовала себя в разных областях, осваивала новые виды рукоделия, совершенствовала свое мастерство. Но в итоге она оказалась одна из немногих, кто смог вывести свое занятие рукоделием на уровень стабильного дохода.

«Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось» — эта цитата из книги Пауло Коэльо «Алхимик» широко известна. Так стали развиваться события и в жизни Макки Дударкиевой, которые привели к большим победам.

«В сложный период моей жизни мне понадобилась помощь благотворительного фонда. Тогда я познакомилась с Лейлой Дзейтовой, директором фонда «Мял». Она оказала мне необходимую помощь, и как-то в благодарность я принесла ей свои изделия. Мы с ней разговорились. Узнав о моих талантах, она поделилась своей идеей организовать кружки для детей и женщин с инвалидностью. Предложила мне на платной основе стать их учителем. Это стало для меня большой поддержкой, так как работать приходилось только два дня в неделю по два часа. А также дало новые знакомства и большую уверенность в себе», — вспоминает Макка Дударкиева.

В 2015 году она случайно знакомится с общественным деятелем Магометом Матиевым, эту встречу сама Макка называет «удачей судьбы». Общественник предложил ей принять участие в обучающих курсах, итогом которых являлся конкурс на лучший бизнес-план.

«Я приняла участие в курсах, которые организовывал фонд «Свое дело», прошла обучение, представила свой бизнес-план «Светильники из бечёвки» и успешно его защитила. Став победителем, я получила сертификат на 50 тысяч рублей. На эти средства я смогла купить себе принтер, ноутбук и провести интернет, чтобы развивать бизнес в социальных сетях».

В 2017 году, принимая участие в ярмарке в Сунже, уже опытная мастерица знакомится с ремесленником Адамом Галаевым и расширяет свой круг единомышленников.

«Адам как раз занимался созданием Ассоциации ремесленников Ингушетии. Тогда у нас всего было несколько человек, сейчас в команде более 200 человек. Это отличный результат», — отмечает она.

К тому моменту имя Макки было уже известно в широких кругах. Ее пригласили работать на телевидение. В эфире ГТРК «Ингушетия» в рамках передачи «Берий дуне» она проводила мастер-классы, обучая детей работать с бисером, фоамираном и др.

Макка Дударкиева участвовала как в республиканских мероприятиях, так и достойно представляла республику в соседних регионах.

«На праздновании 25-летия республики в Магасе Министерством экономического развития Ингушетии был организован конкурс «Герб Ингушетии». Там были представлены изображения нашего герба на различных материалах: дерево, стекло, металл, керамика. Мною был изготовлен метровый герб из бисера, за что мне присудили первое место».

Еще одна картина из бисера Макки Дударкиевой стала победителем в ярмарке «Шаг навстречу», проходившей в Грозном.

«Тогда я представила картину мечети, за что меня наградили сертификатом на 15 тысяч рублей».

Сегодня Макка Дударкиева живет спокойной, размеренной жизнью, воспитывая дочку Аишу, имея стабильный доход и занимаясь любимым делом. В 2019 году в их селе открыли Дом культуры, где ей предложили работу руководителем кружка ДПИ.

«Сегодня я имею зарплату, государственную работу, которая мне очень нравится. Люблю работать с людьми, с детьми. Дети тоже меня очень любят. Я получаю огромное умиротворение от занятий и общения с ними. Созданием своих изделий занимаюсь чисто как рукоделием, это моё хобби. В последнее время мне нравится заниматься шерстью, сейчас идёт подготовка к одному проекту. Люблю делать вязаные игрушки, и при малейшем свободном времени я беру нитки и начинаю вязать. Дочке 9 лет, она профессионально занимается фортепьяно и музыкой, на высоком уровне для своего возраста вышивает. Научилась, наверно, находясь рядом со мной», — улыбается счастливая мама.

В завершение нашего общения я спросила у Макки, что бы она посоветовала молодым девушкам и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, не имеющим источников средств к существованию и в одиночку воспитывающим детей, на что она уверенно и быстро ответила: «Никогда не сдаваться, не оборачиваться назад и идти только вперед».