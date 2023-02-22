«Ингушский язык забывается. Наши маленькие дети не говорят на нем. Они говорят свободно на русском и английском языках, но не на родном. Если мы не спохватимся, то больше некому заниматься его спасением», — сказал в своем приветственном слове Аслан Зязиков, директор колледжа.

Первый региональный форум, посвященный вопросам сохранения ингушского языка, проходил 20-21 февраля в Назрани. Масштабное мероприятие было приурочено к Декаде ингушского языка.

«Мы всегда стараемся выйти за рамки привычного. Это мероприятие мы изначально планировали провести многофункционально и многоаспектно, чтобы рассмотреть язык на всех уровнях. Нам хотелось собрать всех специалистов, чтобы работа была эффективной», — рассказывает Макка Наурузова, организатор форума, преподаватель колледжа сервиса и быта, член Союза писателей РИ.

Поэтесса Зарета Ахильгова обратилась к присутствующим со сцены.

«В юности я плохо владела родным языком, и свои первые стихотворения писала на русском. Но однажды мне посоветовали перейти на родной язык, а чтобы улучшить речь на нем — больше читать произведения ингушских авторов. И это оказался очень дельный совет. Со временем я написала свои первые произведения на ингушском», — поделилась поэтесса.

«Книги на родном языке необходимы, но мы также должны идти в ногу со временем, создавая мультфильмы на родном языке. Это самый востребованный среди детей контент», — сказала Танзила Дзаурова, член ИГО «Дзурдзуки».

«В рамках форума были открыты 7 функциональных площадок: IT-площадка, вокальная, детская, грамматика, мультимедия, УНТ-площадка, писательская. На площадках были задействованы специалисты в качестве экспертов — представители университета, Союза писателей РИ, НТРК, ГТРК, культурно-просветительских центров «Ираз» и «Эздел», ИГО «Дзурдзуки», воспитатели и педагоги», — отметила Макка Наурузова.

Программа 7 площадок охватила актуальные проблемы развития языка, которые отразились в докладах выступающих: разработка и внедрение современного наглядного материала, обучающего ингушскому языку, в особенности преподавания ингушского языка в дошкольном образовании, создание семейных клубов на базе образовательных учреждений, роль детской литературы в приобщении к языку, в приобщении к устному народному творчеству через внеурочную деятельность и визуализацию персонажей из ингушских сказок и др.

Идея проведения форума, который стал площадкой для комплексного подхода к решению языковых вопросов, озвучивалась организаторами ещё задолго до Декады ингушского языка. Макка Наурузова является автором сетевого проекта «ГIалат», который посвящен правильному произношению ингушских слов и выражений.

Особый интерес вызвала секция ИТ-направления, в рамках которой состоялась презентация проектов специалистов данной сферы. Представители ингушской компании Intenzibne Хадис Костоев и Адам Костоев, хорошо известные своими крупными проектами по популяризации родного языка и национальной культуры, представили новую совместную работу — игру на ингушском языке.

Секция «Мультимедия» познакомила своих участников с мультфильмами, переведенными на ингушский язык. В данной секции выступал общественный деятель, молодой знаток ингушского языка Илез Матиев.

«Сегодняшнее мероприятие — это очередной шаг по развитию и популяризации родного языка. Посредством популяризации родного языка мы сохраняем и свою культуру и историю. Форум в очередной раз показал, что ингуши стремятся к тому, чтобы не забыть, кто они есть и что без родного языка мы не сможем быть полноценной нацией. Лишь сохраняя родной язык, мы можем сохранить свою нацию», — поделился Илез Матиев.

В качестве помощника по решению учебных задач на детской площадке выступила представительница культурно-просветительского центра «Ираз» Хяди Даурбекова. Она познакомила детей, воспитателей детских садов и преподавателей начальных классов с пособиями на ингушском языке, выпущенными общественной организацией, а также презентовала им обучающие ролики на ингушском языке «Берий дошлорг».

«Детские сады играют огромную роль в приобщении детей к родной речи. Но вместе с тем сами воспитатели и учителя также нуждаются в поддержке — им необходимы дидактические материалы на ингушском языке для работы, которые сейчас практически отсутствуют в библиотеках или на прилавках книжных магазинов. На решение этой проблемы и направлены наши основные силы», — отметила активистка.

По словам организаторов, это первые плоды первого регионального форума «Ганз», в дальнейшем они нацелены поработать над расширением своих возможностей и упущениями так, чтобы в следующем году он открыл перспективы для развития языка вдвое больше, чем в этом.