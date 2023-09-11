Но поступают из-за рубежа и более приятные сообщения, которые настраивают на позитивный лад. К примеру, на днях с нами на связь по телефону из небольшого французского города Сержи вышли организаторы культурно-массовых мероприятий, в которых активное участие приняла ингушская ассоциация Galqai-Gliqvi («Галгай-Глигви») совместно с ингушами из Парижа.

Это красочное по всем параметрам мероприятие состоялось в парке имени Франсуа Миттерана и привлекло внимание многих зарубежных диаспор. Всего в этом культурном марафоне принимало участие восемьсот ассоциаций, Ингушетия была представлена под номером 302.

Сержи — это небольшой пригород Парижа, расположенный в 29 километрах от столицы Франции. Здесь кроме «Галгай-Глигви» существует сообщество «Ингуши во Франции», которое поддерживает тесную связь с организаторами ассоциации. Эта организация была создана в январе 2022 года для объединения представителей ингушской национальности, проживающих во Франции и в других странах Европы.

Вот что рассказал нам руководитель культурного центра Galqai-Gliqvi Микаил Костоев, уроженец Малгобека, который живет во Франции уже более 15 лет: «Должен сказать, что Дни ассоциаций во Франции проходят каждый год и в каждом городе. Причем в таких мероприятиях могут участвовать люди всех национальностей и вероисповеданий. Двери нашего сообщества «Галгай-Глигви» в г. Сержи и центра «Даймохк» в Париже открыты для всех, кто желает людям добра и мира. Только должен предупредить, что наши ассоциации представляют только интересы культурного взаимообмена с другими народами и нациями, и никаких политических и религиозных вопросов мы не обсуждаем и не рассматриваем».

В этом году провести праздничную выставку решено было 9 сентября, и, несмотря на изнурительную жару, которая не позволяла людям долго находиться под открытым небом, посетителей возле ингушского павильона было достаточно. Как рассказали нам организаторы выставки Микаил Костоев и Умар Арчаков, они с большим интересом разглядывали ингушскую национальную символику, задавали вопросы и внимательно слушали истории про жизнь горцев, начиная с глубокой древности.

«Мы в качестве ведущих стенда предварительно подготовились к ведению диалога с посетителями, которым всегда бывает интересно, где находится Ингушетия, что это за страна, с кем она граничит и каковы традиции и нравы людей, населяющих этот край, — говорит Микаил. — Конечно, мы с удовольствием отвечаем на все интересующие их вопросы и в дополнение к сказанному разъясняем, какие особенности имеет наш народ. Также стараемся рассказать посетителям побольше про славные исторические страницы ингушей, которые со дня своего основания гордо несут свое знамя. На основном стенде мы обычно демонстрируем предметы прикладного искусства, а также картины с горными пейзажами и главными символами Республики Ингушетия. А в этом году у нас экспонатов стало больше. Часть картин, представленных здесь, была заказана нами, а несколько картин привезли с Кавказа наши земляки. Есть у нас тут и статуэтки башен разных размеров, сувениры и предметы из ингушской атрибутики, флаги, логотипы, герб Ингушетии и, наконец, наша гордость — мужская и женская национальная одежда с курхарсом. В общем, мы на таких выставках показываем все, что связано с нашей историей, традиционной кухней, богатой культурой и высоким танцевальным искусством».

По словам наших респондентов из Франции, в День ассоциаций они показывают максимум из того, что можно представить на суд современного жителя Европы и многих наших земляков, живущих не только во Франции, но и в соседних странах. Также здесь, судя по фотографиям, видно, что на витрине много сувениров. Их тоже, по словам ребят, привезли из Ингушетии по заказу организаторов фестиваля. На выставку пришли ингуши со своими французскими друзьями, желая поближе познакомить их с культурой малой родины.

«Наша главная задача заключается в том, чтобы как можно больше людей на земле узнало о нашей исторической родине — Ингушетии, — говорит второй наш собеседник Умар Арчаков. — Ведь только такие мероприятия и встречи позволяют находить новых друзей, знакомиться с жизнью других народов. Дни ассоциаций — это хорошая и здоровая пропаганда ингушской культуры, вековых традиций, не имеющих аналогов в мире. Нам всем сегодня нужно работать в таком направлении, чтобы наше подрастающее поколение и их наследство помнили и знали о своих исконно ингушских корнях и о своем историческом происхождении. Не менее важным делом мы считаем также проведение таких памятных вечеров, как траурные мероприятия, посвященные высылке ингушей в Сибирь в 1944 году и безвинно убиенным в осетино-ингушском конфликте осенью 1992 года».

Руководитель ингушской ассоциации в Париже «Даймохк» Абдуллах Чахкиев считает, что подобные встречи — это мосты крепких братских отношений между людьми разных национальностей. Особенно часто должны встречаться между собой и общаться европейские ингуши, уверен он.

Молодежь среди организаторов была, как ей и подобает, в авангарде усилий по подготовке и проведению экспозиции. Все проявили заинтересованность. А с кухней им помогали ингушские женщины, которые специально к этому дню приготовили различные блюда из ингушской национальной еды: это традиционная халва из пшеничной и кукурузной муки, сладкий рис с изюмом, а также выпечка с творогом и картошкой. Праздничный день закончился гостеприимным чаепитием в кругу друзей.