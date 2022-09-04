Память

Донести до молодежи ценности жизни

Ингушские депутаты написали диктант на тему событий Второй мировой войны

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В стенах Ингушского государственного университета спикер Народного собрания республики Магомет Тумгоев вместе со студентами принял участие в международной исторической акции на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы-2022». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Мы помним и чтим своих родителей, вспоминая, изучая их подвиги во Второй мировой войне, открываем для себя новые страницы их жизни, отдаем дань памяти великому поколению победителей над фашистским режимом. К сожалению, сегодняшняя обстановка на Украине — это часть наших невыученных уроков. Поэтому Диктант Победы не только возможность проверить свои знания о Великой Отечественной войне, но и донести до подрастающего поколения ценности человеческой жизни», -отметил глава парламента Тумгоев.

Как отметили в пресс-службе, в регионе были открыты более 50 участков для написания «Диктанта Победы-2022». Депутатский корпус с вместе жителями принимает участие в этом важном мероприятии.

Одну из четырех уникальных площадок республики открыли на мемориале Славы в Малгобеке.

Ее посетили заместитель секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России», депутат Народного собрания Мустафа Цуров, секретарь местного отделения партии Усман Евлоев, депутаты горсовета, работники администрации города, учащиеся школ, простые жители, неравнодушные к истории своей страны.

«Вопросы были непростые, но если ты знаешь историю своего государства, то ответить на них не составит никакого труда. Участие в таких проектах дает прекрасную возможность проверить свои знания истории Великой Отечественной войны», — сказал Цуров.

По окончании диктанта участникам акции были вручены дипломы.

Основная цель диктанта — привлечь широкую общественность к изучению событий Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи.

Впервые «Диктант Победы» был проведен 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. После этого было принято решение о ежегодном его проведении. В 2020 году в акции приняли участие уже больше 1 миллиона человек из 77 государств.

Участники смогут получить независимую оценку своих знаний, выполнив в течение 45 минут задания на общие военно-исторические темы и ответив на вопросы региональной тематики. Нынешний «Диктант Победы» посвящен 80-летию начала войны, и часть вопросов содержит информацию о преступлениях гитлеровцев против мирных граждан СССР.

Инициатором проведения мероприятия стали Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Принять участие в диктанте мог любой желающий, достаточно было прийти на площадку проведения с паспортом.

Каждому представлена возможность написать его онлайн или воспользоваться одной из тринадцати тысяч площадок.

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