В обсуждении темы приняли участие депутаты Народного Собрания, военный комиссар республики Тимур Местоев, главы и военные комиссары муниципальных образований.

Горчханов отметил, что возникла необходимость проведения данной встречи вследствие недобора призывников в ряды Вооруженных сил.

В свою очередь, депутат Бадрудин Олигов подчеркнул, что в соответствии с Конституцией РФ несение военной службы является долгом и обязанностью каждого гражданина нашей страны.

Далее был заслушан доклад военного комиссара республики Тимура Местоева о ходе проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

По его словам, растет число уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и прохождения медицинского обследования. «Норма призыва граждан на военную службу, установленная для Республики Ингушетия на осенний призыв 2021 года, составляет 200 человек, из них водителей категории «С» — 20 человек. Однако есть вероятность, что не удастся набрать нужное число новобранцев», — отметил военный комиссар. В связи с этим была отмечена неэффективная работа военно-учетных столов местного самоуправления.

В ходе заседания были озвучены предложения по совершенствованию совместных мер по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также задачи по усилению взаимодействия с администрациями муниципальных образований, органов МВД.

«Взаимодействие военных комиссариатов с органами местного самоуправления и органов МВД является обязательным условием для успешного проведения призывной кампании, поскольку комплекс решаемых при воинском призыве задач может быть выполнен только совместно. Это не последняя наша встреча по данной тематике. Со своей стороны, будем держать этот вопрос в центре внимания», — заключил Горчханов.

Ход осеннего призыва на военную службу обсуждали на днях и на совещании у премьера Владимира Сластенина. Сластенин подчеркнул, что муниципалитетам нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи и улучшить работу по оповещению о начале призывной кампании. Так, Минобрнауки региона поставлена задача повысить уровень военно-патриотической работы в школах и колледжах, а Миннацу и Комитету молодежи — подключить к данному процессу общественных организации и духовенство.

Как заявил на совещании военный комиссар республики Тимур Местоев, основные проблемы призывной кампании в условиях пандемии: состояние здоровья подлежащих призыву людей и усложнение системы прохождения медобследования, так как необходимо собирать множество справок в различных частях региона.

Упрощение этого процесса, по мнению военкома, позволило бы увеличить количество призывников, так как многие граждане уже на данном этапе отсеиваются. После чего, приходится проводить каждого человека по отдельности по всем инстанциям для отправки, что в результате замедляет отправку.

В этой части глава Кабинета министров дал поручение обеспечить в полной мере проведение медобследования на местах.

Ситуация с призывом осложняется еще и тем, что каждому из призывников отправляются повестки по несколько раз, но зачастую они не проживают по запрашиваемому адресу. В этой связи критике подверглась работа военно-учетных столов (ВУСов), в обязанности которых входит вручение повесток лично призывникам.

Кроме этого, участники совещания обсудили меры по оповещению и розыску уклоняющихся от призыва молодых людей.

Отправка молодых людей к местам прохождения военной службы, которая будет проходить в различных городах страны, начата 16 октября. Следующие команды должны убыть 8 и 14 декабря.