В ходе встречи парламентарии обсудили острый вопрос качественного водоснабжения в Ингушетии. Также была отмечена необходимость проведения отдельного заседания с участием ответственных должностных лиц.

Тумгоев попросил коллег тщательно изучить суть данного вопроса с привлечением экспертов в этой сфере, располагающих достоверной информацией, дабы предварить ситуацию предыдущих лет с острой нехваткой воды в летнее время.

«Программы, связанные с водоснабжением, являются приоритетными проектами партии «Единая Россия», мы должны сделать все от нас зависящее для их реализации», — подчеркнул председатель Народного Собрания.

В ряде актуальных республиканских вопросов был затронут инцидент в перинатальном центре региона, принявший широкую огласку.

Тумгоев проинформировал, что на основании справки, подготовленной депутатами, направил в адрес Главы региона письмо о принятии самых жестких мер в отношении виновных в тяжелом состоянии многодетной матери, отметив, что Махмуд-Али Калиматов держит эту ситуацию на личном контроле.

На совете была озвучена информация о проектах республиканских законов и законодательных инициативах, находящихся на рассмотрении в комитетах Народного Собрания Республики Ингушетия.

В процессе совещания председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков проинформировал об изменениях, которые вносятся в Закон республики «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия». По словам депутата, законопроект разработан с целью приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным и изменения касаются только терминологии.

Далее вице-спикер, председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева представила законопроект, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с населением до 30 тысяч человек, в рамках туристской деятельности в Ингушетии. Законопроект также разработан в целях приведения в соответствие республиканского закона с федеральным законодательством.

Членами Совета была заслушана информация, касающаяся внесения изменений в Закон республики «О защите прав ребенка». Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов сообщил, что данный проект закона подготовлен по результатам мониторинга, проведенного правовым отделом Аппарата Народного Собрания. Речь идет о региональном государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории региона.

Также в проект повестки дня очередного заседания парламента были включены законопроекты «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Ингушетия «Об экологической экспертизе в Республике Ингушетия» и «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Ингушетия «О преобразовании городского поселения Сунжа в городской округ».

Кроме того, участники еженедельного совещания обсудили вопрос создания Антинаркотической комиссии при парламенте под председательством вице-спикера Руслана Парова.

Председатель парламента отметил важность данной комиссии, учитывая повышение количества выявленных больных наркоманией.

Спикер поручил депутатам усилить взаимодействие с жителями избирательных округов, подчеркнул важность участия республиканских депутатов в работе представительных органов власти муниципалитетов, проработать вопрос неуплаты налогов и услуг ЖКХ.